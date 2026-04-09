Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Akshay Tritiya 2026 lucky zodiac: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬ থেকে ভালো সময়ের শুরু ধনু সহ বহু রাশির! লাকির লিস্টে কারা?

    Published on: Apr 09, 2026 3:03 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এবার অক্ষয় তৃতীয়াকে বিভিন্ন কারণে বিশেষ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই দিনে এমন কিছু যোগ তৈরি হচ্ছে, যা দীর্ঘ সময় পরে একসাথে উপস্থিত হয়। বৃষ রাশিতে শুক্রের প্রবেশ এবং একই রাশিতে চন্দ্রের আগমন এই দিনটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। এই কারণে, মালব্য রাজ যোগ এবং গজকেশরী যোগের মতো প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

    অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় দিনে পড়ে। মনে করা হয়, এই দিনে যে কাজ করা হয় তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় না, এর প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এই কারণে, এই দিনে কেনাকাটা, বিনিয়োগ বা নতুন কাজ শুরু করা শুভ বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কোন কোন রাশিকে লাভ দেবে দেখে নিন।

    মেষ- এই রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন তারা এখন কিছুটা আন্দোলন দেখতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে দেখা যাবে। একটি বড় সুযোগও থাকতে পারে, যা সামনের পথ পরিষ্কার করবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য, এই সময়টি স্বীকৃতি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কাজের উপর আপনার দখল শক্তিশালী হবে এবং লোকেরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত পুরানো কিছু উপকারী হতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত কিছু পুরানো বিষয় সমাধান করা যেতে পারে, যার কারণে মন হালকা হবে এবং আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি ধীরে ধীরে জিনিসগুলি ঠিক করতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করার কথা ভাবছেন তবে এটি খারাপ সময় নয়। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চললে ভালো হবে।

    ধনু রাশি- এই সময় ধনু রাশির জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়তে পারে। বাড়ি বা যানবাহন সম্পর্কিত যে কোনও পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে। আপনি কাজের সময় সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন, যা জিনিসগুলি সহজ করে তুলবে। নতুন উপার্জনের সুযোগও আসতে পারে, তবে আপনাকে ব্যয়ের বিষয়ে কিছুটা যত্ন নিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Akshay Tritiya 2026 Lucky Zodiac: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬ থেকে ভালো সময়ের শুরু ধনু সহ বহু রাশির! লাকির লিস্টে কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes