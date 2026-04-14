Akshay Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র দিনে পড়ছে অক্ষয় যোগ! সৌভাগ্যের বন্যা ৩ লাকি রাশির

Akshay Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র দিনে পড়ছে অক্ষয় যোগ! সৌভাগ্যের বন্যা ৩ লাকি রাশির
অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগও তৈরি হচ্ছে। একই সময়ে, এই দিনে, সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ই তাদের উচ্চতর রাশিতে বসতে চলেছেন।
প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র উৎসব উদযাপিত হয়। এ বছর বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয় উৎসব উদযাপিত হয়। এই দিনে অনেক শুভ যোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গ্রহগুলির চলাচল কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অক্ষয় যোগও গড়ে উঠছে। একই সময়ে, এই দিনে, সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ই তাদের উচ্চতর রাশিতে বসতে চলেছেন।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, অক্ষয় যোগ হওয়া অত্যন্ত শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। এই দিনে, গ্রহগুলির শুভ অবস্থান কিছু রাশিচক্রের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ায় অক্ষয় যোগের সৃষ্টি উপকারী হতে চলেছে।
অক্ষয় তৃতীয়ায়, এই ৩ টি রাশিচক্র অক্ষয় যোগের দুর্দান্ত উপকার পাবে।
মেষ রাশির লোকদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কেমন হবে?
মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ তৈরি করে উপকৃত হতে পারেন। যারা কাজ করেন তারা তাদের বস এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। এই রাশির মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিছু আর্থিক সমস্যা হতে পারে, যা আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সমাধান করবেন। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
তুলা রাশির জাতকদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কেমন হবে?
তুলা রাশির লোকদের জন্য, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ তৈরি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। আপনি দৃঢ়ভাবে জীবনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবেন। আর্থিক সমস্যাও ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। আপনি বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন।
ধনু রাশির মানুষের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কেমন হবে?
অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ সৃষ্টির কারণে, ধনু রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অতএব, গ্রহগুলির শুভ প্রভাব তুলা রাশির মানুষের ভাগ্যের উত্থানের দিকে পরিচালিত করতে পারে। খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই সাফল্য পাবেন। যে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More