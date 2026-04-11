অক্ষয় তৃতীয়া ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৫ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা
এই বছর অক্ষয় তৃতীয়া 19 এপ্রিল পড়ছে এবং এবার উৎসবটি বিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ শুক্র গ্রহের রাশিচক্রের পরিবর্তন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই দিনে শুক্র বৃষ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, যা সম্পদ এবং আরামের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়
কিছু রাশির উপর এর প্রভাব আরও ইতিবাচক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয় উদযাপিত হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে করা কাজ দীর্ঘ সময় ধরে ফলপ্রসূত হয়। অতএব, অনেকেই এই দিনে কেনাকাটা, বিনিয়োগ এবং নতুন সূচনাকে শুভ বলে মনে করে।
মেষ রাশি- এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য আর্থিক ভাবে একটি ভালো লক্ষণ দিচ্ছে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা হতে পারে। আপনি যদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে চান তবে সময়টি সঠিক বলে মনে করা হয়। স্থগিত কাজও এগিয়ে যেতে পারে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির রাশির জন্য এই সময়টি সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করা হয়, কারণ শুক্র এই রাশিচক্রে প্রবেশ করছে। এতে অর্থনৈতিক অবস্থা জোরদার হতে পারে। নতুন উপার্জনের সুযোগ পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে অর্থ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তারা স্বস্তি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং ধীরে ধীরে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে দেখা যাবে। পরিবার এবং আরাম সম্পর্কিত বিষয়গুলিরও উন্নতি হবে।
কন্যা রাশি- এই সময় কন্যা রাশির জাতকদের জন্য পরিবর্তন আনতে পারে। আয়ের নতুন পথ তৈরি হতে পারে। যারা বিনিয়োগ করতে চান তারা সুযোগ পেতে পারেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে আপনি আরও ভালো বোধ করবেন। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। বিবাহিতদেরও উন্নতি হবে।
তুলা রাশি - তুলা রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হতে পারে। সঞ্চয় বাড়বে এবং ব্যয় কিছুটা কম হবে। একটি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। সন্তানদের নিয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। বাড়ির প্রবীণদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে পারে।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য এটি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সময় হবে। কর্মক্ষেত্রে লাভ হবে এবং মুনাফা বাড়তে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনার কথার প্রভাবও মানুষের ওপরও দেখা যাবে। লোকেরা আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং আপনিও আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন।
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।