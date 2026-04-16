Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Akshaya Tritiya: অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৩ রাশির! দূর হবে আর্থিক সমস্যা

    Akshaya Tritiya: অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগও তৈরি করা হচ্ছে। একই সময়ে, এই দিনে, সূর্য এবং চাঁদ উভয়ই তাদের উচ্চতর রাশিতে বসতে চলেছেন।

    Published on: Apr 16, 2026 11:49 AM IST
    By Sayani Rana, नई दिल्ली
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র উৎসব উদযাপিত হয়। এ বছর বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয় উৎসব উদযাপিত হয়। এই দিনে অনেক শুভ যোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গ্রহগুলির চলাচল কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অক্ষয় যোগও গড়ে উঠছে। একই সময়ে, এই দিনে, সূর্য এবং চাঁদ উভয়ই তাদের উচ্চতর রাশিতে বসতে চলেছেন।

    অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৩ রাশির! দূর হবে আর্থিক সমস্যা
    অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৩ রাশির! দূর হবে আর্থিক সমস্যা

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, অক্ষয় যোগ হওয়া অত্যন্ত শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। এই দিনে, গ্রহগুলির শুভ অবস্থান কিছু রাশিচক্রের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ায় অক্ষয় যোগের সৃষ্টি উপকারী হতে চলেছে। অক্ষয় তৃতীয়ায়, এই ৩ টি রাশিচক্র অক্ষয় যোগের দুর্দান্ত উপকার পাবে, মেষ রাশির লোকদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কেমন হবে?

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ তৈরি করে উপকৃত হতে পারেন। যারা কাজ করেন তারা তাদের বস এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। এই রাশির মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিছু আর্থিক সমস্যা হতে পারে, যা আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সমাধান করবেন। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ তৈরি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। আপনি দৃঢ়ভাবে জীবনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবেন। আর্থিক সমস্যাও ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। আপনি সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি কেমন হবে? অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয় যোগ সৃষ্টির কারণে, ধনু রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অতএব, গ্রহগুলির শুভ প্রভাব তুলা রাশির মানুষের ভাগ্যের উত্থানের দিকে পরিচালিত করতে পারে। খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই সাফল্য পাবেন। যে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

    Home/Astrology/Akshaya Tritiya: অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৩ রাশির! দূর হবে আর্থিক সমস্যা

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes