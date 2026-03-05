Edit Profile
    Iran war viral Prediction: আমেরিকা, ইজরায়েল বনাম ইরান যুদ্ধে কে জিতবে? বিস্ফোরক ভবিষ্যদ্বাণী ‘চিনা নস্ট্রাদামুসের’

    ইরান যুদ্ধ নিয়ে তাবড় ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ্যে।

    Published on: Mar 05, 2026 3:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    পার হয়ে গিয়েছে ৫ দিন। এখনও অব্যাহত ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধ। ইতিমধ্যেই ভারত মহাসাগর পর্যন্ত চলে এসেছে এই যুদ্ধের আঁচ। যুদ্ধের জেরে বুধেই ভারত মাহাসাগরে এক ইরানি যুদ্ধজাহাজকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে মার্কিন টর্পেডো। যার পাল্টা হুঙ্কারে ইরান সাফ জানিয়েছে, এর জন্য খুবই 'পচতাতে' হবে আমেরিকাকে। এদিকে, এর মাঝে চিনের শিউয়েকিন জিয়াং এর এক ভবিষ্যদ্বাণী এই মুহূর্তে ভাইরাল।

    আমেরিকা, ইজরায়েল বনাম ইরান যুদ্ধে কে জিতবে? বিস্ফোরক ভবিষ্যদ্বাণী চর্চায়
    শিউয়েকিন জিয়াং পেশায় অধ্যাপক। তিনি এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল, ট্রাম্প যদি ক্ষমতায় ফিরে আসেন, তাহলে ভূ-রাজনৈতিক চাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সাথে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বক্তৃতায় জিয়াং যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতিত্ব ইরানের সাথে সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুদ্ধ খানিকটা মিলে যাচ্ছে।

    এবার এই ইরান যুদ্ধ নিয়ে শিউয়েকিন জিয়াং বলছেন, ইরানের কাছে হেরে যাবে আমেরিকা! তাঁর এই বিস্ফোরক ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই চর্চায়। জিয়াংকে অনেকেই 'চিনা নস্ট্রাদামুস' বলে থাকেন। ‘প্রেডিকটিভ হিস্ট্রি’ নামে তাঁর একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। সেই চ্যানেলেই এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন তিনি। এদিকে, এই যুদ্ধের জেরে হাজার জনের বেশি মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বের নানান দেশ যুদ্ধ বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। ভারত সাফ এই যুদ্ধের বিপক্ষে বার্তা দিয়েছে।

    জিয়াংর দৃষ্টিভঙ্গি 'মনোইতিহাস' ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত। লেখক আইজ্যাক আসিমভের কল্পনা করা একটি কাল্পনিক বিজ্ঞান এইটি। জিয়াং বলছেন, 'যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি ইরানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে। বাস্তবতা হল, বর্তমানে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে একটি ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ, এবং ইরানিরা এই সংঘাতের জন্য ২০ বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

    এদিকে, চিনের এই জিয়াং ছাড়াও, বহু বছর আগে, ২০২৬ সাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে দাবি করেছিলেন যে চলতি বছরে দেখা যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইরান বনাম ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধ, ভারত মহাসাগরের জল ছুঁতেই সংঘাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    ( বি.দ্র- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। সমস্ত সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

