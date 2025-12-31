Yearly Horoscope 2026: ২০২৬-এ ২০২৬-এ ১২টি রাশির ভাগ্যে কী আসতে চলেছে? রইল নতুন বছরের রাশিফল
বার্ষিক রাশিফল ২০২৬: নতুন বছরে রাশিচক্রের জন্য কী অপেক্ষা করছে তা জেনে নিন।
মেষ রাশি ২০২৬ সালের শুরুতে, বৃহস্পতি আপনার তৃতীয় ঘরে অবস্থান করে, যা নতুন বন্ধু এবং ছোট ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে আসে যারা আপনার দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করতে পারে এবং আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি করতে পারে। ২১শে মে এর পরে, বৃহস্পতি আপনার চতুর্থ ঘরে স্থানান্তরিত হয়, তাই বছরের শেষের দিকে আপনি আপনার বাড়ি বা যানবাহনের সাথে সম্পর্কিত কিছু পেতে পারেন এবং শান্ত পারিবারিক মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। একই সময়ে, শনি আপনার দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, যা উচ্চ ব্যয় এবং দীর্ঘ বা বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় যার জন্য পরিকল্পনা এবং সঞ্চয় প্রয়োজন।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
প্রথম মাস থেকে নতুন পরিচিতরা আপনার ব্যক্তিগত জীবন এবং ছোট প্রকল্পগুলিকে সমর্থনকারী সহায়ক বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। যদি ভ্রমণ বা বিদেশে কাজ আসে, তাহলে পরিবারের সাথে অবিচল যোগাযোগ রাখুন এবং সহজ পরিকল্পনা করুন যাতে দূরত্ব উদ্বেগের কারণ না হয়। মে মাসের শেষের পরে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি হয় এবং বাড়িতে ভাগাভাগি লাভ সম্পর্কগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং ব্যবহারিক করে তোলে।
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার এবং আর্থিক অবস্থা
মে মাসের আগে, তৃতীয় ঘরে বৃহস্পতি কার্যকর কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং বিনয়ী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি করে এবং স্থিতিশীল সম্ভাবনা তৈরি করে। দ্বাদশ ঘরে শনি অতিরিক্ত ব্যয় এবং ভ্রমণ ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করে, তাই একটি পরিষ্কার বাজেট রাখুন এবং বিদেশের কাজের জন্য হঠাৎ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। ২১ মে এর পরে, বাড়ি বা যানবাহন সম্পর্কিত লাভ সম্ভব; এগুলিকে পরিকল্পিত সুবিধা হিসাবে বিবেচনা করুন এবং যে কোনও বৃদ্ধির অংশ সংরক্ষণ করুন। স্থির পরিকল্পনা এবং সৎ হিসাব এই বছর সেরা ফলাফল আনবে।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য
ভ্রমণ এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাই আপনার শক্তি রক্ষা করার জন্য নিয়মিত ঘুমের সময় এবং প্রতিদিনের ছোট হাঁটাচলা বজায় রাখুন। সাধারণ, নিয়মিত খাবার এবং পর্যাপ্ত জল হজমে সহায়তা করবে এবং ভ্রমণ বা কাজের চাপ থেকে চাপ কমাবে। মে মাসের পরে যখন পারিবারিক জীবন শান্ত হবে, আরও বিশ্রাম নিতে হতে পারে।
২০২৬ সালের মে থেকে আগস্ট মাসের সেরা মাসগুলি
কার্যকর সভা, ছোট ছোট ভ্রমণ যা কাজে সাহায্য করে এবং বাড়ির জন্য সহায়ক লাভ নিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর সতর্কতার সাথে আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পত্তি বা ভ্রমণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করে। নভেম্বর মাস অবিরাম প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হয় এবং পরিবারকে শান্ত করে সময় কাটাতে সাহায্য করে যাতে আপনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন এবং পরবর্তী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন।
জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসগুলিতে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
অপ্রত্যাশিত ঘটনা এড়াতে কঠোর বাজেট এবং সতর্ক ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রয়োজন। মে মাসের শেষের দিকের পরিবর্তন দ্রুত বড় কেনাকাটা বা তাড়াহুড়ো করে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নয়। বছরের শেষের দিকে ভ্রমণের সময়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে ভিসা, টিকিট এবং আর্থিক বিষয়গুলি দুবার পরীক্ষা করে নিন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
ভ্রমণ খরচ পরিকল্পনা করুন এবং প্রতি মাসে প্রতিটি লাভের একটি অংশ সঞ্চয়ে আলাদা করে রাখুন। নিয়মিত কল করুন এবং আস্থা বজায় রাখার জন্য পরিবারের সাথে সহজ, ব্যবহারিক পরিকল্পনা শেয়ার করুন। স্থির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন বন্ধুদের বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন এবং হঠাৎ ঝুঁকি এড়ান।
মেষ রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী প্রতিভাবান, উদ্যোগী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী
দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কপ্রিয়, উচ্চকণ্ঠ, অধৈর্য
প্রতীক: রাম
উপাদান: আগুন
শরীরের অংশ: মাথা
রাশির শাসক: মঙ্গল
শুভ দিন: মঙ্গলবার
শুভ রঙ: লাল
শুভ সংখ্যা: ৫
শুভ পাথর: রুবি
মেষ রাশির সামঞ্জস্যতা তালিকা
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ
ভালো সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন
কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর
বৃষ রাশি
বৃষ রাশির জন্য স্থিতিশীল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। শনি আপনার একাদশ ঘরে অবস্থান করে, যা ধীরে ধীরে আর্থিক লাভ এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করে। ২১শে মে পর্যন্ত বৃহস্পতি আপনার দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করে, যা প্রথম মাসগুলিতে আর্থিক প্রবাহ এবং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে। ২১শে মে এর পরে, বৃহস্পতি আপনার তৃতীয় ঘরে চলে যায় এবং নতুন বন্ধু এবং স্থানীয় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে দেখা করার সুযোগ তৈরি করে যারা ছোট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
বৃহস্পতি আপনার দ্বিতীয় ঘরে থাকাকালীন পারিবারিক জীবন উষ্ণ এবং নির্ভরযোগ্য বোধ করবে এবং এটি বাড়িতে ছোটখাটো আরাম এবং শান্তি বয়ে আনবে। মে মাসের শেষের পরে নতুন বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা ব্যবহারিক সহায়তা হতে পারে যারা আপনার প্রিয়জনদের সাথেও ভালভাবে যোগাযোগ স্থাপন করবে। শনি আপনাকে হঠাৎ প্রতিশ্রুতি এড়াতে বলে; ছোট এবং স্থির প্রতিশ্রুতি রাখতে বলে এবং শান্তি বয়ে আনে এমন পারিবারিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে বলে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে,
একাদশ ঘরে শনি থাকায় আয় এবং কাজ ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে এগিয়ে যাবে। দ্বিতীয় ঘরে বৃহস্পতি গ্রহের প্রথম দিকে থাকায় অর্থ এবং পারিবারিক আরামে সাহায্য করবে, তাই প্রথম মাসগুলি বিল পরিশোধ এবং সঞ্চয় তৈরিতে ব্যবহার করুন। ২১ মে এর পরে স্থানীয় যোগাযোগ এবং ছোট অংশীদাররা বিনয়ী পদক্ষেপে কাজ সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তব প্রকল্পগুলি বৃদ্ধি পেতে পারে।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য
নিয়মিত ঘুম, হালকা হাঁটা এবং প্রয়োজনে চোখের যত্নের মতো সহজ দৈনন্দিন অভ্যাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকে। প্রথম মাসগুলিতে পারিবারিক শান্তি মানসিক চাপ কমায় এবং হজম এবং বিশ্রামের ঘুমকে সমর্থন করে। মে মাসের পরে সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির অর্থ হল আরও বেশি বাইরে যাওয়া; দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শান্ত সময় পরিকল্পনা করুন এবং নিয়মিত চেকআপ করুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
আর্থিক ও পারিবারিক সুখের জন্য ভালো, এবং পারিবারিক পরিকল্পনা নিষ্পত্তি এবং সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্য ভালো। জুন থেকে আগস্ট মাসটি সহায়ক স্থানীয় যোগাযোগের সাথে দেখা করার এবং ভাগাভাগি করে নেওয়া প্রচেষ্টা এবং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে ছোট প্রকল্পগুলি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে। অক্টোবর মাসটি স্থিতিশীল লাভের জন্য এবং যোগাযোগগুলিকে অস্থায়ী জয়ের বাইরে স্থায়ী সমর্থনে রূপান্তরিত করার জন্য অনুকূল।
সতর্কতামূলক মাসগুলি
হঠাৎ করে বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং অর্থ বা সময় দেওয়ার আগে সর্বদা পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করুন। ব্যস্ত সামাজিক সময়গুলি দেখুন এবং ক্লান্তি এবং ভুল এড়াতে বিশ্রামের জন্য সময় বের করুন। বড় কেনাকাটার আগে, বাজেট পুনরায় পরীক্ষা করুন এবং অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য সঞ্চয় সংরক্ষণ করুন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র হলো
ধারাবাহিকভাবে সঞ্চয় করুন এবং দ্রুত লাভের চেয়ে ধীর, কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি পছন্দ করুন। বাস্তবিক সাহায্য প্রদানকারী এবং চুক্তির স্পষ্ট রেকর্ড রাখা বন্ধুদের স্বাগত জানাই।
বৃষ রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, ধৈর্যশীল, শিল্পপ্রেমী, সহানুভূতিশীল
দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়ে
প্রতীক ষাঁড়
পৃথিবী উপাদান
শরীরের অংশ ঘাড় এবং গলা
রাশির শাসক শুক্র
শুক্রবার শুভ দিন
শুভ রঙ গোলাপী
ভাগ্যবান সংখ্যা ৬
লাকি স্টোন ওপাল
বৃষ রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি
ভালো সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু
কম সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি
মিথুন রাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক পূর্বাভাস
২০২৬ মিথুন রাশির জন্য স্পষ্ট ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনের উন্নতি বয়ে আনবে। ২১শে মে পর্যন্ত বৃহস্পতি আপনার প্রথম ঘরে অবস্থান করবে এবং আপনার খ্যাতি, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট লাভ বৃদ্ধি করবে। ২১শে মে পরে বৃহস্পতি আপনার দ্বিতীয় ঘরে স্থানান্তরিত হবে এবং আর্থিক লাভ এবং আরও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে। শনি আপনার দশম ঘরে অবস্থান করে এবং আপনি যখন স্থিরভাবে কাজ করেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনের সাফল্যকে সমর্থন করে। প্রাথমিক দৃশ্যমানতা এবং পরে আর্থিক সহায়তা একসাথে স্থির প্রচেষ্টা এবং সতর্ক পরিকল্পনাকে সর্বোত্তম পন্থা করে।
২০২৬ সালের প্রেম ও সম্পর্ক
বৃহস্পতির শুরুতে আপনাকে আরও পছন্দনীয় এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে, যা ছোট, সৎ পদক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধুত্ব এবং রোমান্টিক বন্ধন তৈরিতে সহায়তা করে। মে মাসের পরে বৃহস্পতি দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং এটি পারিবারিক জীবন এবং ভাগ করা চাহিদাগুলিকে সহজ করে তোলে। দশম ঘরে শনি কাজের কারণে প্রেমের জন্য সময় সীমিত করতে পারে, তাই ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য ভাগ করে নেওয়া মুহূর্তগুলি ছোট রাখুন এবং সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিন।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার ও আর্থিক দিক,
দশম ঘরে শনি গ্রহের কারণে কর্মজীবনের অগ্রগতির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সতর্ক পরিকল্পনার পুরষ্কার পাওয়া যাবে। মে মাসের আগে প্রথম ঘরে বৃহস্পতি আপনার জনসাধারণের ভাবমূর্তি উন্নত করবে যাতে ছোট ছোট জয় অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় এবং আরও বেশি সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। ২১ মে এর পরে বৃহস্পতি অর্থ এবং পারিবারিক সমর্থন নিয়ে আসবে যা সঞ্চয় তৈরি করতে বা পরিকল্পিত ক্রয়কে সমর্থন করতে সহায়তা করবে।
২০২৬ সালে
শনির অধীনে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, তাই নিয়মিত ঘুমের রুটিন এবং ছোট ছোট হাঁটার মাধ্যমে শক্তি রক্ষা করুন যাতে শক্তি বজায় থাকে। হজমশক্তি এবং একাগ্রতা বজায় রাখার জন্য সহজ খাবার খান এবং ভালোভাবে হাইড্রেট করুন। মে মাসের পর পারিবারিক শান্তি মানসিক চাপ কমায় এবং আপনাকে আরও সহজে সুস্থ করে তোলে; সুস্থতা বজায় রাখার জন্য হালকা ব্যায়াম এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সেই সময়টি ব্যবহার করুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
খ্যাতি, আত্মবিশ্বাস এবং দৃশ্যমান অগ্রগতির জন্য সেরা যা নতুন সম্ভাবনা এবং সহায়ক স্বীকৃতির দিকে পরিচালিত করে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর আর্থিক লাভ এবং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে, যা সঞ্চয় এবং পারিবারিক বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর। ডিসেম্বর মাস শান্ত পরিকল্পনা, প্রতিফলন এবং আসন্ন বছরের জন্য স্থির পদক্ষেপ প্রস্তুত করার জন্য আদর্শ।
সাবধান থাকার মাসগুলি
শনি যখন আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে আসে তখন ক্যারিয়ারের চাপের দিকে নজর রাখুন এবং ভারী কাজের সপ্তাহগুলিতে অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না। মে মাসের পরিবর্তনের সময় বড় কেনাকাটা বা চাকরির স্থানান্তর সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। যখন কাজ ভারী হয়, তখন ছোট বিরতি নিন এবং স্থির থাকার জন্য একটি সাধারণ দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
দক্ষতা বৃদ্ধি করুন এবং অবিচল প্রচেষ্টাকে আপনার খ্যাতি এবং ফলাফল বৃদ্ধি করতে দিন। পরিবারের সাথে ছোট, সৎ মুহূর্তগুলি ভাগ করে নিন এবং ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের জন্য লাভের কিছু অংশ সঞ্চয় করুন।
মিথুন রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মনোরম, দ্রুতবুদ্ধিসম্পন্ন, মনোমুগ্ধকর
দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, পরচর্চাকারী, অলস
প্রতীক: যমজ
উপাদান: বায়ু
শরীরের অংশ: বাহু ও ফুসফুস
রাশির শাসক: বুধ
শুভ দিন: বুধবার
শুভ রঙ: রূপা
শুভ সংখ্যা: ৭
শুভ পাথর: পান্না
মিথুন রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ
ভালো সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু
সামঞ্জস্যপূর্ণ: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর
কম সামঞ্জস্যপূর্ণ: কন্যা, মীন রাশি
ক্যান্সার
২০২৬ সালের সামগ্রিক পূর্বাভাস
২০২৬ সালের শুরুর দিকে বৃহস্পতি আপনার দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, যা প্রায়শই উচ্চ ব্যয় এবং বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশে কাজের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাবনা নিয়ে আসে। ভ্রমণ, পড়াশোনা বা দীর্ঘ দূরত্বের পরিকল্পনার জন্য আপনাকে আরও বেশি অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একটি পরিষ্কার বাজেট রাখুন। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার প্রথম ঘরে প্রবেশ করে এবং এটি ব্যাপক লাভ এবং শক্তিশালী খ্যাতি নিয়ে আসে। আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন এবং লোকেরা আপনার নিজেকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করবে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
বছরের শুরুতে, বিদেশ ভ্রমণ বা পড়াশোনার পরিকল্পনা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, তাই চিন্তা এড়াতে পরিবার এবং অংশীদারদের কাছে এই পরিকল্পনাগুলি ব্যাখ্যা করুন। নবম ঘরে শনি আপনার জনসাধারণের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে ধীর বা বিব্রতকর মুহূর্ত তৈরি করতে পারে, তাই ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে পরিবার এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাখুন। ২১ মে এর পরে, আপনার প্রথম ঘরে বৃহস্পতি থাকাকালীন, আপনার ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে কারণ লোকেরা আপনার স্থির স্বভাবের প্রতি সাড়া দেবে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক দিক
দ্বাদশ ঘরে বৃহস্পতি থাকার ফলে বিদেশে কাজ বা পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় হতে পারে, তাই সাবধানে অর্থ পরিকল্পনা করুন এবং হঠাৎ করে বড় খরচ এড়িয়ে চলুন। ২১শে মে এর পরে, আপনার প্রথম ঘরে বৃহস্পতি সামগ্রিক লাভ এবং একটি শক্তিশালী খ্যাতি নিয়ে আসবে যা কর্মক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগের জন্য মে মাসের পরে বর্ধিত খ্যাতি ব্যবহার করুন, তবে রেকর্ড রাখুন এবং বিদেশী প্রস্তাবগুলি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সতর্ক থাকুন।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য
ভ্রমণ ও পড়াশোনার খরচ বেশি এবং সরকারি কাজে ব্যস্ততা চাপের কারণ হতে পারে, তাই ঘুমের যত্ন নিন এবং শক্তি ধরে রাখতে অল্প হাঁটাহাঁটি করুন। সাধারণ বিশ্রাম এবং নিয়মিত খাবারের রুটিন হজম এবং প্রশান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। মে মাসের পরে যখন বৃহস্পতি আপনার খ্যাতি শক্তিশালী করে, তখন শান্ত সময়টিকে আরও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করুন এবং ছোট, নিয়মিত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলুন।
২০২৬ সালের মে থেকে জুলাই মাসের সেরা মাসগুলি
বৃহস্পতি আপনার প্রথম ঘরে প্রবেশের পর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জন্য একটি উন্নত ভাবমূর্তি নিয়ে আসে। আগস্ট মাসের প্রথম দিকের ব্যয় এবং ভ্রমণ থেকে স্থিতিশীল পুনরুদ্ধারকে সমর্থন করে, যাতে আপনি বিশ্রাম নিতে এবং আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারেন। নভেম্বর শেখার বা আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি মৃদু সুযোগ দেয়।
জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসগুলিতে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
ভ্রমণ এবং বিদেশ পরিকল্পনার জন্য সতর্কতার সাথে বাজেট তৈরি করতে হবে যাতে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এড়ানো যায়। মে মাসের শেষের দিকে পরিবর্তনের সময় পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত জনসাধারণের বক্তব্য বা ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের কাজ এড়িয়ে চলুন। যদি বছরের শেষের দিকে ভ্রমণ করতেই হয়, তাহলে যাওয়ার আগে কাগজপত্র এবং আর্থিক অবস্থা ভালো করে পরীক্ষা করে নিন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
বিদেশী বা শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য একটি স্পষ্ট বাজেট রাখুন এবং আপনার উপার্জনের একটি অংশ সঞ্চয় করুন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় আপনার খ্যাতি রক্ষা করার জন্য জনসমক্ষে সম্মানের সাথে কথা বলুন এবং আচরণ করুন। মে মাসের পরে আত্মবিশ্বাসকে শান্ত, স্থির সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করুন যা স্থায়ী হয়।
কর্কট রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শিল্পপ্রেমী, নিবেদিতপ্রাণ, দানশীল, যত্নশীল
দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারপ্রিয়, বিচক্ষণ
প্রতীক: কাঁকড়া
উপাদান: জল
শরীরের অংশ: পেট এবং স্তন
রাশির শাসক: চাঁদ
শুভ দিন: সোমবার
শুভ রঙ: সাদা
শুভ সংখ্যা: ২
শুভ পাথর: মুক্তা
কর্কট রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশি
ভালো সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর
সামঞ্জস্যপূর্ণ: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ
কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি
সিংহরাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক পূর্বাভাস
২০২৬ সালের শুরুতে বৃহস্পতি আপনার একাদশ ঘরে অবস্থান করে এবং বিনিয়োগ থেকে আয় এবং লাভ বৃদ্ধি করে। ইতিমধ্যেই জমানো অর্থ বা আপনার পরিকল্পনাগুলিকে সমর্থনকারী বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি ভালো ফলাফল দেখতে পেতে পারেন। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার দ্বাদশ ঘরে প্রবেশ করে, যা ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশে কাজের সাথে যুক্ত নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। একই সময়ে শনি আপনার অষ্টম ঘরে অবস্থান করে। এই অবস্থান সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সমস্যা, আর্থিক ক্ষতি, অথবা যত্নের প্রয়োজন এমন ক্যারিয়ারে বাধার বিষয়ে সতর্ক করে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
বছরের শুরুটা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহায়ক হবে; সামাজিক বৃত্ত এবং সহায়ক বন্ধুরা সম্পর্ককে সাহায্য করার জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। মে মাসের পর বিদেশী বা দূরবর্তী বিষয়গুলিতে স্থানান্তর একসাথে সময় কাটানো কঠিন করে তুলতে পারে, তাই প্রিয়জনদের অবগত এবং ধৈর্যশীল রাখুন। অর্থ বা স্বাস্থ্যের উদ্বেগ দেখা দিলে অষ্টম ঘরে শনি চাপ আনতে পারে; উদ্বেগ সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলুন এবং একসাথে স্পষ্ট পরিকল্পনা করুন। ছোট ছোট ভাগাভাগি করা রুটিন এবং একে অপরের প্রতি অবিচল যত্ন বিশ্বাস এবং শান্ত রাখতে সাহায্য করবে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক দিক
একাদশ ঘরে বৃহস্পতি প্রথম দিকে আয় বৃদ্ধি করে এবং বিনিয়োগ বা গোষ্ঠী প্রকল্প থেকে লাভ দেয়। ছোট বিনিয়োগ পরীক্ষা করে দেখার এবং স্থিতিশীল লাভ উপভোগ করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। ২১ মে এর পরে বৃহস্পতির দ্বাদশ ঘরে স্থানান্তর ভ্রমণ বা বিদেশ কাজের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে, তাই যেকোনো বিদেশী পরিকল্পনার জন্য সাবধানতার সাথে বাজেট করুন।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য,
অষ্টম ঘরে শনি স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আসতে পারে যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তাই ছোট ছোট লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। নিয়মিত ঘুম এবং হাঁটার মতো হালকা ব্যায়াম বজায় রাখুন যাতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। যেহেতু ব্যয় এবং ভ্রমণ বছরের শেষের দিকে চাপ বাড়াতে পারে, তাই ছোট সমস্যাগুলিকে আরও বড় হতে না দেওয়ার জন্য বিশ্রামের সময় এবং চেকআপের পরিকল্পনা করুন।
২০২৬ সালের সেরা মাস
জানুয়ারী থেকে মে, ২০২৬ সালে সিংহ রাশির জন্য সেরা মাস কারণ বৃহস্পতি আপনার একাদশ ঘরে থাকবে এবং এটি বিনিয়োগ বা গোষ্ঠী প্রচেষ্টা থেকে আয় এবং লাভের বৃদ্ধি আনবে। এই সময়কালকে ছোট বিনিয়োগ পর্যালোচনা করতে, বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে এবং দ্রুত জয়ের পিছনে ছুটতে না পেরে স্থির রিটার্ন নিশ্চিত করতে ব্যবহার করুন।
সাবধানতা অবলম্বনের মাস
মে মাসের শেষ থেকে বছরের বাকি সময় পর্যন্ত সাবধান থাকুন, বিশেষ করে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, কারণ বৃহস্পতি আপনার দ্বাদশ ঘরে প্রবেশ করে এবং বিদেশ ভ্রমণ বা দূরবর্তী কাজের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে, অন্যদিকে অষ্টম ঘরে শনি স্বাস্থ্যের সতর্কতা এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
রিজার্ভ তৈরি করতে এবং আবেগপ্রবণ ব্যয় এড়াতে প্রাথমিক বিনিয়োগ লাভ ব্যবহার করুন। ভ্রমণ বা কাজ সম্পর্কে প্রিয়জনদের সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলুন যা আপনাকে দূরে রাখে। দীর্ঘমেয়াদী শক্তি রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নিয়মিত বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন।
সিংহ রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উৎসাহী
দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসিতাপ্রিয়, উদাসীন এবং আত্মতুষ্টিতে ভোগা।
প্রতীক: সিংহ
উপাদান: আগুন
শরীরের অংশ : হৃদপিণ্ড এবং মেরুদণ্ড
রাশির শাসক : সূর্য
শুভ দিন : রবিবার
শুভ রঙ: সোনালী
শুভ সংখ্যা : ১৯
শুভ পাথর : রুবি
সিংহ রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু
ভালো সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন
কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক
কন্যারাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক পূর্বাভাস
২০২৬ সালের শুরুতে বৃহস্পতি আপনার দশম ঘরে অবস্থান করে, যা ক্যারিয়ারে সাফল্য, পদোন্নতি এবং কর্মক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিয়ে আসে। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে অবিচল প্রচেষ্টা প্রকৃত ফলাফল এবং স্বীকৃতি নিয়ে আসে। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার একাদশ ঘরে স্থানান্তরিত হয়, যা বিনিয়োগ বা দলগত কাজের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান আয় এবং লাভকে সমর্থন করে। এই দুই ভাগের বছরটি প্রথমে ক্যারিয়ারের বৃদ্ধি এবং পরে আর্থিক সম্প্রসারণ বা নেটওয়ার্ক থেকে লাভে সহায়তা করে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
সপ্তম ঘরে শনি বিবাহ পরিকল্পনা এবং প্রেমের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিলম্ব বা অসুবিধার ইঙ্গিত দেয়। যদি আপনি বিয়ে বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অতিরিক্ত সময় এবং সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আশা করুন। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতির নতুন আয়ের সহায়তা কিছুটা চাপ কমাতে পারে কিন্তু প্রতিশ্রুতি দ্রুত করতে পারে না। অংশীদারদের সাথে স্পষ্ট, সৎ কথা বলুন এবং খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গি, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অবিচল উপস্থিতি তাড়াহুড়ো পরিকল্পনার চেয়ে ভালো কাজ করবে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার ও আর্থিক দিক
দশম ঘরে বৃহস্পতি অবস্থান শুরুতেই পদোন্নতি এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সহায়তা করে, তাই দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্পষ্ট কর্মক্ষমতা অর্জনে প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করুন। ২১শে মে এর পর বৃহস্পতি একাদশ ঘরে চলে যাবে এবং এটি দলবদ্ধভাবে কাজ বা বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও আয় এবং লাভ আনবে। ব্যবহারিক দলে যোগদান করার জন্য বা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া ছোট বিনিয়োগগুলি দেখার জন্য এটি একটি ভাল সময়। সপ্তম ঘরে শনি আপনাকে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতিগুলিকে মিশ্রিত না করতে বলে; পরবর্তী ঝামেলা এড়াতে অংশীদারদের সাথে কাজ করার সময় রেকর্ড এবং স্পষ্ট শর্তাবলী বজায় রাখুন।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য,
নিয়মিত ঘুম এবং হালকা ব্যায়াম করলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকে। ধীরগতির অংশীদারিত্বের কারণে হওয়া চাপ আপনাকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে পারে, তাই আপনার মনকে শান্ত করার জন্য ছোট হাঁটা এবং সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি নিন। মে মাসের পরে শান্ত মুহূর্তগুলি ব্যবহার করে বিশ্রাম নিন এবং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা বজায় রাখুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
কন্যা রাশির জন্য ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং সম্ভাব্য পদোন্নতির জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাস, কারণ বৃহস্পতি আপনার দশম ঘরে অবস্থান করে এবং কর্মক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্যকে সমর্থন করে। ২১ মে এর পরে, জুন থেকে সেপ্টেম্বরও অনুকূল কারণ বৃহস্পতি আপনার একাদশ ঘরে প্রবেশ করে এবং ক্রমবর্ধমান আয়, নেটওয়ার্ক থেকে লাভ এবং গোষ্ঠী প্রচেষ্টা বা ছোট বিনিয়োগ থেকে সুবিধাগুলিকে সমর্থন করে।
সাবধানতা অবলম্বনের মাসগুলি
মে মাসের শেষের দিকে এবং তার পরবর্তী মাসগুলিতে, বিশেষ করে মে থেকে জুলাই পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনার সপ্তম ঘরে শনি বিবাহ এবং ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে বিলম্ব বা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই সময়কালে বড় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত করা বা ব্যবসায়িক চুক্তির সাথে ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি মিশ্রিত করা এড়িয়ে চলুন এবং তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও সময় দিন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
প্রথমে স্থির কর্মজীবনের কাজের উপর মনোযোগ দিন এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃতি তৈরি হতে দিন। অংশীদারদের সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দিন। মে-পরবর্তী আয়ের লাভ কাজে লাগান কাজের এবং ব্যক্তিগত পরিকল্পনা উভয়ই সংরক্ষণ এবং সুরক্ষিত করার জন্য।
কন্যা রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: দয়ালু, মার্জিত, নিখুঁততাবাদী, বিনয়ী, দৃঢ়-ইচ্ছাপ্রবণ
দুর্বলতা: খুঁতখুঁতে, অতিরিক্ত অধিকারী
প্রতীক: কুমারী কুমারী
উপাদান: পৃথিবী
শরীরের অংশ: অন্ত্র
রাশির অধিপতি : বুধ
শুভ দিন: বুধবার
শুভ রঙ: ধূসর
শুভ সংখ্যা: ৭
শুভ পাথর : নীলকান্তমণি
কন্যা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর
ভালো সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি
ন্যায্য সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ
কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু
তুলা
২০২৬ সালের সামগ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী
২১শে মে পর্যন্ত বৃহস্পতি আপনার নবম ঘরে অবস্থান করবে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং বৃহত্তর পরিচিতি লাভ করবে যা স্বীকৃতি বয়ে আনবে। ২১শে মে এর পর বৃহস্পতি আপনার দশম ঘরে স্থানান্তরিত হবে, যা ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং পদোন্নতির সম্ভাবনাকে সমর্থন করবে। আপনার ষষ্ঠ ঘরে শনি আপনাকে স্থির কাজ, দৈনন্দিন কর্তব্য এবং প্রতিযোগিতা বা চাকরির সন্ধানে সাফল্যের উপর মনোযোগ দেবে যখন আপনি সাবধানতার সাথে প্রস্তুতি নেবেন।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
প্রাথমিক সামাজিক যোগাযোগ এবং ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি সহায়ক পরিচয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও শ্রদ্ধার কারণ হতে পারে। মে মাসের পরে, ক্যারিয়ারের সাফল্য দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করতে পারে, তাই কাজের চাহিদা এবং বাড়িতে ছোট ছোট যত্নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। শনি ছোট ছোট কর্তব্যের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা চায়; প্রতিশ্রুতি রাখা এবং অবিচল সাহায্য দেখানো বন্ধনকে শক্তিশালী করবে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাস অর্জন করবে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার ও আর্থিক দিক
২১শে মে-এর পর বৃহস্পতি পদোন্নতি এবং দৃশ্যমান ক্যারিয়ার সাফল্যের পক্ষে, তাই বৃদ্ধির জন্য স্পষ্ট লক্ষ্য এবং রেকর্ড প্রস্তুত করুন। আপনার খ্যাতি বৃদ্ধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রথম মাসগুলিকে কাজে লাগান। ষষ্ঠ ঘরে শনি প্রতিযোগিতায় সাফল্য এবং স্থায়ী কর্মসংস্থান নিয়ে আসে যখন আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ধৈর্যশীল হন।
২০২৬ সালে
শনির প্রভাবে স্বাস্থ্য স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত রুটিন মেনে চলা জরুরি। কাজের চাপ সামলাতে ঘুম, সাধারণ খাবার এবং হালকা ব্যায়াম বজায় রাখুন। মে মাসের পরে যখন ক্যারিয়ারের চাহিদা বেড়ে যায়, তখন ছোটখাটো সমস্যাগুলি যাতে না বাড়ে সেজন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি এবং নিয়মিত চেকআপ অন্তর্ভুক্ত করুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
সামাজিক উন্নতি এবং কার্যকর যোগাযোগ বয়ে আনবে, কারণ বৃহস্পতি আপনার নবম ঘরে অবস্থান করবে। বৃহস্পতি আপনার দশম ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং পদোন্নতির জন্য ভালো। অক্টোবর মাস আপনার অর্জিত মর্যাদা স্থির করতে এবং কর্মজীবন এবং জীবনের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি স্থিরভাবে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।
সতর্ক থাকার মাসগুলি।
প্রতিদিনের কাজের সময়কাল পর্যবেক্ষণ করুন এবং শনি যখন ধৈর্য পরীক্ষা করে তখন স্বাস্থ্যকর সীমা অতিক্রম করা এড়িয়ে চলুন। দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং মেয়াদ সাবধানে পরীক্ষা না করে দ্রুত চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না।
বড় প্রতিশ্রুতির আগে বিস্তারিত পরীক্ষা করুন এবং ভবিষ্যতের চাপ এড়াতে ব্যাকআপ প্রস্তুত করুন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
আপনার প্রোফাইল বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক যোগাযোগ ব্যবহার করুন এবং মে মাসের পরে স্থির ক্যারিয়ারের পদক্ষেপ বেছে নিন। বিশ্বাস এবং কাজের সাফল্য অর্জনের জন্য দৈনন্দিন কাজে নির্ভরযোগ্যতা দেখান। নতুন সুযোগ এলে ভালো পারফর্ম করতে মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।
তুলা রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শিল্পপ্রেমী, উদার
দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, হস্তক্ষেপ না করা
প্রতীক: আঁশ
উপাদান: বায়ু
শরীরের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয়
রাশির শাসক: শুক্র
শুভ দিন: শুক্রবার
শুভ রঙ: বাদামী
শুভ সংখ্যা: ৩
ভাগ্যবান পাথর: হীরা
তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ
ভালো সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন
কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর
বৃশ্চিক
২০২৬ সালের সামগ্রিক পূর্বাভাস
২১শে মে পর্যন্ত বৃহস্পতি আপনার অষ্টম ঘরে অবস্থান করবে এবং স্বাস্থ্য এবং অর্থের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থতা পরীক্ষা করুন। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার নবম ঘরে স্থানান্তরিত হবে এবং ক্রমবর্ধমান মর্যাদা, বিস্তৃত যোগাযোগ এবং জনসাধারণের স্বীকৃতিকে সমর্থন করবে। আপনার পঞ্চম ঘরে শনি পড়াশোনা এবং সৃজনশীল কাজে সহায়তা করবে, তবে সন্তান জন্মদান বা প্রেমের পরিকল্পনা বিলম্বিত করতে পারে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
পঞ্চম ঘরে শনি বিবাহ বা সন্তান পরিকল্পনা বিলম্বিত করতে পারে এবং ধৈর্য এবং সতর্কতার সাথে সময় কাটাতে বলে। প্রাথমিক আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই খোলামেলা আলোচনা করুন এবং অর্থের সাথে অনুভূতি মিশ্রিত করা এড়িয়ে চলুন। মে মাসের পরে, আরও ভাল যোগাযোগ এবং ক্রমবর্ধমান খ্যাতি সহায়ক মানুষ এবং স্থিতিশীল বৃদ্ধি আনতে পারে; সৎ যোগাযোগ এবং ছোট ছোট যত্নের কাজ বন্ধনকে আরও গভীর করবে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার ও আর্থিক দিক
অষ্টম ঘরে বৃহস্পতি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং ভাগাভাগি করা অর্থের সাথে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানায়। ২১ মে-এর পরে নবম ঘরে বৃহস্পতি পড়াশোনা, ভ্রমণ এবং ক্যারিয়ার বৃদ্ধির জন্য সহায়ক জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে। শনি স্থির অধ্যয়ন এবং সৃজনশীল কাজের পক্ষে সমর্থন করে; উচ্চতর কোর্সের জন্য আবেদন করুন এবং তহবিল সুরক্ষিত রেখে দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য দক্ষতা তৈরি করুন।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য,
অষ্টম ঘরে বৃহস্পতি থাকায় স্বাস্থ্যের জন্য প্রাথমিক সতর্কতা গুরুত্বপূর্ণ; প্রয়োজনে চেকআপের সময়সূচী করুন এবং বিশ্রাম নিন। শক্তি বজায় রাখার জন্য নিয়মিত ঘুম, সুষম খাবার এবং হালকা ব্যায়ামের মতো সহজ অভ্যাসগুলি বজায় রাখুন। মে মাসের পরে, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা অনুসরণ করার জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতার জন্য স্থির রুটিন তৈরি করার জন্য আরও বিস্তৃত যোগাযোগ এবং শান্ত মাসগুলি ব্যবহার করুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের সেরা মাসগুলিতে
বৃহস্পতি আপনার অষ্টম ঘরে অবস্থান করলে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগের পছন্দ এবং নিবিড় স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জুন থেকে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি নবম ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর আরও ভালো খ্যাতি এবং দরকারী পড়াশোনা বা ভ্রমণের সুযোগ বয়ে আনবে। উচ্চতর কোর্সে আবেদন করার জন্য এবং স্থির ক্যারিয়ারের পদক্ষেপের জন্য অক্টোবর মাস কার্যকর।
সাবধান থাকার মাসগুলি
ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক পদক্ষেপগুলি তাড়াতাড়ি এড়িয়ে চলুন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগের সাথে অর্থ মিশ্রিত করা এড়িয়ে চলুন।
বিবাহ বা সন্তানের পরিকল্পনা তাড়াহুড়ো করবেন না; শনির অধীনে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য আরও সময় দিন।
যখন স্বাস্থ্য সতর্কতা দেখা দেয়, তখন দ্রুত পেশাদারদের সাথে পরামর্শ করুন এবং জটিলতা এড়াতে পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র হলো
টাকা এবং স্বাস্থ্যকে আগে থেকেই রক্ষা করুন, তারপর পড়াশোনা এবং পরিচিতিগুলিকে পরে বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন। প্রেমের পরিকল্পনার সাথে ধৈর্য ধরুন এবং স্থির যত্নের বন্ধনকে আরও গভীর হতে দিন। ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করুন এবং মে মাসের পরে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী সুযোগগুলি উন্মোচন করুন।
বৃশ্চিক রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিতপ্রাণ, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল
দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম
প্রতীক: বিচ্ছু
উপাদান: জল
শরীরের অংশ: যৌন অঙ্গ
রাশির শাসক: প্লুটো, মঙ্গল
শুভ দিন: মঙ্গলবার
শুভ রঙ: বেগুনি, কালো
শুভ সংখ্যা: ৪
শুভ পাথর: লাল প্রবাল
বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি
ভালো সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু
কম সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি
ধনু রাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী
বৃহস্পতি আপনার সপ্তম ঘরে ২১শে মে পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং অংশীদারিত্ব, বিবাহ বা পুনর্মিলনের দিকে পরিচালিত করতে পারে এমন সভাগুলিকে সমর্থন করবে। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার অষ্টম ঘরে স্থানান্তরিত হবে এবং স্বাস্থ্য এবং ভাগাভাগি করা অর্থের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানাবে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ যৌথ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনার চতুর্থ ঘরে শনি পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে অথবা কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে থাকতে পারে।
২০২৬ সালের প্রেম ও সম্পর্ক,
প্রথম মাসগুলিতে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা বা পূর্ববর্তী সঙ্গীর সাথে পুনর্মিলন করা অনুকূল কারণ বৃহস্পতি সপ্তম স্থানকে সমর্থন করে। সৎ কথাবার্তা এবং সহজ যৌথ পরিকল্পনা বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে এবং বছরের শুরুতে বিবাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মে মাসের পরে, পারিবারিক চাপ বা দূরত্ব চাপ তৈরি করতে পারে, তাই নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন, পরিদর্শনের পরিকল্পনা করুন এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য স্পষ্ট বাজেট নির্ধারণ করুন।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়
বছরের শুরুতে অংশীদারিত্বের চুক্তি কার্যকর কাজের সুযোগ এবং যৌথ সহায়তা নিয়ে আসতে পারে, যেখানে বৃহস্পতি সপ্তম ঘরে অনুকূল থাকে। ২১ মে এর পরে অষ্টম ঘরে বৃহস্পতি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং ভাগ করে নেওয়া অর্থের যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানায়। শনি বাড়ির বাইরে কাজ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে; অংশীদারিত্বের লাভের কিছু অংশ সংরক্ষণ করুন এবং ভাগ করে নেওয়া চুক্তির স্পষ্ট রেকর্ড রাখুন।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য
মে মাসের পরে যখন বৃহস্পতি অষ্টম ঘরে চলে আসবে, তখন স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং প্রয়োজনে চেকআপের সময়সূচী করুন। ভ্রমণ বা পারিবারিক দায়িত্ব পালনের সময় শক্তি ধরে রাখার জন্য সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম বিরতি নিন এবং হালকা ব্যায়াম করুন। যদি কর্তব্য থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, তাহলে সুস্থতা রক্ষার জন্য রুটিন নির্ধারণ করুন এবং বিশ্রামের দিনগুলি পরিকল্পনা করুন।
২০২৬ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
আপনার সপ্তম ঘরে বৃহস্পতি অবস্থান করলে, অংশীদারিত্বের বৃদ্ধি, সাক্ষাৎ এবং বিবাহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সতর্কতার সাথে আর্থিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন কারণ বৃহস্পতি অষ্টম ঘরে স্থানান্তরিত হয় এবং ভাগ করা অর্থের সুরক্ষা প্রয়োজন। নভেম্বর মাস গৃহ পরিকল্পনা পর্যালোচনা, বাজেট সমন্বয় এবং পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় দেয়।
মে মাসের পরে যৌথ বিনিয়োগ এবং ভাগ করা সম্পত্তির ব্যাপারে সতর্ক
থাকুন, কারণ অষ্টম ঘরের প্রভাব ঝুঁকি বাড়াতে পারে। চতুর্থ ঘরে শনির প্রভাবে পারিবারিক অস্থিরতার সময় পারিবারিক স্থানান্তর বা বড় ধরনের বিক্রয় এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণের আগে, বাড়ির যত্নের ব্যবস্থা করুন এবং বাজেট নিশ্চিত করুন যাতে অনুপস্থিতি ঝামেলা তৈরি না করে।
২০২৬ সালের মূল মন্ত্র:
বৃহস্পতি গ্রহ সপ্তম স্থানের পক্ষে থাকাকালীন সময়ে, দ্রুত স্থির অংশীদারিত্ব তৈরি করুন এবং তাদের সহায়তার জন্য ব্যবহার করুন। পরিবারের নিরাপত্তা বজায় রাখতে মে মাসের পরে সঞ্চয় রক্ষা করুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ যৌথ চুক্তি এড়িয়ে চলুন।
ধনু রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, সাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, মনোরম, আশাবাদী
দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধান, বিরক্তিকর
প্রতীক: তীরন্দাজ
উপাদান: আগুন
শরীরের অংশ: উরু এবং লিভার
রাশির শাসক: বৃহস্পতি
শুভ দিন: বৃহস্পতিবার
শুভ রঙ: হালকা নীল
শুভ সংখ্যা: ৬
শুভ পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি
ধনু রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ
ভালো সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু
সামঞ্জস্যপূর্ণ: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর
কম সামঞ্জস্যপূর্ণ: কন্যা, মীন রাশি
মকর রাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী
২০২৬ সালে শনি আপনার তৃতীয় ঘরে অবস্থান করবে, যা নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে এবং অবিচল প্রচেষ্টার মাধ্যমে যোগাযোগ জোরদার করতে সহায়তা করে। আপনি এমন লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যারা আপনাকে নতুন দক্ষতা শিখতে বা দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস উন্নত করতে সহায়তা করে। ২১শে মে পর্যন্ত বৃহস্পতি আপনার ষষ্ঠ ঘরে অবস্থান করবে, যা কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয় বা আইনি দায়িত্ব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, তাই বছরের শুরুতে ধৈর্য ধরতে হবে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
বছরের শুরুতে সম্পর্কগুলি আবেগের চেয়ে বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে, কারণ কাজ বা দায়িত্ব মনোযোগের দাবি রাখে। ষষ্ঠ ঘরে বৃহস্পতি যদি সময় সঠিকভাবে পরিচালনা না করা হয় তবে ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারে, তাই স্পষ্ট যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। ২১ মে এর পরে, সপ্তম ঘরে বৃহস্পতি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত, এমনকি যারা প্রস্তুত তাদের বিবাহকেও সমর্থন করে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক দিক
ষষ্ঠ ঘরে বৃহস্পতি মে পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে চাপ আনতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে চাকরির চ্যালেঞ্জ বা আইনি দায়িত্ব, তাই সংগঠিত থাকুন এবং শর্টকাট এড়িয়ে চলুন। তৃতীয় ঘরে শনি দক্ষতা বৃদ্ধি, লেখালেখি, যোগাযোগ, অথবা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে সাফল্যকে সমর্থন করে। ২১ মে এর পরে বৃহস্পতি অংশীদারিত্ব, ব্যবসায়িক চুক্তি এবং ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক কাজকে সমর্থন করে।
২০২৬ সালের প্রথম দিকের স্বাস্থ্যের
জন্য চাপ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যদি কাজের চাপ বেড়ে যায়। নিয়মিত ঘুম, হাঁটা এবং সুষম দৈনন্দিন সময়সূচীর মতো সহজ অভ্যাসগুলি ক্লান্তি প্রতিরোধে সহায়তা করে। মে মাসের পরে, সহায়ক সম্পর্কের মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য উন্নত হয়, যা সামগ্রিক সুস্থতার জন্যও উপকারী। ছোট, ধারাবাহিক যত্ন চরম পরিবর্তনের চেয়ে ভালো কাজ করে।
২০২৬ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসটি
অনুকূল কারণ বৃহস্পতি অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। আগস্ট ভাগাভাগি প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য এবং কাজের বোঝাপড়া উভয়ই উন্নত করতে সাহায্য করে। চুক্তিগুলি পর্যালোচনা এবং শান্তভাবে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ পরিকল্পনা করার জন্য ডিসেম্বর মাসটি ভালো।
জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করুন
। কাজ এবং আইনি বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। মে মাসের আগে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তর্ক বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বছরের শুরুতে যদি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে শান্তভাবে এবং তথ্যের সাথে সমাধান করুন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
দ্রুত ফলাফল আশা করার আগে ধৈর্য ধরে দক্ষতা অর্জন করুন। বছরের মাঝামাঝি সময়ে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য অংশীদারিত্বের উপর আস্থা রাখুন। স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করুন এবং তাড়াহুড়ো করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মকর রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, বিশ্বাসযোগ্য, উদার, আশাবাদী
দুর্বলতা: অবিচল, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক
প্রতীক: ছাগল
উপাদান: পৃথিবী
শরীরের অংশ: হাড় এবং ত্বক
রাশির অধিপতি: শনি
শুভ দিন: শনিবার
শুভ রঙ : ধূসর
শুভ সংখ্যা : ৪
শুভ পাথর: নীলা
মকর রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশি
ভালো সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর
সামঞ্জস্যপূর্ণ: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ
কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি
কুম্ভ রাশি
২০২৬ সালের সামগ্রিক ভবিষ্যৎবাণী
২০২৬ সালে শনি আপনার দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করবে, যা পারিবারিক বিষয়, আর্থিক এবং বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এই অবস্থানটি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং পরিবারের মধ্যে সতর্ক যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করবে। বৃহস্পতি ২১শে মে পর্যন্ত আপনার পঞ্চম ঘরে অবস্থান করবে এবং বছরের প্রথমার্ধে প্রেম, সন্তান এবং উচ্চশিক্ষায় সহায়তা করবে। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার ষষ্ঠ ঘরে প্রবেশ করবে, যা কাজের রুটিন, কর্মসংস্থানের চাপ বা আইনি বিষয় সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
২০২৬ সালের শুরুর দিকে পঞ্চম ঘরে বৃহস্পতির অবস্থানের কারণে প্রেম এবং মানসিক বন্ধনের জন্য সহায়ক। সম্পর্ক উষ্ণ বোধ করে এবং সৃজনশীল অভিব্যক্তি সংযোগ উন্নত করে। দ্বিতীয় ঘরে শনি আপনাকে চিন্তাভাবনা করে কথা বলতে এবং কঠোর কথা এড়িয়ে চলতে বলে, বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সাথে। মে মাসের পরে, কাজের চাপ প্রেমের জন্য সময় কমিয়ে দিতে পারে, তাই ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক দিক
সারা বছর ধরে আর্থিক শৃঙ্খলা অপরিহার্য কারণ শনি আয় এবং পারিবারিক ব্যয়কে প্রভাবিত করে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন এবং ধীরে ধীরে সঞ্চয় গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করুন। পঞ্চম ঘরে বৃহস্পতি শুরুর দিকে শেখা এবং সৃজনশীল দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে যা পরবর্তীতে ক্যারিয়ারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। ২১ মে এর পরে, ষষ্ঠ ঘরে বৃহস্পতি কাজের চাপ বা কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনতে পারে, তাই সংগঠিত থাকুন এবং নিয়ম মেনে চলুন। উন্নতি প্রচেষ্টার মাধ্যমে আসে, শর্টকাটের মাধ্যমে নয়, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে।
২০২৬ সালে স্বাস্থ্য
রুটিনগুলি সাবধানে অনুসরণ করলে স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকে। প্রথম মাসগুলি সৃজনশীল কার্যকলাপ এবং শেখার মাধ্যমে মানসিক শিথিলতা বজায় রাখে। মে মাসের পরে, কাজ বা সময়সূচীর সাথে সম্পর্কিত চাপ বাড়তে পারে, তাই নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে ঘুম এবং হজম রক্ষা করুন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হালকা ব্যায়াম এবং সুসংগঠিত দৈনন্দিন রুটিন গুরুত্বপূর্ণ।
২০২৬ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস
প্রেম, শেখা এবং সৃজনশীল কাজের জন্য ইতিবাচক। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস মানসিক সুখ এবং পারিবারিক বন্ধনকে সমর্থন করে। মে মাসের প্রথম দিকে আনন্দময় বা সৃজনশীল প্রকল্পগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।
জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন।
কাজের চাপ এবং আইনি বা কর্মসংস্থানের নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত। মে মাসের পর ব্যস্ত রুটিনের সময় স্বাস্থ্য সংকেত উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন। সারা বছর ধরে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রয়োজন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র:
সাবধানে কথা বলুন এবং ধারাবাহিকভাবে সঞ্চয় করুন। সৃজনশীলতা উপভোগ করুন এবং পরে দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হন। অবিচলিত অগ্রগতির জন্য আনন্দের সাথে শৃঙ্খলার ভারসাম্য বজায় রাখুন।
কুম্ভ রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: সহনশীল, আদর্শ, বন্ধুত্বপূর্ণ, দানশীল, স্বাধীন, যুক্তিবাদী
দুর্বলতা: অবাধ্য, উদারপন্থী, বিদ্রোহী
প্রতীক: জলবাহক
উপাদান: বায়ু
শরীরের অংশ: গোড়ালি এবং পা
রাশি শাসক: ইউরেনাস
শুভ দিন: শনিবার
শুভ রঙ: গাঢ় নীল
শুভ সংখ্যা: ২২
শুভ পাথর: নীল নীলকান্তমণি
কুম্ভ রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু
ভালো সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি
সামঞ্জস্যপূর্ণ: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন
কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক
মীন
২০২৬ সালের সামগ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী
২০২৬ সাল জুড়ে শনি আপনার প্রথম ঘরে অবস্থান করবে, যা ক্যারিয়ার এবং অর্থ সম্পর্কিত বিলম্ব এবং বাধা নিয়ে আসবে। এই অবস্থানের জন্য ধৈর্য, দায়িত্ব এবং আত্ম-শৃঙ্খলা প্রয়োজন। বৃহস্পতি ২১শে মে পর্যন্ত আপনার চতুর্থ ঘরে অবস্থান করবে, যা পারিবারিক সুখ এবং সম্পত্তি বা যানবাহন সম্পর্কিত লাভকে সমর্থন করে। ২১শে মে এর পরে বৃহস্পতি আপনার পঞ্চম ঘরে প্রবেশ করবে, যা প্রেম, সন্তান-সম্পর্কিত আনন্দ এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ নিয়ে আসবে। বছরটি প্রাথমিকভাবে ধীর বৃদ্ধি শেখায় এবং পরে আবেগের প্রকাশকে পুরস্কৃত করে।
২০২৬ সালে প্রেম ও সম্পর্ক
বছরের শুরুতে পারিবারিক সম্পর্ক সহায়ক হবে কারণ বৃহস্পতির প্রভাব ঘর এবং আরামের উপর পড়ে। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটালে মানসিক নিরাপত্তা উন্নত হয়। প্রথম ঘরে শনি আপনাকে গুরুতর বা সংযত বোধ করাতে পারে, তাই দূরত্ব এড়াতে স্পষ্টভাবে অনুভূতি প্রকাশ করুন।
২০২৬ সালে ক্যারিয়ার ও আর্থিক পরিস্থিতি
শনি ক্যারিয়ার বৃদ্ধি এবং অর্থের ক্ষেত্রে বিলম্ব সৃষ্টি করে, তাই অবাস্তব প্রত্যাশা এড়িয়ে চলুন এবং অবিচল প্রচেষ্টার উপর মনোনিবেশ করুন। চতুর্থ ঘরে বৃহস্পতি প্রথম দিকে বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত লাভের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ২১ মে এর পরে, সৃজনশীল দক্ষতা এবং শেখা নতুন আয়ের ধারণা তৈরি করতে পারে, যদিও ফলাফল পেতে সময় লাগতে পারে।
২০২৬ সালে
শনি গ্রহের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক সময় শক্তি কমে যেতে পারে, তাই সঠিক বিশ্রাম এবং রুটিন গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মাসগুলিতে বাড়িতে মানসিক প্রশান্তি উপকারী, যা মানসিক সুস্থতা বজায় রাখে। মে মাসের পরে, সৃজনশীলতা বা শেখার আনন্দ মেজাজ এবং প্রেরণা বৃদ্ধি করে। সহজ রুটিন, নিয়মিত ঘুম এবং হালকা কার্যকলাপ স্বাস্থ্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করে।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের সেরা মাসগুলি
পারিবারিক সুখ এবং মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস প্রেম, শেখা এবং সৃজনশীল বিকাশের জন্য ভালো। অক্টোবর মাস অবিচলিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।
সাবধান থাকার মাসগুলি
ক্যারিয়ার এবং অর্থের ক্ষেত্রে সারা বছর ধৈর্যের প্রয়োজন। যেকোনো সময় বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বছরের মাঝামাঝি সময়ে মানসিক চাপের জন্য সতর্ক মানসিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
২০২৬ সালের মূলমন্ত্র
ধীর অগ্রগতি গ্রহণ করুন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকুন। ভারসাম্যের জন্য মানসিক সমর্থন এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করুন। স্থায়ী ফলাফল আনতে ধৈর্যের উপর আস্থা রাখুন।
মীন রাশির বৈশিষ্ট্য
শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু
দুর্বলতা: আবেগপ্রবণ, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব
প্রতীক: মাছ
উপাদান: জল
শরীরের অংশ: রক্ত সঞ্চালন
সাইন শাসক: নেপচুন
শুভ দিন: বৃহস্পতিবার
শুভ রঙ: বেগুনি
শুভ সংখ্যা: ১১
শুভ পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি
মীন রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট
প্রাকৃতিক সম্প্রীতি: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর
ভালো সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি
ন্যায্য সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ
কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু
