এপ্রিলেই মঙ্গলাদিত্য যোগ ও মালব্য রাজযোগে ফুলে ফেঁপে উঠবে এই ৪ রাশি! হাতে হুহু করে আসবে টাকা
এপ্রিল মাসে মঙ্গলাদিত্য যোগের পাশাপাশি মালব্য রাজযোগও গঠিত হতে চলেছে। গ্রহদের এই সংমিশ্রণ বেশ কিছু রাশির উপর শুভ প্রভাব ফেলবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এপ্রিল মাসে অনেক গ্রহ গতি পরিবর্তন হতে চলেছে এবং অনেক গ্রহ একত্রিত হয়ে রাজযোগ গঠন করতে চলেছে। উল্লেখ্য যে, এপ্রিল মাসে মঙ্গলাদিত্য যোগের পাশাপাশি মালব্য রাজযোগও গঠিত হতে চলেছে। আসলে, এই মাসে মঙ্গল, বুধ, সূর্য এবং শনি মীন রাশিতে গোচর করতে চলেছে। এছাড়াও, এই মাসে ধনদাতা শুক্র তার নিজের রাশি বৃষতে গোচর করবে। একই সঙ্গে, মঙ্গল ও সূর্যের সংযোগের কারণে মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ গঠিত হবে। গ্রহদের এই সংমিশ্রণ বেশ কিছু রাশির উপর শুভ প্রভাব ফেলবে।
ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, ২ এপ্রিল মঙ্গল মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে, যেখানে গ্রহরাজ সূর্য ইতিমধ্যেই অবস্থান করছে। এই দুই গ্রহের সংযোগে মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে, ধন ও সমৃদ্ধির দেবতা শুক্র ১৯ এপ্রিল নিজ রাশি বৃষে গোচর করে মালব্য মহাপুরুষ রাজযোগ সৃষ্টি করবে।
মেষ রাশি
মেষ রাশির জন্য এপ্রিল মাসটি ইতিবাচক হতে পারে, কারণ এই সময়ে এই রাশি থেকে দ্বাদশ ঘরে মঙ্গলাদিত্য যোগ গঠিত হবে। রাশির দ্বিতীয় ঘরে মালব্য রাজযোগও গঠিত হবে। সুতরাং, এই সময়ে আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে, যা কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতির ইঙ্গিত এনে দেবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হতে পারে। এই সময়ে অর্থ সঞ্চয়েও সফল হতে পারেন।
তবে, এই সময়ে আপনার মেজাজ কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে, যা সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। তাই, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখা জরুরি হবে।
বৃষ রাশি
এই মাসটি বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে পারে, কারণ শুক্র গ্রহ এই রাশিতে গোচর করে মালব্য রাজযোগ গঠন করছে। এই রাশির আয় ও লাভের ঘরে মঙ্গলাদিত্য রাজযোগও গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে এবং জাগতিক আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক আরও মধুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহিত জীবনও উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে সম্মান ও মর্যাদাও অর্জন করতে পারেন।
তবে, খরচের আকস্মিক বৃদ্ধি বাজেটকে এলোমেলো করে দিতে পারে এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অসতর্কতা স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
তুলা রাশি
তুলা রাশির জন্য এই মাসটি আর্থিক লাভ এবং সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে আসতে পারে। এই রাশি থেকে ষষ্ঠ ঘরে মঙ্গলাদিতা রাজযোগ গঠিত হচ্ছে। অষ্টম ঘরে মালব্য রাজযোগও গঠিতহচ্ছে। অতএব, এই সময়ে বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। সামাজিক জীবনও সক্রিয় থাকবে এবং নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। এই সময়ে পরিকল্পিত পরিকল্পনাগুলোও সফল হতে পারে।
তবে, খরচের আকস্মিক বৃদ্ধি এবং ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্কতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।
ধনু রাশি
ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এপ্রিল মাসটি শুভ হতে পারে। রাশির চতুর্থ ঘরে মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ গঠিত হচ্ছে। রাশির ষষ্ঠ ঘরে মালব্য রাজযোগও গঠিত হচ্ছে। অতএব, এই সময়ে জাগতিক আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারেন। একটি যানবাহন বা সম্পত্তিও ক্রয় করতে পারেন। আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসায় ইতিবাচক ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং বেকার ব্যক্তিরা চাকরি খুঁজে পেতে পারেন। আপনার কেবল কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।
কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই ধৈর্য ও চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।