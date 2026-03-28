    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    April Born People Traits: বয়ফ্রেন্ডের জন্মমাস এপ্রিল? জেনে নিন তিনি আসলে কেমন মানুষ! বলছে জ্যোতিষমত

    শুধু জন্ম তারিখই নয়, মাসটি আমাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতির উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে আসুন জেনে নেওয়া যাক এপ্রিলে জন্মগ্রহণকারীরা কেমন ধরনের মানুষ হন?

    Published on: Mar 28, 2026 3:42 PM IST
    By Sritama Mitra
    রিচয় অনেক দিনের, প্রেমেও পড়ে গিয়েছেন, তারপরও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না যে, বয়ফ্রেন্ড কেমন মানুষ! জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, শুধু জন্ম তারিখই নয়, জন্ম মাস দেখেও বলা যায় ব্যক্তিত্বের বহু গোপন দিক!

    এপ্রিলে জন্মগ্রহণকারী মানুষ: এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী মানুষ কি সবার ভালোবাসা পায়? এই ঘাটতি আপনার সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়

    জন্মের মাস আমাদের জীবনে তার প্রভাব ফেলে। জন্মের মাস আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের চিন্তাভাবনা ও প্রকৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে বলে বিশ্বাস জ্যোতিষমতের। দেখে নেওয়া যাক, জ্যোতিষমত অনুসারে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিত্বরা কেমন হন!

    এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী লোকেরা কেমন?

    সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী: এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্বভাবগতভাবে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হন। সবকিছুতেই তাদের নিজস্ব দৃঢ় মতামত রয়েছে। মানুষ এর বিরোধিতা করলেও ভুলকে ভুল বলার সাহস তাদের আছে। এই সাহসের কারণে এই মানুষেরা অনেক সময় শত্রুতাও পোষণ করেন। তবে তাদের বন্ধুভাগ্য ভালো, আসল বন্ধুত্ব এঁরা পান! এই মানুষেরা যে কাজই করেন না কেন, তাতে সাফল্য অবশ্যই পাওয়া যায়। এটি তাঁদের আবেশজনক প্রকৃতির কারণে। এই মানুষেরা যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা অর্জন করার পরই তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। আত্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ। এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা অনুগত হন। এই মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরাও স্বভাবগতভাবে খুব আবেগপ্রবণ হন। তারাও সবকিছুর প্রতি খুবই সংবেদনশীল। তাদের আবেগের দিকের কারণে, অনেক সময় তাঁরা সবাইকে বিশ্বাস করে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরাও প্রতারিত হযন। তবে এই মানুষগুলো খুবই অনুগত। বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে তাদের চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। তাঁরা কখনও কারো আস্থা ভঙ্গ করেন না।

    পান ভালোবাসা-

    যারা এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা মানুষের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পান। তাঁরাও সমাজে অনেক সম্মান পাযন। তাঁরা পরিবারে সবার প্রিয় এবং সঙ্গীও তাঁদের খুব সম্মান করে। একইসঙ্গে এই মানুষেরা তাঁদের প্রিয়জনদের প্রতিও ভালোবাসা বর্ষণ করেন। আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে তারা প্রতিটি আবেগকে খুব সম্মান করে।

    নেতিবাচক দিক-

    এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারীরা খুব একগুঁয়েমি হয়। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। জ্যোতিষমত বলছে, কখনও কখনও অন্যের জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এঁদের স্বভাবে রয়েছে। অন্যদের প্রায়শই অনুমানমূলক দৃষ্টিতে দেখেন এঁরা। এমন পরিস্থিতিতে শুরু হয় মনোমালিন্য। এই ঘাটতির কারণে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা সম্পর্ক নষ্ট করে দেন।

    এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ভাগ্যবান সংখ্যা: ১, ৪, ৬, ৯।

    এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য লাকি দিন: লাল, গোলাপী এবং ধূসর এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য শুভ দিন: ৪, ১৪, ২২।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। ) এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

