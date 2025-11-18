Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কুম্ভ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ নভেম্বরের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 18, 2025 10:00 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার পেশাদার জীবনে আপনি যে দায়িত্বগুলি বহন করেন তা মূল্য দিন। সম্পদ আপনার পাশে থাকবে। স্বাস্থ্যের আজ ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠুন। কর্মক্ষেত্রে উত্পাদনশীলতার সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করুন এবং নতুন চ্যালেঞ্জগুলি বিবেচনা করুন যা আপনাকে পেশাগতভাবে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অর্থের দিক থেকে আপনি আজ ভাল থাকলেও আপনার স্বাস্থ্যের ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল
    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল আজ আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার সময় ব্যয় করুন এবং এমন মতামত এড়িয়ে চলুন যা আপনার সঙ্গীকে আঘাত করতে পারে। আপনি আজ বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারেন এবং প্রস্তাব দেওয়ার তাগিদ থাকবে। অপেক্ষা করবেন না, কারণ প্রেমের তারকারা আজ শক্তিশালী, এবং তাই আপনার ভালবাসা গ্রহণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই প্রেমিককে ব্যক্তিগত স্থান সরবরাহ করতে হবে। যারা সম্পর্কের জন্য নতুন, তাদের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহিত মহিলাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ তাদের স্ত্রী আজ তাদের লাল হাতে ধরবেন।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা নেওয়া হবে। টিম লিডার এবং ম্যানেজারদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলি বাস্তবায়ন করতে দ্বিধা করা উচিত নয়, কারণ ফলাফলগুলি ইতিবাচক হবে। তবে অফিসে তর্কে না জড়ানো, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে। সরকারী কর্মচারীরা অবস্থানের পরিবর্তন আশা করতে পারেন, যখন আইটি, মিডিয়া, স্বাস্থ্যসেবা এবং আতিথেয়তা পেশাদারদের তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের আরও সুযোগ সহ একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। ব্যবসায়ীরা তাত্ক্ষণিক নিষ্পত্তির দাবি করে এমন নীতিগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে সমস্ত মুলতুবি বকেয়া নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করবে। কিছু মহিলা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করবেন, আবার কিছু প্রবীণদের তাদের সন্তানদের বিয়ের জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হবে। আপনাকে কোনও ভাইবোন বা আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কিত চিকিত্সার উদ্দেশ্যেও ব্যয় করতে হবে। আজ বন্ধুদের সাথে আর্থিক তর্ক এড়ানো ভাল। যারা ব্যবসায় প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে আগ্রহী তাদের কাছে সুসংবাদ থাকবে।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হবে। আপনি আজ হজমের সমস্যাও বিকাশ করতে পারেন। কিছু পুরুষ নেটিভ আজ মানসিক চাপে থাকবেন এবং এই সংকট কাটিয়ে উঠতে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান অনুশীলন করবেন। মাথার উপরে ভারী জিনিস তোলা এড়িয়ে চলুন। অ্যালকোহল এবং বায়ুযুক্ত পানীয় এড়িয়ে যাওয়ার সময় আপনাকে আজ প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। গর্ভবতী মহিলাদের দু'চাকার গাড়ি চালানো এড়ানো উচিত।

    News/Astrology/কুম্ভ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes