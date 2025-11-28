Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কুম্ভ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 28, 2025 1:15 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার পারফরম্যান্স একটি গুরুতর এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর্থিকভাবেও আপনি আজ সমৃদ্ধ। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স সর্বোত্তম রাখুন। প্রেমের সম্পর্কের সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকুন এবং অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোনিবেশ করুন।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল
    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ দিনের প্রথম অংশে সামান্য কম্পনের আশা করুন। একটি পুরানো সম্পর্ক এর একটি কারণ হবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কাউকে আনবেন না। যদিও আপনার একজন ভাল শ্রোতা হওয়া দরকার, তবে আপনার মতামত চাপিয়ে না দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনার লক্ষ্য প্রেমিককে খুশি রাখা। দ্বিতীয় অংশটি ছুটির পরিকল্পনা করা ভাল, অন্যদিকে আপনি প্রেমের বিষয়ে আপনার পিতামাতার সমর্থনও পেতে পারেন। কোনও অফিসিয়াল অনুষ্ঠান বা কোনও পার্টিতে অংশ নেওয়া অবিবাহিত মহিলারা আজ প্রস্তাব আমন্ত্রণ জানাবেন।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল আজ আপনার মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং নতুন কাজগুলি পরিচালনা করার সময় ম্যানেজমেন্ট আপনার প্রবৃত্তির উপর আস্থা রাখবে। টিম মিটিংয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ হন এবং এটি আপনার পক্ষে কাজ করবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন যা আপনাকে দুর্দান্ত ফলাফল দেওয়ার সুযোগ দিতে পারে। অফিসে তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং এমন কোনও কিছুতে লিপ্ত হবেন না যা আপনার খ্যাতিকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা আইনি, মিডিয়া, বিজ্ঞাপন, সম্পাদনা এবং অ্যানিমেশন প্রোফাইল পরিচালনা করেন তারা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করার জন্য বিদেশী তহবিল পাবেন।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল আজ সম্পদ আসবে এবং আপনি ব্যয় করার জন্য ভাল মেজাজে আছেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি ইলেকট্রনিক্স এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স কেনার জন্য ভাল। আপনার আর্থিক অবস্থা অক্ষত রয়েছে তা নিশ্চিত করুন এবং বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে বড় আকারের ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনি আজ একটি নতুন সম্পত্তি কেনা বা এমনকি বাড়িটি সংস্কার করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করবেন। কিছু ব্যবসায়ী প্রোমোটারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহেও সফল হবেন।

    কুম্ভ রাশির আজকের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ব্যায়ামকে আপনার রুটিনের অংশ করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোনও জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাসে যোগদানের জন্য দিনটি বেছে নিতে পারেন। কিছু স্থানীয়দের ভাইরাল জ্বর হবে। শিশুদের দৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। বাইরে থেকে তৈলাক্ত খাবার এবং খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি অযত্নে থাকতে দেবেন না। জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হতে পারে, যখন মহিলারা মাইগ্রেন এবং স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন।

    News/Astrology/কুম্ভ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes