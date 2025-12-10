Edit Profile
    মেষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Published on: Dec 10, 2025 11:27 AM IST
    By Sayani Rana
    মেষ (মার্চ 21-এপ্রিল 20) দৈনিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন প্রেমের সম্পর্ককে উত্পাদনশীল রাখুন এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজগুলি বিবেচনা করুন যা আপনার পেশাদার দক্ষতার পরীক্ষা করে। সমৃদ্ধি আজ স্মার্ট বিনিয়োগের অনুমতি দেবে। আজ প্রেমে পড়ুন। প্রতিশ্রুতি এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠুন। ভাল রিটার্ন পেতে বড় বিনিয়োগ করুন। স্বাস্থ্যের জটিলতা আজ তৈরি হতে পারে। মেষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সম্পর্কের মধ্যে তর্ক এড়িয়ে চলুন। কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সিনিয়রদের পিতামাতার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে। বিবাহিতদের জীবনে এটি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হবে। কিছু প্রেমের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠবে। মহিলারা দিনের দ্বিতীয় ভাগে প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে সমস্যা নিষ্পত্তি করতে সফল হবেন। বিবাহিত স্থানীয়দেরও অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও নতুন সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে, কারণ তাদের স্ত্রী আজ এটি খুঁজে পাবেন। মেষ রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে অহংকারের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। আপনি দলে অবহেলিত বা বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন। একজন জুনিয়র কোনও প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এটি আপনার দিনটিকে বিরক্ত করতে পারে। সময়সীমার সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জগুলিও থাকবে। কারিগরি দক্ষতার উপর ব্রাশ করা ভাল। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। বিশ্বাস একটি অংশীদারিত্বের একটি প্রধান কারণ, এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার এটি মিস করার সম্ভাবনা বেশি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের চেষ্টা করতে হবে। মেষ রাশির রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। তবে ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আজ অন্ধ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। যারা শেয়ার বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই পেশাদার বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি নতুন বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য ভাল। কিছু ব্যবসায়ীর অংশীদারদের সাথে অর্থের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। আপনি দিনের দ্বিতীয় অংশে একটি নতুন সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন। মেষ রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তারা দিনের দ্বিতীয় অংশে জটিলতা বিকাশ করতে পারে। আপনার ডায়েট থেকে চর্বি এবং তেল এড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং পরিবর্তে আরও শাকসবজি এবং ফল যুক্ত করা উচিত। ভাইরাল জ্বর বা মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাযুক্ত শিশুরা স্কুল মিস করবে। ধূমপানের মতো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ত্যাগ করুন, কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক হতে পারে। মেষ রাশির গুণাবলী শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী, উদ্যমী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কমূলক, উচ্চস্বরে মুখ, অধৈর্য প্রতীক: রাম উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: মাথা চিহ্ন শাসক: মঙ্গল ভাগ্যবান দিন: মঙ্গল ভাগ্যবান রং: লাল ভাগ্যবান সংখ্যা: 5 ভাগ্যবান পাথর: রুবি মেষ সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aries Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
