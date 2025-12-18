মেষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
মেষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মেষ (মার্চ 21-এপ্রিল 20) দৈনিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বকে নির্দেশ করেন আন্তরিকতা এবং সততার সাথে সম্পর্ককে মূল্য দিন। অফিসে বিচক্ষণ হন এবং সমস্ত কাজ সম্পাদন করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল আছেন, আপনার স্বাস্থ্যও ভাল আছে। ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি সমস্ত নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান। বড় কোনো রোগ আপনাকে কষ্ট দেবে না। মেষ রাশিফল আজ সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগের সন্ধান করুন। আপনি যখন একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করেন, ধৈর্যশীল শ্রোতা হন এবং অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রবেশ করবেন না। অহংকারকে আজ সম্পর্কের বাইরে রাখা দরকার। বিশেষ কারও সাথে দেখা করে আপনি আজ খুশি হবেন। একজন নতুন ব্যক্তি ভ্রমণের সময়, কোনও অফিসিয়াল ইভেন্টে, কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে বা কোনও রেস্টুরেন্টে জীবনে প্রবেশ করবে। বিবাহিত নারীরাও পরিবার সম্প্রসারণের ব্যাপারে সিরিয়াস হবেন। মেষ রাশিফল আজ টিম মিটিংয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ হন। আপনার পরামর্শ এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলি গ্রহণ করবে। লেখকদের একটি কাজ প্রকাশিত হতে পারে, যখন কপিরাইটাররা ক্লায়েন্টদের জয় করতে সফল হতে পারে। সিনিয়রদের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার ব্যবসাকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করার কথা ভাবতে পারেন এবং নতুন অংশীদারিত্ব বাস্তবে পরিণত হবে। চাকরিপ্রার্থীরা বিভিন্ন জব পোর্টালে তাদের জীবনবৃত্তান্ত আপডেট করতে পারবেন এবং সন্ধ্যায় সাক্ষাত্কারের কল আসতে শুরু করবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অপেক্ষারত শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক খবর পাবেন। মেষ রাশিফল আজ সমৃদ্ধি থাকবে এবং আপনি একটি নতুন সম্পত্তিও কিনবেন। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করবেন। কিছু স্থানীয়দের কর্মক্ষেত্রে উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। আপনি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনার ধারণা নিয়েও এগিয়ে যেতে পারেন। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের জন্যও আজ একটি ভাল সময়। পরিবারের মধ্যে একটি চিকিত্সা জরুরি অবস্থার জন্যও আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করতে হবে। মেষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ তৈলাক্ত খাবার এবং খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। অফিসের চাপ থেকে দূরে থাকুন এবং আজই ব্যায়াম শুরু করুন। কিছু মহিলা বুক সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করবেন এবং দিনের দ্বিতীয় অংশে মাথার উপরে ভারী জিনিসগুলি উত্তোলন এড়ানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেজা মেঝে ব্যবহার করার সময়ও আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিছু স্থানীয়দের কান বা চোখ সম্পর্কিত সংক্রমণও হবে। মেষ রাশির গুণাবলী শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী, উদ্যমী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কমূলক, উচ্চস্বরে মুখ, অধৈর্য প্রতীক: রাম উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: মাথা চিহ্ন শাসক: মঙ্গল ভাগ্যবান দিন: মঙ্গল ভাগ্যবান রং: লাল ভাগ্যবান সংখ্যা: 5 ভাগ্যবান পাথর: রুবি মেষ সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)