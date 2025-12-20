Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মেষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:19 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ রাশি (মার্চ 21-এপ্রিল 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার একটি শক্তিশালী হৃদয় রয়েছে চাকরিতে সরাসরি মতামত দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। নিশ্চিত করুন যে প্রেমের সম্পর্কে আপনার কোনও ভান নেই। আর্থিক বিষয়গুলি আরও ভাল ব্যবস্থাপনার দাবি রাখে। স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং আপনার পেশাগত জীবনকে বিতর্ক থেকে মুক্ত রাখুন। অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করুন, তবে ছোটখাটো চিকিত্সা সমস্যাগুলিও দিনটিকে প্রভাবিত করতে পারে। মেষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করুন। সম্পর্কের মধ্যে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রেমিক আপনাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে পারে। তবে এর মধ্যে পড়ে যাওয়া উচিত নয়। ভালো শ্রোতা হোন। পরিবার বা বন্ধুদের হস্তক্ষেপ হবে। এটি প্রেমের সম্পর্কে ছোটখাটো ঝগড়াও তৈরি করতে পারে। বিবাহিত নারীদের অবশ্যই প্রাক্তন প্রেমিকের আগমনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এটি দিনের দ্বিতীয় অংশে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কিছু অবিবাহিত পুরুষ নেটিভ প্রেম খুঁজে পেতে সফল হবে। মেষ রাশি রাশিফল আজ আপনার পারফরম্যান্স চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ হবে। সিনিয়রদের কিছু নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। আপনি কোনও নতুন প্রকল্পের দায়িত্বও নিতে পারেন। আপনার প্রযুক্তিগত এবং যোগাযোগ দক্ষতা দিয়ে ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করুন। যারা ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স প্রোফাইল পরিচালনা করেন তাদের হিসাব সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। কিছু বিক্রয় এবং বিপণন পেশাদার সময়সীমা পূরণের জন্য ভ্রমণ করবেন। উদ্যোক্তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। মেষ রাশিফল আজ ভাগ্য আসবে। এটি আপনাকে শেয়ার বাজারে বড় বিনিয়োগ করতে সহায়তা করবে। আপনি সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতেও সফল হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা অংশীদারদের সাথে সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করবেন, যা নতুন তহবিল আনবে। আপনি একটি সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন। কিছু স্থানীয়রা বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এবং এমনকি একটি গাড়ি কিনবে। কর্মক্ষেত্রে উদযাপনের জন্য নারীদের ব্যয় করতে হবে। আজকের দিনটি এমন উদ্যোক্তাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা বাণিজ্যকে নতুন অঞ্চলে নিয়ে যেতে চান। মেষ রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি আপনার রুটিন জীবনকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। কিছু প্রবীণরা কার্ডিয়াক সমস্যা বিকাশ করতে পারে, তবে হজমের সমস্যাগুলি আপনাকে বাইরের খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। আপনার জীবনযাত্রার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যায়াম শুরু করার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। দিনের দ্বিতীয় অংশে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাও থাকতে পারে। পেশাদার চাপের কারণে নারীরাও মানসিক চাপে আক্রান্ত হবেন। মেষ রাশির গুণাবলী শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী, উদ্যমী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কমূলক, উচ্চস্বরে মুখ, অধৈর্য প্রতীক: রাম উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: মাথা চিহ্ন শাসক: মঙ্গল ভাগ্যবান দিন: মঙ্গল ভাগ্যবান রং: লাল ভাগ্যবান সংখ্যা: 5 ভাগ্যবান পাথর: রুবি মেষ সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aries Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Aries Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/মেষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes