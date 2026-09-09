এবার ‘অরুণ’ গ্রহের ম্যাজিক! যা এত দিন হয়নি, সেটাই হবে, ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির, মিলবে অঢেল অর্থ

এবার ‘অরুণ’ গ্রহের ম্যাজিক! যা এত দিন হয়নি, সেটাই হবে, ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির, মিলবে অঢেল অর্থ
আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ইউরেনাস গ্রহ বৃষ রাশিতে বক্রী অর্থাৎ উল্টো গতিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। বৃষ রাশি হলো পৃথিবী তত্ত্বের স্থির রাশি।
বৈদিক এবং আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রে অরুণ বা ইউরেনাস (Uranus) গ্রহকে উদ্ভাবন, হঠাৎ ঘটা ধনাত্মক পরিবর্তন, স্বাধীনতা, প্রযুক্তি এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার কারক বলে গণ্য করা হয়। সৌরজগতের অন্যতম দূরবর্তী এই গ্রহটির গতিবিধির পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, কেরিয়ার এবং মানসিক স্থায়িত্বের ওপর অত্যন্ত অলৌকিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ইউরেনাস গ্রহ বৃষ রাশিতে বক্রী অর্থাৎ উল্টো গতিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। বৃষ রাশি হলো পৃথিবী তত্ত্বের স্থির রাশি। বৃষ রাশিতে ইউরেনাসের এই বক্রী গতি (Uranus Retrograde in Taurus) নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ, ফলদায়ক এবং শুভ পরিবর্তনকারী প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়কালে থমকে থাকা কাজের সমাধান, চাকুরিজীবীদের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং আকস্মিক ধনলাভের এক অপূর্ব সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। ১০ সেপ্টেম্বরের এই অরুণ বক্রী গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ইউরেনাসের (অরুণ) বক্রী গতির বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে ইউরেনাস গ্রহের বক্রী অবস্থান জাতকের জীবনে বেশ কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে:
- নতুন চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনী শক্তি: অরুণ গ্রহের কৃপায় জাতকের চিন্তাভাবনায় গভীরতা আসে। প্রযুক্তি, আইটি, শেয়ার বাজার, গবেষণা এবং সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা চমৎকার সফলতা পান।
- আকস্মিক অর্থনৈতিক উন্নতি: বক্রী অরুণ ধীরগতির বাধাগুলোকে ভেঙে দেয়। এর ফলে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতিতে শেষ হয় এবং আচমকা বড় অঙ্কের অর্থলাভের পথ প্রশস্ত হয়।
১০ সেপ্টেম্বর থেকে ইউরেনাসের বক্রী গতিতে ভাগ্য চমকাবে যে ৩ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ইউরেনাসের এই বক্রী গোচর আয়ের ধনভাব বা দ্বিতীয় ভাবে প্রভাব ফেলবে। ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প বা বড় দায়িত্ব পেতে পারেন, যা পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির পথ সুগম করবে। ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত লাভের মুখ দেখার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মভাব বা দশম ভাবে ইউরেনাসের বক্রী গতি কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্য এনে দেবে। এতদিন ধরে যে কাজে বাধা আসছিল, তা এবার দ্রুত মিটে যাবে। প্রশাসনিক বা সরকারি চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন ব্যবসায়িক অংশীদার পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির ভাগ্যভাব বা নবম ভাবে অরুণ গ্রহের বক্রী অবস্থান কন্যা রাশির জাতকদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। ভাগ্য আপনার পূর্ণ সহায়তা করবে, যার ফলে অমীমাংসিত আইনি বা প্রপার্টি বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে। বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করা প্রার্থীরা সুখবর পেতে পারেন। ধর্মীয় ও উচ্চশিক্ষামূলক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
অরুণ গ্রহের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
ইউরেনাস বা অরুণ গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং বক্রী গোচরের পূর্ণ সুফল পেতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:
- শিবের আরাধনা ও জলাভিষেক: প্রতিদিন সকালে দেবদেব মহাদেব শিবের আরাধনা করুন এবং শিবলিঙ্গে জল ও বেলপাতা অর্পণ করুন।
- মন্ত্র জপ ও ধ্যান চর্চা: প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট গভীর ধ্যান চর্চা করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন। এতে মানসিকভাবে স্থির থাকা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
- দুঃস্থদের দান: প্রতি বুধ বা শনিবারে অসচ্ছল মানুষদের অন্ন ও প্রয়োজনীয় বস্ত্র দান করলে গ্রহজনিত অশুভ প্রভাব দূর হয়।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ বৃষ রাশিতে অরুণ গ্রহের (ইউরেনাস) এই বিশেষ বক্রী গতি মেষ, সিংহ ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কেরিয়ার, অর্থ ও আত্মবিশ্বাসে উচ্চ সাফল্যের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More