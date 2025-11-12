Astro Tips: জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে? পরিবারে অশুভ শক্তির ছায়া এড়াতে নুন-জল দিয়ে করুন এই কাজ

জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এবং পরিবারে অশুভ শক্তির ছায়া পড়েছে, তখন এই সমস্যাগুলি সাধারণত বাস্তু ত্রুটি, নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার অথবা মানসিক উদ্বেগের কারণে হতে পারে। এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পেতে বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী কিছু সমাধান আজই করুন বাড়িতে।
অশুভ শক্তি দূরীকরণে কী করবেন?
নুন জল দিয়ে ঘর মোছা: সপ্তাহে অন্তত একবার ঘর মোছার জলের সঙ্গে সামান্য সামুদ্রিক নুন মিশিয়ে মেঝে পরিষ্কার করুন। নুন ঘরের সমস্ত নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে পরিবেশকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে।
কর্পূর ও ধুনো ব্যবহার: প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা পূজার পর কর্পূর বা ধুনো (লোবান/গুগল) জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া ঘরের প্রতিটি কোণে দেখান। কর্পূরের সুগন্ধ অশুভ শক্তিকে ঘর থেকে দূরে রাখে এবং ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে।
বাড়ির প্রবেশদ্বার পরিষ্কার: বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারটি (যেখান দিয়ে শক্তি প্রবেশ করে) সবসময় পরিষ্কার, সুসজ্জিত এবং পর্যাপ্ত আলোকিত রাখুন। দরজায় একটি সুন্দর রঙ্গোলি বা সজ্জা মা লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করে এবং নেতিবাচকতাকে দূরে রাখে।
অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর উপায়
খারাপ কল সারিয়ে নিন - বাড়ি বা বাথরুমের কোথাও যদি কল বা পাইপ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে, তবে অবিলম্বে তা সারিয়ে ফেলুন। বাস্তু মতে, জলের অপচয় বা অনবরত জল চুঁইয়ে পড়া মানেই সঞ্চিত অর্থ জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে।
কুবেরের দিককে সক্রিয় করুন: টাকা রাখার সিন্দুক বা লকারটি এমনভাবে রাখুন যাতে সেটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটি উত্তর দিকে থাকে। উত্তর দিক হল ধনদেবতা কুবেরের স্থান। এতে ঘরে সর্বদা সম্পদ প্রবেশ করে বলে বিশ্বাস করা হয়।
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে ভারী রাখুন: বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম (নৈঋত কোণ) হল স্থায়িত্ব ও সম্পদের দিক। এই কোণকে কখনও খালি বা হালকা রাখবেন না। এখানে ভারী আসবাবপত্র রেখে কোণটিকে ভারী রাখুন।
নগদ বাক্সে আয়না: যেখানে টাকা বা মূল্যবান সামগ্রী রাখেন, সেখানে একটি ছোট আয়না এমনভাবে রাখুন যাতে সেটি টাকা বা সিন্দুকটিকে প্রতিফলিত করে। বিশ্বাস করা হয়, এতে সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
