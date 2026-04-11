    রান্নাঘরে থাকা মশলা দিয়ে দূর হবে বাড়ির অশান্তি! আসবে সুখ-সমৃদ্ধি-অর্থ, জানুন প্রতিকার

    Published on: Apr 11, 2026 11:46 PM IST
    By Sayani Rana
    জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু শাস্ত্রে, রান্নাঘরটি বাড়ির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়। মনে করা হয় যে মা অন্নপূর্ণা এখানে থাকেন। সেজন্য এখানকার পরিচ্ছন্নতা এবং এখানে রাখা জিনিসপত্রের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, রান্নাঘরে উপস্থিত কিছু মশলা যেমন এলাচ এবং লবঙ্গ কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও বহন করে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সহজ প্রতিকার গ্রহণ করলে বাড়ির নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে।

    লবঙ্গের প্রতিকার

    ১. চোখের ত্রুটি এড়াতে নয়টি লবঙ্গের ব্যবহার বেশ প্রচলিত। অনেক বিশ্বাসে, ৯ সংখ্যাটি আধ্যাত্মিক এবং শক্তিশালী হিসাবে বিবেচিত হয়। লোকেরা বিশ্বাস করে যে নয়টি লবঙ্গ পার্সে বা লাল কাপড়ে বেঁধে রাখলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং সুরক্ষা বজায় থাকে।

    ২. আপনি যদি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হন তবে মা লক্ষ্মীর পূজায় কিছু সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিদিন উপাসনার সময় তাকে দুটি লবঙ্গ ও একটি গোলাপ ফুল নিবেদন করুন। যদি প্রতিদিন এটি করা সম্ভব না হয়, তবে শুক্রবার, একটি লাল কাপড়ে ৫ টি লবঙ্গ এবং ৫ টি কড়ি বেঁধে দেবী লক্ষ্মীকে উত্সর্গ করুন। এর পরে, আচার-অনুষ্ঠান করে তাদের পূজা করুন এবং আপনার সমস্যাটি আপনার মনে প্রকাশ করুন। পূজা শেষ হয়ে গেলে সেই লাল কাপড়টি টাকা রাখার জন্য নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে আর্থিক সমস্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে এবং বাড়িতে সমৃদ্ধি আসে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এলাচ শুক্র গ্রহের সঙ্গে যুক্ত। শুক্র এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে একজন ব্যক্তি জীবনে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত ধরণের সুখ এবং সমৃদ্ধি পান। কেরিয়ারে সাফল্য অর্জনের জন্য এলাচের কিছু বিশেষ প্রতিকার খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে পকেটে ১-২ টি এলাচ রাখা সম্পদ এবং সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করে।

    আরেকটি সমাধান হ'ল এক পাত্র জল নিন এবং এতে ২ টি বড় এলাচ যুক্ত করুন এবং এই জলটি অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত ফোটান। এই জল স্নানের জলে মিশিয়ে নিন। এটি করার মাধ্যমে জীবনে ইতিবাচক শক্তি থাকবে এবং আর্থিক শক্তি আসবে।

    গোলমরিচ নেতিবাচক শক্তি এবং অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যও বিবেচিত হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এটি আপনার সাথে রাখা কোনও ব্যক্তির শক্তি সংরক্ষণ করে এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে।

    রান্নাঘরে অবশ্যই লবণ রয়েছে। নেতিবাচক শক্তিকে ঘর থেকে দূরে রাখার জন্য শাস্ত্রে অনেক কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল লবণের কৌশল, এর জন্য একটি পরিষ্কার কাপড়ে সামান্য সামুদ্রিক লবণ বেঁধে বান্ডিল তৈরি করুন। এবার এটি আপনার বাড়ির প্রধান দরজায় বেঁধে দিন। এই কৌশলটি করার মাধ্যমে, নেতিবাচক শক্তি ধ্বংস হয় এবং নেতিবাচক শক্তিগুলিও বাড়ির চারপাশ থেকে দূরে রাখা হয়।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

