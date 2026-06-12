Astrological Prediction: মেষে গিয়েছেন মঙ্গল! ২১ জুন পর্যন্ত এই ৪ রাশিতে বিশেষ কোন প্রভাব?

Astrological Prediction: মেষে গিয়েছেন মঙ্গল! ২১ জুন পর্যন্ত এই ৪ রাশিতে বিশেষ কোন প্রভাব?
Mangal Transit into Mesh 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রে ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত মঙ্গল মেষ রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। মঙ্গল ১১ মে থেকে ২১ জুন পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মে মাসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আগামী কয়েক দিন অনেক গ্রহের মধ্যে একটি বিপরীত দেখা যাবে। মঙ্গল তার নিজস্ব রাশি মেষ রাশিতে ট্রানজিট ইতিমধ্যেই করে গিয়েছে এবং ২১ জুন পর্যন্ত এখানে থাকবে। যখন জ্বলন্ত মঙ্গল তার নিজস্ব রাশিতে আসে, তখন শক্তি দ্বিগুণ হতে বাধ্য। কোন কোন রাশিকে এই কয়েকটি দিন সাবধানে থাকতে হবে দেখে নিন।
কর্কট
মানসিকভাবে চাপ অনুভব করতে পারেন। অফিসে কোনও বিষয় নিয়ে বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আপনি যদি চিন্তাভাবনা করে কথা না বলেন তবে এটি আপনার চাকরি এবং সম্পর্ক উভয়কেই প্রভাবিত করবে। ২১ শে জুন পর্যন্ত পারিবারিক পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত হতে পারে। এই সময়ে খুব বেশি চিন্তা করে পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলবেন না।
তুলা
তুলা রাশি শুক্রের চিহ্ন এবং এই ট্রানজিটের কারণে এর লোকেরা সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখতে পাবে। সম্পর্কের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক হতে পারে। শুধু একটি ছোট বিষয়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের পার্টনারশিপের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও কাজে অসাবধান হবেন না এবং সবকিছুতে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন, অন্যথায় আপনাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে পারে।
মকর
শনির রাশিচক্র মকর রাশির উপরও মঙ্গল ট্রানজিটের প্রভাব দেখা যাবে। মকর রাশির জাতকদের এই সময়ে কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার। এই সময়ে, গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন কারণ আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হতে পারে। পরিবারের পরিবেশ কিছুটা ভয়াবহ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের লাগাম টানতে হবে। আপনি যদি এটি না করেন তবে আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে পারে।
মীন
বৃহস্পতির রাশিচক্রের উপর এই ট্রানজিটের প্রভাবও ভাল দেখাবে না। এই সময়ে, স্থানীয়দের অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান দেখাতে হবে। এই সময়ে, আপনি যদি বিনিয়োগে তাড়াহুড়ো দেখান, তবে একটি বিশাল ক্ষতি হতে পারে। কথা বলার সময় বুদ্ধিমানের সাথে শব্দগুলি চয়ন করুন কারণ কিছু জিনিস মানুষকে দংশন করতে পারে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
প্রতিকারের উপায়-
আপনার যদি উপরে উল্লিখিত রাশিচক্রগুলির মধ্যে একটি থাকে তবে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। ঘরে বসে কিছু প্রতিকার গ্রহণ করে মঙ্গলের প্রভাব অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারেন। ২১ জুন পর্যন্ত আপনার অবিরাম ভগবান হনুমানের পূজা করা উচিত। মঙ্গলবার লাল রঙের জিনিস দান করার চেষ্টা করুন। এই সময়ের মধ্যে মানুষের সাথে খুব বেশি তর্ক করবেন না। যতটা সম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ) ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More