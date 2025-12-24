Edit Profile
    কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে না, আসছে না না বাধা? এই প্রতিকারগুলি করুন, আসবে সাফল্য

    Published on: Dec 24, 2025 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও কেরিয়ার ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং অগ্রগতি হয় না। কখনও কখনও, কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা থাকে, অথবা সাফল্যের অভাব থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, কিছু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রতিকার সাহায্য করতে পারে, রাশিফলের গ্রহগুলির নেতিবাচক প্রভাবকে শান্ত করতে এবং কেরিয়ার-সম্পর্কিত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রতিকারগুলি করে দেখা যেতে পারে যা চাকরি খুঁজে পেতে সহায়ক বলে মনে করা যেতে পারে।

    সূর্য দেবকে জল নিবেদন করুন

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য হল আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব এবং সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রহ। প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে তামার পাত্রে সূর্যদেবকে জল, লাল ফুল, গোটা চাল এবং সামান্য চিনির মিছরি অর্পণ করলে মনোবল বৃদ্ধি পায়। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি হয়। রবিবার এটি শুরু করা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূত বলে মনে করা হয়।

    শনিবারে শনিদেবের আরাধনা করুন

    শনি গ্রহ কর্ম, শৃঙ্খলা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক। যদি আপনি আপনার প্রাপ্য ফলাফল না পান, তাহলে শনিবারে অশ্বত্থ গাছের নীচে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালান। এটা করলে আপনার কাজে আসা বাধাগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে পারে।

    হনুমান জীর পুজো করুন

    হনুমান জীকে বাধা দূরকারী এবং শক্তি ও জ্ঞানের দাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং ভগবান রামের নাম জপ করুন। হনুমান জীকে গুড় ও ছোলা নিবেদন করুন। এই অভ্যাস সাহস বৃদ্ধি করে এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়ক বলে মনে করা হয়।

    ১১ জন বালিকাকে খাওয়ান

    যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে চাকরি খুঁজে না পান, তাহলে বৃহস্পতিবার ১১ জন বালিকাকে হলুদ পোশাক পরিয়ে খিচুড়ি, হালুয়া এবং ফল খাওয়ান। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের দক্ষিণা দিন এবং তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। এই প্রতিকার বৃহস্পতি গ্রহকে শক্তিশালী করে, শিক্ষা এবং কেরিয়ার সম্পর্কিত সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

