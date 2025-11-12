Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Astrology Tips: বাড়ির ও মন্দিরের শিবলিঙ্গের তফাত কোথায়? একইভাবে কি পুজো করা যায়?

    Astrology Tips Home & Mandir Shivling Difference: বাড়ি ও মন্দিরের শিবলিঙ্গের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট তফাত রয়েছে। দুই মূর্তিকে একইভাবে পুজো করা যায় না। জানুন কী বলছে শাস্ত্র।

    Published on: Nov 12, 2025 3:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মন্দির এবং বাড়িতে স্থাপিত শিবলিঙ্গের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্যটি হলো তাদের আকার, স্থাপনার রীতি এবং পুজোর নিয়মে। উভয় ক্ষেত্রেই মহাদেবের প্রতীক রূপে শিবলিঙ্গের পুজো করা হলেও, তাদের গুরুত্ব ও নিয়ম ভিন্ন।

    বাড়ির ও মন্দিরের শিবলিঙ্গের তফাত কোথায়?
    বাড়ির ও মন্দিরের শিবলিঙ্গের তফাত কোথায়?

    ১. আকার ও প্রকৃতির তফাত:

    মন্দিরের শিবলিঙ্গ: মন্দিরে শিবলিঙ্গ সাধারণত বৃহৎ এবং বিশাল আকারের হয়ে থাকে এবং এটিকে স্থাবর রূপে (একই স্থানে স্থায়ীভাবে) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিশাল রূপটিকে ভগবান শিবের নিরাকার, অনন্ত এবং অসীম স্বরূপের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই লিঙ্গকে মহাদেবের পাশাপাশি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ—এই ত্রিমূর্তির সম্মিলিত শক্তি বলেও মনে করা হয়।

    ঘরের শিবলিঙ্গ: জ্যোতিষশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে স্থাপিত শিবলিঙ্গটি অবশ্যই ছোট আকারের হওয়া উচিত। বুড়ো আঙুলের মাপের শিবলিঙ্গকেই সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়, যাতে গৃহকর্তা সহজেই তার নিত্য দেখভাল ও পুজো করতে পারেন।

    ২. পুজোর পার্থক্য:

    মন্দিরের পুজো: মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নিয়মিত অভিষেক, নিত্য পুজো, আরতি ও বিশেষ তিথিতে রুদ্রাভিষেক করা হয়, যা সাধারণত পুরোহিত বা সেবাইতরা সম্পন্ন করেন। এখানে পুজোর উপকরণ ও পদ্ধতি সাধারণত প্রথাগত এবং কঠোর হয়।

    ঘরের পুজো: বাড়িতে শিবলিঙ্গ রাখলে গৃহকর্তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কিছু কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাড়িতে কখনওই ভাঙা বা ফাটলযুক্ত শিবলিঙ্গ রাখা উচিত নয়, কারণ এটি অশুভ ফল দেয়। বাস্তু মতে, ঘরে একটির বেশি শিবলিঙ্গ রাখা উচিত নয় এবং শিবলিঙ্গকে অবশ্যই উত্তর-পূর্ব (ঈশান কোণ) দিকে মুখ করে স্থাপন করা দরকার। ঘরের জন্য সোনা, রুপো, পিতল, মাটি বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি শিবলিঙ্গকে শুভ মনে করা হয়।

    ৩. গুরুত্বের তফাত যেখানে

    মন্দিরের গুরুত্ব: মন্দিরের শিবলিঙ্গ হলো বৃহত্তর সমাজের জন্য একটি তীর্থস্থান। এখানে ভক্তরা একত্রিত হয়ে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন। মন্দিরে পুজো করলে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসে, আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ হয় এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতা বাড়ে বলে বিশ্বাস করা হয়।

    ঘরের গুরুত্ব: বাড়িতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করাকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। এটি ঘরে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করে। এর ফলে গৃহে শান্তি বিরাজ করে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং ভক্তি সহকারে পুজো করলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয় বলে মানা হয়।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    News/Astrology/Astrology Tips: বাড়ির ও মন্দিরের শিবলিঙ্গের তফাত কোথায়? একইভাবে কি পুজো করা যায়?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes