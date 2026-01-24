Edit Profile
    ১০০ বছর পর তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী ত্রিগ্রহী যোগ, উপকৃত হবে এই ৩ রাশি

    বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং পঞ্চাঙ্গ অনুযায়ী, গ্রহ রাশির পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যখন একই রাশিতে একাধিক গ্রহ বিচরণ করে, তখন তার বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের যোগগুলির মধ্যে অন্যতম হল ত্রিগ্রহী যোগ, যা একজন ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্য এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

    Published on: Jan 24, 2026 5:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ১০০ বছর পর তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী ত্রিগ্রহী যোগ
    ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিশেষ জ্যোতির্বাগত সংযোগ করতে চলেছে, যখন তিনটি গ্রহ বুধ শুক্র এবং সূর্য কুম্ভ রাশিতে একত্রিত হবে। বুধ বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবসার কারক, সূর্য আত্মবিশ্বাস এবং কর্তৃত্বের প্রতীক, শুক্র সম্পদ সমৃদ্ধি এবং আরামের প্রতিনিধিত্ব করে। এই যুগের প্রভাব সম্পদ, ক্যারিয়ারের সাফল্য এবং সম্মান বৃদ্ধির ওপর পড়ে।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশির জাতক জাতিকারা এই শক্তিশালী জোক থেকে উপকৃত হবেন।

    মেষ রাশি: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিশেষ যুগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয়। আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবেন এই রাশির জাতক-জাতিকারা। ক্যারিয়ারের উন্নতির সুযোগ আসবে এবং নতুন প্রকল্প বা কাজের সন্ধান হতে পারে। আপনার সঙ্গে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং বাড়িতেই সুখী পরিবেশ তৈরি হবে।

    মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতক জাতিকারা উপকৃত হবেন ভীষণভাবে। ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। এই সময়টা চাকরি এবং ব্যবসার জন্য অত্যন্ত অনুকূল। দেশের অথবা বিদেশে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সময়টা আপনার জন্য নতুন সূচনা এবং সাফল্যের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

    কুম্ভ রাশি: এই সময়ে কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস এবং সাহস বৃদ্ধি পাবে। আপনি সমাজ এবং কর্ম ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন করবেন। বৈবাহিক জীবন সুখকর হবে। প্রেমে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। অংশীদারত্ব বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে এই যোগ।

