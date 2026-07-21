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    Atichari Guru: দেবগুরু বৃহস্পতি থাকবেন অস্ত অবস্থায়, তুলা, কর্কট, মেষে পড়বে কোন প্রভাব?

    অতিচারি গুরু অস্ত যেতে চলেছেন। তার ফলে একঝাঁক রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছেন।

    Published on: Jul 21, 2026, 17:00:54 IST
    By Sritama Mitra
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    বৃহস্পতি ৯ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সূর্যের মধ্যে থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে, অতীন্দ্রিয় বৃহস্পতি অস্ত যাবেন। তার কারণে এই মুহুর্তে একাধিক রাশির জাতক জাতিকাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে গুরুর এই দশা।

    গুরু বৃহস্পতি তৈরি করতে চলেছেন কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ।
    গুরু বৃহস্পতি তৈরি করতে চলেছেন কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ।

    রাশিচক্রের কথা বললে, বৃহস্পতি এখনও কর্কট রাশিতে রয়েছেন। এর পরে, অক্টোবরে, বৃহস্পতি আবার রাশিচক্র পরিবর্তন করবে। বৃহস্পতি এখন সিংহ রাশির দিকে চলে যাবেন। বৃহস্পতি, কর্কট রাশিতে উন্নত। প্রথমত, গুরু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছেন, যার অর্থ গুরুর গতি খুব দ্রুত গতিতে চলছে, তিনি রাশিচক্রটি দ্রুত পরিবর্তন করছেন। সাধারণত, গুরু এক বছরে রাশিচক্র পরিবর্তন করেন, কিন্তু এখন গুরু বছরে একাধিকবার পরিবর্তন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে, বৃহস্পতির শুভ ফলাফল কম হবে, এই সময়ে অনেক রাশিকে সাবধান থাকতে হবে।

    কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি প্রভাবিত হবে-

    মেষ

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক সমস্যা, আপনাকে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হতে পারে, তাই এই সময়ে বৃহস্পতির ব্যবস্থা নিন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। বিনিয়োগ ও লেনদেন এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট

    জাতক জাতিকাদের জন্য একটি ভালো সময় নয়। শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। আপনি যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেন তবে ধৈর্য ধরে নিন। তাড়াহুড়ো করবেন না। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

    তুলা

    মানুষের জন্যও সময় ভালো। আপনি ক্যারিয়ার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্থান-পতন খুঁজে পেতে পারেন। কাজে সাবধানতা অবলম্বন করার চেষ্টা করুন। মকর রাশির জন্য প্রেম জীবনে সমস্যা সামনে রয়েছে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার মতপার্থক্য থাকতে পারে। সুতরাং এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং তারপরে একটি সিদ্ধান্ত নিন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Atichari Guru: দেবগুরু বৃহস্পতি থাকবেন অস্ত অবস্থায়, তুলা, কর্কট, মেষে পড়বে কোন প্রভাব?

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