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    Mahagochar 2026: আগস্ট ২০২৬-এ সূর্য সহ একগুচ্ছ গ্রহ! সুখের সময় মেষ সহ বহু রাশির ভালো সময় আসছে

    Mahagochar 2026: আগস্ট মাসে কোন গ্রহগুলি রাশিচক্র পরিবর্তন করছে এবং কোন রাশিচক্র কোন গ্রহের পরিবর্তনের সাথে ভাগ্যবান হবে। এখানে পড়ুন।

    Published on: Jul 28, 2026, 15:00:34 IST
    By Sritama Mitra
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    আগস্ট ২০২৬ মাস জ্যোতিষশাস্ত্রে অনেক পরিবর্তন আনছে। এই সংখ্যাটি অনেক বড় গ্রহের পরিবর্তন করবে। শনিদেব আগস্টের আগে পশ্চাদমুখী হয়ে গেছে, তবে আগস্টে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট গ্রহের পরিবর্তন শুরু করবে। মঙ্গল গ্রহ বুধের রাশিতে আসছে। এর পরে, ৫ আগস্ট, বুধ চাঁদের রাশিতে যাবেন। তারপরে সূর্য তার নিজস্ব রাশিচক্র সিংহ রাশিতে সঞ্চারিত হবে এবং রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে ভাল প্রভাব দেবে।

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    এর পরে, বুধও সূর্যের সাথে এই রাশিচক্রের দিকে চলে যাবেন। বুদ্ধাদিত্য ২২ আগস্ট বুধ এবং সূর্যের সাথে রাজযোগ গঠন করবেন। চাঁদের ট্রানজিট গজকেশরী যোগ তৈরি করবে। এ ছাড়া আর্থিক ও ক্যারিয়ারের দিক থেকে এই মাসটি খুব বিশেষ হতে চলেছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, কোন রাশিচক্রের চিহ্নগুলি এই মাসে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং উপকারিতা পাবে।

    মেষ

    আগস্ট মাস বিশেষ হতে চলেছে। আপনি এই মাসে অর্থ নিয়ে চিন্তিত হবেন না। আয় ঠিক হবে। ক্যারিয়ার এবং পদোন্নতির দিক থেকে আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফলও পাবেন। ব্যবসায়ও জিনিসগুলি আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। প্রেমের জীবনে সুন্দর সময় কাটান। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

    কর্কট

    একটি ভাল মাস হবে। এই রাশির লোকদের জন্য, আপনি সাফল্যের আরও একটি সিঁড়ি আরোহণ করবেন, এটি অবশ্যই আর্থিক সুবিধা বয়ে আনবে। আপনি সেরা ফলাফল পাবেন। আপনার আয় বাড়তে পারে এবং আপনি যদি কোথাও অর্থ বিনিয়োগ করেন তবে বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন এবং আগে বিনিয়োগ করা অর্থও আপনার উপকার করবে।

    সিংহ

    বুধ এবং সূর্য উভয়ই যদি সিংহ রাশিতে আসে তবে যোগাযোগ আত্মবিশ্বাস পূর্ণ হবে। বাবার কাছ থেকে ভালো সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার নেতৃত্বের গুণাবলী আপনাকে এগিয়ে যেতে উপকৃত করবে। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত। পরিবারে সুখ থাকবে এবং সমাজে বিশেষ সম্মান থাকবে।

    আগস্ট মাসটি কন্যা এবং বৃশ্চিক রাশির জন্যও ভাল হতে চলেছে।

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের আর্থিক অবস্থা স্পষ্টতই লাভজনক। ক্যারিয়ারের দিক থেকেও ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশিচক্রের লোকেরা গজলক্ষ্মী যোগের সুবিধা পাবেন। অর্থ যোগ হবে এবং বিনিয়োগও প্রচুর হবে। বিয়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিগগিরই কাজ শুরু হবে।

    ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Mahagochar 2026: আগস্ট ২০২৬-এ সূর্য সহ একগুচ্ছ গ্রহ! সুখের সময় মেষ সহ বহু রাশির ভালো সময় আসছে

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