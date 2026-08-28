August Chandra Grahan 2026 date time: ২০২৬র শেষ চন্দ্রগ্রহণ সমাপ্ত, দোষ নিবারণে কী করণীয়!

August Chandra Grahan 2026 date time: ২০২৬র শেষ চন্দ্রগ্রহণ সমাপ্ত, দোষ নিবারণে কী করণীয়!
২৮ আগস্ট আংশিক চন্দ্রগ্রহণ সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে শুরু হবে। আর গ্রহণ স্পর্শ হবে সকাল ৮টা ৪ মিনিটে।
২০২৬ সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল আগস্টে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ক্যালেন্ডার ও সময় অনুসারে, ২৭ আগস্ট এই চন্দ্রগ্রহণ হলেও, ভারতের সময় অনুযায়ী তা ২৮ আগস্ট ভোরবেলার সময়কালের মধ্যে পড়ে যায়। আজ, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ, রাখিবন্ধনের দিন, একটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ ঘটে এবং এখন এটি শেষ হয়েছে।
ভারতীয় সময় অনুসারে, এটি সকালে শুরু হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলে। ভারতে, এই গ্রহণ আকাশে দেখা যায়নি, কারণ সেই সময় চাঁদ দিগন্তের নীচে ছিল। এই পরিস্থিতিতে, এখানে সূতককেও বৈধ বলে মনে করা হত না।
এই গ্রহণ ঘিরে বহু মান্যতা রয়েছে। গ্রহণ শেষে যাঁরা দোষ এড়াতে চান তাদের প্রথমে স্নান করা উচিত।
২৮ আগস্ট আংশিক চন্দ্রগ্রহণ সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে শুরু হয়। আর গ্রহণ স্পর্শ হয় সকাল ৮টা ৪ মিনিটে। সকাল ৯টা ৪৩ মিনিটে গ্রহণের মধ্যকাল ছিল। গ্রহণের মোক্ষকাল সকাল ১১টা ২২ মিনিটে ছিল। ততক্ষণে পূর্ণিমা তিথি ছেড়ে যাবে। দুপুর ১২টা ৩৩ মিনিটে চন্দ্রের উপছায়া ত্যাগ করে।
গ্রহণটি কোথায় দেখা যাবে এবং কখন গ্রহণ ঘটবে?
ভারতে গ্রহণটি গ্রহণযোগ্য ছিল না, তবুও যদি বিশ্বাস থাকে তবে এই প্রথম পদক্ষেপটি এখনই করা যেতে পারে। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করুন স্নানের পরে দান করাও একটি প্রতিকার। অভাবীদের চাল, দুধ, সাদা কাপড়, সামান্য রুপা বা টাকা দেওয়া যেতে পারে। এই জিনিসগুলি চাঁদের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। পূর্বপুরুষদের কৃপা এবং মানসিক শান্তি উভয়ই দানের সাথে যুক্ত। গ্রহণ দেখা হোক বা না হোক, অন্যকে সাহায্য করা সর্বদা শুভ।
শাস্ত্রমতে অনেকে বলছেন, গঙ্গার জল দিয়ে শরীর এবং ঘরকে শুদ্ধ করুন এখন গঙ্গার জল হালকাভাবে বাড়ি এবং নিজের উপর ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একটি পাত্রে পরিষ্কার জল নিন, তাতে কিছুটা গঙ্গার জল যোগ করুন। মূল গেট, পূজা কক্ষ এবং কক্ষে জল ছিটিয়ে দিন। তুলসী গাছের কাছে জল ছিটিয়ে দেওয়াও শুভ বলে মনে করা হয়। এটি জায়গাটিকে পবিত্র এবং মনকে স্থির করে তোলে।
শিব এবং চন্দ্র মন্ত্র জপ করুন-
শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন, যদি মনে এখনও বিভ্রান্তি থাকে তবে ভগবান শিবের মন্ত্র ওম নমঃ শিবায় জপ করুন। রুদ্রাক্ষ মালার সাথে মহামৃতুঞ্জয় মন্ত্রও জপ করা যেতে পারে। চন্দ্র দেবতার জন্য, ওম সোন সোমাই নমঃ বা ওম শ্রম শ্রম সহ চন্দ্রমসে নমঃ জপ করা যেতে পারে।জপ করা মানে মানে ভয় বাড়ানো নয়, মনকে স্থিতিশীল করা।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More