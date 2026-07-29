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    August horoscope 2026 predictions: অগস্টের লাকি রাশি হবেন কারা? শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়! ৪ রাশির হাতে আসবে প্রচুর অর্থ

    Four lucky zodiac signs August 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পঞ্জিকা মতে, আগস্ট মাসে গ্রহমণ্ডলে এমন কিছু বিরল কোণীয় অবস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে দারুণ সাহায্য করবে।

    Published on: Jul 29, 2026, 11:57:11 IST
    By Suman Roy
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    August monthly career and finance horoscope: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনায় প্রতিটি নতুন মাসের শুরুকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় বলে মনে করা হয়। কারণ নতুন মাসে বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার, আর্থিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক জীবনের ওপর। বিশেষ করে আগস্ট ২০২৬ মাসটিতে একাধিক গ্রহের রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে মহাকাশে এক বিশেষ রাজযোগ ও শুভ যোগের সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে।

    অগস্টের লাকি রাশি হবেন কারা? শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়! ৪ রাশির হাতে আসবে বিপুল অর্থ
    অগস্টের লাকি রাশি হবেন কারা? শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়! ৪ রাশির হাতে আসবে বিপুল অর্থ

    আগস্ট মাসটি নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম সফলতা, পদোন্নতি ও বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসতে চলেছে। শনি, বুধ ও শুক্রের মতো বড় গ্রহগুলোর শুভ অবস্থানের কারণে কোন ৪টি রাশির বন্ধ ভাগ্য খুলতে চলেছে এবং তাঁদের জীবনে কী কী চমকপ্রদ পরিবর্তন আসছে—তা জেনে নিন এখনই।

    জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পঞ্জিকা মতে, আগস্ট মাসে গ্রহমণ্ডলে এমন কিছু বিরল কোণীয় অবস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে দারুণ সাহায্য করবে। বিশেষ করে কঠোর পরিশ্রমী জাতকদের ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ মিলবে এই মাসে।

    আগস্ট মাসে সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত ৪টি রাশি

    আগস্ট মাসে যে চারটি রাশি সবচেয়ে বেশি শুভ ফল লাভ করতে চলেছে, সেগুলি হলো:

    • মেষ রাশি: আগস্ট মাসটি মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সুবাদে নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতি মিলতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন বা নতুন ব্যবসার সূচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের জন্য দারুণ সব প্রস্তাব আসবে। আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।
    • মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের ভাগ্য পুরো আগস্ট মাসজুড়ে উজ্জ্বল থাকবে। নতুন আয়ের উৎস তৈরি হওয়ার কারণে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স হঠাৎ বৃদ্ধি পাবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। যারা লেখালেখি, মিডিয়া, ব্যাঙ্কিং বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের সমাজে মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
    • সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এই আগস্ট মাস এক নতুন আলোর দিশা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। জমি-জমা বা প্রপার্টি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বড় ধরণের মুনাফা হওয়ার যোগ রয়েছে। পারিবারিক মন কষাকষি দূর হবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।
    • তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের ওপর গ্রহের শুভ দৃষ্টি থাকবে পুরো আগস্ট মাস ধরে। জমানো টাকা অপচয় হওয়া বন্ধ হবে এবং নতুন সম্পদ ক্রয়ের সুযোগ আসবে। উচ্চশিক্ষায় যুক্ত শিক্ষার্থী এবং সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য এটি সাফল্য পাওয়ার অন্যতম সেরা সময়। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মানসিকভাবে শান্তি অনুভব করবেন।

    আগস্ট মাসের শুভ গ্রহীয় প্রভাব ও ব্যবসায়িক লাভ

    আগস্ট মাসে শুভ গ্রহের ইতিবাচক প্রভাবে বাজার ও বাণিজ্যে এক নতুন গতি ফিরবে। যারা স্টার্টআপ পরিচালনা করছেন বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত, তাঁদের বড় বড় চুক্তি সই হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য আগস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ অত্যন্ত অনুকূল।

    শুভ ফল বাড়াতে আগস্ট মাসের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    আগস্ট মাসের এই ইতিবাচক শক্তিকে আরও মজবুত করতে কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

    ১. প্রতিদিন সকালে উদীয়মান সূর্যদেবকে তামার পাত্রে জল ও লাল ফুল দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।

    ২. প্রতি বুধবার গণেশজিকে দুর্বা অর্পণ করুন এবং শনিবার সন্ধ্যাকালে শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন।

    ৩. অভাবী মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও ফলমূল দান করলে গ্রহের অশুভ দশা কেটে জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকে।

    গ্রহের অনুকূল চাল আগস্ট মাসে ভাগ্য ফেরানোর দারুণ এক পথ তৈরি করে দিয়েছে। তবে জ্যোতিষীয় পথপ্রদর্শনের পাশাপাশি নিজের সততা, একাগ্রতা ও পরিশ্রম বজায় রাখতে পারলে আগস্ট মাসেই জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/August Horoscope 2026 Predictions: অগস্টের লাকি রাশি হবেন কারা? শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়! ৪ রাশির হাতে আসবে প্রচুর অর্থ

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