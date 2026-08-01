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    অগস্ট মাস কেমন কাটবে? বন্ধ ভাগ্য খুলবে নাকি বাড়বে আর্থিক চাপ? ১২টি রাশির মাসিক রাশিফল

    অগস্ট মাসটি কর্মক্ষেত্র, অর্থ, পরিবার এবং স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি রাশির জন্য আলাদা আলাদা বার্তা বহন করছে। জ্যোতিষীদের মতে, মাসের শুরুতে গ্রহের ইতিবাচক শক্তি গ্রহণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে যে কোনো কঠিন বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

    Published on: Aug 1, 2026, 10:11:25 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনায় ইংরেজি মাসের সূচনা হলো গ্রহ ও নক্ষত্রের নতুন বিন্যাসের সময়। আগস্ট ২০২৬ মাসে সূর্য, বুধ, শুক্র, মেষ, সিংহ এবং অন্যান্য রাশির ওপর তাদের স্থানান্তরের মাধ্যমে সমস্ত ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে। কিছু রাশির জন্য এই মাসটি উপহার দেবে ধনলাভ, ক্যারিয়ারে অভাবনীয় উন্নতি ও ভ্রমণের সুযোগ; আবার কিছু রাশির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও খরচের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    অগস্ট মাস কেমন কাটবে? বন্ধ ভাগ্য খুলবে নাকি বাড়বে আর্থিক চাপ?
    অগস্ট মাস কেমন কাটবে? বন্ধ ভাগ্য খুলবে নাকি বাড়বে আর্থিক চাপ?

    আগস্ট মাসের গ্রহীয় অবস্থান সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নানা রূপ প্রভাব ফেলতে চলেছে। আগস্ট মাসের এই সমস্ত রাশিফল এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ মাসের প্রথম দিনই জেনে নিন।

    অগস্ট মাসটি কর্মক্ষেত্র, অর্থ, পরিবার এবং স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি রাশির জন্য আলাদা আলাদা বার্তা বহন করছে। জ্যোতিষীদের মতে, মাসের শুরুতে গ্রহের ইতিবাচক শক্তি গ্রহণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে যে কোনো কঠিন বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

    ১২টি রাশির আগস্ট মাসের ভবিষ্যৎ বাণী

    • মেষ রাশি: আগস্ট মাসটি মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা পদোন্নতির কথা পাকা হতে পারে। ব্যবসায় আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে ভালো থাকবে, তবে আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
    • বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগস্ট মাসটি মাঝারি প্রভাব ফেলবে। চাকরিতে সহকর্মীদের সাথে অনাবশ্যক বিবাদে জড়াবেন না। আর্থিক কেনাকাটার ক্ষেত্রে বাজেট মেনে চলুন, অন্যথায় মাসের শেষে চাপ বাড়তে পারে।
    • মিথুন রাশি: ভাগ্য আপনার পূর্ণ সঙ্গ দেবে। নতুন কোনো ব্যবসার প্রস্তাব আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শুভ ফল পাবেন। ধর্মীয় বা পারিবারিক ভ্রমণের যোগ রয়েছে।
    • কর্কট রাশি: কর্কট রাশির জাতকদের এই মাসে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কাজের চাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে মানসিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। তবে পরিবারের গুরুজনদের আশীর্বাদে বড় কোনো সমস্যা কেটে যাবে।
    • সিংহ রাশি: আগস্ট মাসটি সিংহ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। ব্যবসা প্রসারের এটি অন্যতম সেরা সময়। নতুন পরিচিতি বা পরিচিত মানুষের সূত্রে বড় চুক্তি সই হতে পারে। প্রেম জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে।
    • কন্যা রাশি: খরচের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনি বা আর্থিক লেনদেনের কাজ খুব সাবধানে করুন। তবে মাসের দ্বিতীয় অর্ধে আটকে থাকা কোনো বড় বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
    • তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের ওপর শুভ গ্রহের কৃপাদৃষ্টি বজায় থাকবে। ক্যারিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তনের সুযোগ আসবে। দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর হবে এবং বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।
    • বৃশ্চিক রাশি: কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রশংসিত হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। জমি বা প্রপার্টিতে বিনিয়োগের জন্য সময়টি অত্যন্ত অনুকূল।
    • ধনু রাশি: আগস্ট মাসে ভাগ্যোদয়ের দারুণ সুযোগ আসবে। উচ্চশিক্ষা এবং বিদেশ যাত্রায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের মনোবাসনা পূরণ হবে। শেয়ার বা পুরোনো বিনিয়োগ থেকে আশাতীত লাভ মিলতে পারে।
    • মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের জন্য আগস্ট মাসটি মিশ্র ফল দেবে। কর্মস্থলে শত্রুদের চক্রান্ত থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। শারীরিক সতেজতা ধরে রাখতে খাদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিন।
    • কুম্ভ রাশি: অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘদিনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান ও জনপ্রিয়তা বাড়বে।
    • মীন রাশি: প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে ব্যবসায়িক মুনাফা নিশ্চিত করতে পারবেন। তবে গোপন রোগ বা শারীরিক অসুস্থতাকে অবহেলা করবেন না। নিয়মিত মন্ত্র জপ ও ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক শান্তি মিলবে।

    অগস্ট মাসে গ্রহের শুভত্ব বৃদ্ধির বিশেষ উপায়

    ১. প্রতিদিন সকালে উদীয়মান সূর্যদেবকে তামার পাত্রে জল ও এক চিমটি রলি মিশিয়ে অর্ঘ্য অর্পণ করুন।

    ২. শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং অভাবী মানুষকে খাদ্য দান করুন।

    ৩. ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ মন্ত্রটি প্রতিদিন জপ করলে ভাগ্যোদয়ের সুবর্ণ পথ প্রশস্ত হয়।

    গ্রহের আন্দোলন যাই হোক না কেন, ইতিবাচক মানসিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক জ্যোতিষীয় পরামর্শ অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিটি রাশির জাতক-জাতিকাই আগস্ট মাসটিকে সাফল্যময় ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/অগস্ট মাস কেমন কাটবে? বন্ধ ভাগ্য খুলবে নাকি বাড়বে আর্থিক চাপ? ১২টি রাশির মাসিক রাশিফল

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