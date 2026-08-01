অগস্ট মাসে বড় বড় গ্রহের স্থান পরিবর্তন! খুলবে সুবর্ণ সুযোগের দুয়ার, ভাগ্য চমকাবে এই রাশিগুলির

অগস্ট মাসে বড় বড় গ্রহের স্থান পরিবর্তন! খুলবে সুবর্ণ সুযোগের দুয়ার, ভাগ্য চমকাবে এই রাশিগুলির
জ্যোতিষ মতে, যখন একাধিক প্রধান গ্রহ একই মাসে রাশি পরিবর্তন করে, তখন তার প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই পড়ে না, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এক বড় পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে আসে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নতুন মাসের আগমন মানেই মহাকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান রদবদলের এক নতুন সম্ভাবনা। জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা ও গণনা অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৬ মাসটি গ্রহমণ্ডলের গতিবিধির দিক থেকে অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ এই একটি মাত্র মাসেই সূর্য, বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের মতো বড় বড় গ্রহগুলো নিজেদের রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে।
অগস্ট ২০২৬-এর এই গ্রহ গোচরের (Planet Transit) কারণে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে বহু শুভ ও দুর্লভ যোগ। এই গোচরের ফলে প্রতিটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনেই পরিবর্তন দেখা যাবে। তবে বিশেষ কিছু রাশির ভাগ্য পরিবর্তন হতে চলেছে রাজকীয়ভাবে। আগস্টের গ্রহ পরিবর্তন এবং তার ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলবে, জেনে নিন।
জ্যোতিষ মতে, যখন একাধিক প্রধান গ্রহ একই মাসে রাশি পরিবর্তন করে, তখন তার প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই পড়ে না, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এক বড় পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে আসে।
অগস্ট ২০২৬-এর প্রধান প্রধান গ্রহ গোচর
অগস্ট মাসে যে সমস্ত প্রধান গ্রহগুলোর গোচর বা রাশি বদল হতে চলেছে:
- সূর্যের গোচর: আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে গ্রহের রাজা সূর্য নিজের স্বরাশি অর্থাৎ সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবেন, যা রাজনীতি, প্রশাসন ও ক্যারিয়ারে বড় সাফল্য এনে দেবে।
- বুধ ও শুক্রের অবস্থান বদল: বুদ্ধি ও বাণিজ্যের কারক বুধ এবং প্রেম, অর্থ ও বিলাসবহুল জীবনের কারক শুক্রের রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্দান্ত উন্নতির যোগ রয়েছে।
গ্রহ পরিবর্তনের প্রভাবে লাভবান হবে যেসব রাশি
আগস্ট মাসের এই শক্তিশালী গ্রহ গোচরের শুভ প্রভাবে মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য আকাশছোঁয়া সফলতা পেতে চলেছে:
- মেষ রাশি: আগস্টের এই গ্রহ গোচর মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পাশাপাশি নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে, যার ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে পারে।
- সিংহ রাশি: স্বরাশি সিংহ রাশিতে সূর্যদেবের প্রবেশের ফলে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যাবে। প্রশাসনিক বা সরকারি চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় সুসংবাদ পেতে পারেন। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে।
- তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের ওপর শুক্র ও বুধের যৌথ শুভ দৃষ্টি বজায় থাকবে। ব্যবসায় নতুন বড় চুক্তি বা পার্টনারশিপের অফার আসবে। আটকে থাকা কোনো বকেয়া অর্থ হস্তগত হবে।
- ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের ভাগ্য পুরো আগস্ট মাস জুড়ে সঙ্গ দেবে। বিদেশ যাত্রা, উচ্চশিক্ষা বা গবেষণায় যুক্ত শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণ হবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে এবং পরিবারে শান্তির আবহ থাকবে।
শুভ প্রভাব ধরে রাখতে আগস্ট মাসের জ্যোতিষীয় উপায়
১. প্রতিদিন সকালে স্নানের পর সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন এবং জপ করুন ‘ওঁ সূর্যোয় নমঃ’ মন্ত্র।
২. বুধ ও শুক্রের কৃপা পেতে বুধবার গণেশজিকে দুব্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করে সাদা মিষ্টি ভোগ দিন।
৩. প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন এবং সাধ্যমতো দরিদ্রদের সাহায্য করুন।
গ্রহের আন্দোলন জীবনে সাময়িক পরিবর্তন বা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, তবে আগস্ট মাসের এই বিরল গ্রহ পরিবর্তন নতুন সম্ভাবনা ও উন্নতির বিপুল পথ খুলে দিচ্ছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখলে আগস্ট মাসেই জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More