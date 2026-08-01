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    অগস্ট মাসে শনির সাড়ে সাতির দাপট! জানুন কোন কোন রাশির বাড়াবে মানসিক চাপ ও আর্থিক চিন্তা, রইল সেরা প্রতিকার

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির সাড়ে সাতি সাত সাড়ে সাত বছর ধরে চলে এবং এটি তিনটি পর্যায়ে বা ধাপে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব মানুষের জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাবিত করে—কখনও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, কখনও অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আসে, আবার কখনও বা ধৈর্য ও সম্পর্কের পরীক্ষা নেয়।

    Published on: Aug 1, 2026, 12:22:08 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফল দাতা ও ন্যায়ের দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করেই শনিদেব শুভ বা অশুভ ফল প্রদান করেন। শনির সাড়ে সাতি (Shani Sade Sati) এবং শনির ঢাইয়া (Shani Dhaiya)-র নাম শুনলেই সাধারণ মানুষের মনে এক ধরণের ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়। জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা ও গ্রহমণ্ডলের হিসাব অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৬ মাসে শনির অবস্থানের কারণে কয়েকটি বিশেষ রাশির ওপর সাড়ে সাতির প্রভাব অত্যন্ত তীব্র ও স্পর্শকাতর হতে চলেছে।

    অগস্ট মাসে শনির সাড়ে সাতির দাপট! জানুন কোন কোন রাশির বাড়াবে আর্থিক চাপ
    অগস্ট মাসে শনির সাড়ে সাতির দাপট! জানুন কোন কোন রাশির বাড়াবে আর্থিক চাপ

    আগস্ট মাসে শনির দশা ও সাড়ে সাতির প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জীবনে চ্যালেঞ্জ, মানসিক উদ্বেগ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ওঠানামা দেখা দিতে পারে। শনির সাড়ে সাতির প্রভাব, যেসব রাশিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং এর থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ শাস্ত্রীয় প্রতিকার আজই জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির সাড়ে সাতি সাত সাড়ে সাত বছর ধরে চলে এবং এটি তিনটি পর্যায়ে বা ধাপে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব মানুষের জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাবিত করে—কখনও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, কখনও অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আসে, আবার কখনও বা ধৈর্য ও সম্পর্কের পরীক্ষা নেয়।

    অগস্ট মাসে শনির সাড়ে সাতির প্রভাবে সতর্ক থাকবে যে ৩ রাশি

    অগস্ট মাসে শনির শুভ-অশুভ দৃষ্টির কারণে মূলত তিনটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে শনির সাড়ে সাতির প্রভাব লক্ষণীয় হবে:

    • মকর রাশি: মকর রাশির ওপর শনির সাড়ে সাতির শেষ পর্যায় বা অন্তিম ধাপ চলছে। আগস্ট মাসে আপনার দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো ধীর গতিতে এগোবে। কর্মক্ষেত্রে অধৈর্য হয়ে কোনো হুটহাট সিদ্ধান্ত নেবেন না। আইনি ঝামেলা বা ধার-দেনা থেকে দূরে থাকা ভালো। তবে শনির শেষ পর্ব হওয়ায় কিছুটা কষ্টের পর ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।
    • কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির ওপর শনির সাড়ে সাতির দ্বিতীয় পর্যায় বা মধ্যম ধাপ কার্যকর রয়েছে, যা সবচেয়ে কঠিন বলে গণ্য করা হয়। আগস্ট মাসে মানসিক অস্থিরতা ও কাজের চাপ বেশি থাকবে। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনো অজানা ব্যক্তির ওপর অন্ধবিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে।
    • মীন রাশি: মীন রাশির ওপর শনির সাড়ে সাতির প্রথম পর্যায় চলছে। আগস্ট মাসে ক্যারিয়ারে সামান্য ওঠানামা বা অতিরিক্ত দৌড়াদৌড়ি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বা সহকর্মীদের সাথে অনাবশ্যক তর্ক এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    শনির অশুভ দশা ও সাড়ে সাতির প্রভাব কমাবারের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    শনির কুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং আগস্ট মাসে জীবনে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনতে শাস্ত্রে কয়েকটি কার্যকর ও সহজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে:

    ১. শনিবার শনিদেবের পুজো: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে গিয়ে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং অশ্বত্থ (পিপল) গাছের নিচে প্রদীপ জ্বালিয়ে সাতবার পরিক্রমা করুন।

    ২. হনুমান চালিশা পাঠ: শনিদেবের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো সংকটমোচন হনুমানজির আরাধনা করা। প্রতিদিন বা প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার নিয়ম করে হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন।

    ৩. অভাবীকে দান-ধ্যান: শনিবার কোনো দরিদ্র বা অভাবী মানুষকে কালো তিল, ছাতা, চামড়ার জুতো বা কালো অড়হর ডাল দান করলে শনিদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং সাড়ে সাতির কষ্ট অনেকাংশে লাঘব করেন।

    শনির সাড়ে সাতি মানেই কেবল ধ্বংস বা কষ্ট নয়; শনিদেব মানুষকে ধৈর্য, সঠিক কর্ম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখান। আগস্ট মাসে সঠিক সতর্কতা মেনে চলার পাশাপাশি ঈশ্বরে ভক্তি ও সৎ পথে পরিচালিত হলে শনির সাড়ে সাতির অশুভ প্রভাব কাটিয়ে জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/অগস্ট মাসে শনির সাড়ে সাতির দাপট! জানুন কোন কোন রাশির বাড়াবে মানসিক চাপ ও আর্থিক চিন্তা, রইল সেরা প্রতিকার

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