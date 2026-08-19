August Rakhi Purnima Date 2026: রাখি পূর্ণিমার তিথি ২৭ নাকি, ২৮ আগস্ট পড়ছে! দেখে নিন সময়কাল

August Rakhi Purnima Date 2026: রাখি পূর্ণিমার তিথি ২৭ নাকি, ২৮ আগস্ট পড়ছে! দেখে নিন সময়কাল
হিন্দু ধর্মে, প্রতি মাসের পূর্ণিমার তারিখের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তবে রাখি পূর্ণিমার তারিখটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষত ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এই পূর্ণিমাতেই হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ।
হিন্দু ধর্মে শ্রাবণ পূর্ণিমার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই চলতি আগস্ট মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার দিনে, ভগবান শিবের আরাধনা এবং শিবলিঙ্গের জলভিষেক করার একটি রীতি রয়েছে। রাখি বন্ধন বা রাখি উৎসবও এই দিনে উদযাপিত হয়। এ বছর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনেও চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে। চন্দ্রগ্রহণের কারণে পূর্ণিমার তারিখ নিয়েও মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। আসলে চন্দ্রগ্রহণের দিন শুভ কাজ নিষিদ্ধ থাকে। উপাসনার মতো ধর্মীয় কার্যক্রমও সম্পাদন করা হয় না। জেনে নিন রাখি পূর্ণিমার দিন করা স্নানে চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব কেমন হবে।
বাংলার পঞ্জিকামতে এখন ভাদ্র মাস চললেও, ভারতের বহু প্রান্তে এখনও শ্রাবণ মাস চলছে বলে এলাকা ভিত্তিক ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে। আর সেই সময়কালে এই চন্দ্রগ্রহণ।
রাখি পূর্ণিমা ২০২৬ কবে: হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শুক্লা পক্ষে রাখি পূর্ণিমার তারিখ ২৭ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ০৯:০৯ মিনিটে শুরু হবে। পূর্ণিমা তিথি ২৮ আগস্ট সকাল ০৯:৪৭ মিনিটে শেষ হবে। উদয় তিথির বৈধতার কারণে শ্রাবণ পূর্ণিমার উৎসব ২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ উদযাপিত হবে। এই দিনে বোনেরাও তাদের ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দেবেন। শ্রাবণ পূর্ণিমায় স্নান ও দান ছাড়াও পূজার বিশেষ গুরুত্ব থাকবে।
পূর্ণিমা স্নানে চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব: চন্দ্রগ্রহণ সর্বদা পূর্ণিমার তারিখে ঘটে। বছরের দ্বিতীয় ও শেষ চন্দ্রগ্রহণ হবে রাখি পূর্ণিমার দিনে। এটি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হবে। তবে ভারতে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। যার কারণে এই গ্রহণের সূতক কাল ও এর নিয়ম দেশে প্রযোজ্য হবে না। ভারতে গ্রহণের দৃশ্যমানতার কারণে, পূর্ণিমার তারিখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কোনও বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হবে। এই দিন, রাহু কাল ব্যতীত, রাখি বন্ধন উৎসবও সারা দিন পালিত হবে। এ বছর রাখি বন্ধনে ভাদ্রের ছায়া থাকবে না এবং সূর্যোদয়ের আগেই ভাদ্র শেষ হয়ে যাবে। ভারতীয় সময় অনুসারে, এই গ্রহণ সকাল ০৬:৫৩ মিনিটে শুরু হবে এবং দুপুর ১২:৩২ মিনিটে শেষ হবে। এই গ্রহণ দিনের বেলায় ঘটবে এবং চাঁদ দিগন্তের নীচে থাকবে। এ কারণে ভারতে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More