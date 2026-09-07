Shani Drishti: মার্গী হওয়ার আগে দণ্ডনায়ক শনি দেবেন তির্যক দৃষ্টি, ৩ রাশিতে কী আসতে চলেছে!

Shani Drishti: মার্গী হওয়ার আগে দণ্ডনায়ক শনি দেবেন তির্যক দৃষ্টি, ৩ রাশিতে কী আসতে চলেছে!
শনি, ডিসেম্বরে মার্গী হয়ে যেতে চলেছে, তবে তার আগে শনির দিকটি অনেক রাশিচক্রকে প্রভাবিত করেছে। এখানে আমরা আপনাকে ৩ টি রাশিচক্র সম্পর্কে বলব যার উপর শনি একটি ভাল দিক রয়েছে।
দণ্ডনায়ক হিসাবে পরিচিত শনিদেব জুলাইয়ে পশ্চাদমুখী ছিলেন। এখন ডিসেম্বরে শনি পশ্চাদমুখী হওয়ার সময় আসছে, তবে তার আগে আপনার শনির দৃষ্টির দিকটি বহু রাশিতে প্রভাব ফেলতে পারে। এর সাথে সম্পর্কিত ফল এবং কর্মগুলি আগে থেকেই জেনে নিন।
যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন তাঁদের শনি ফল দেন এবং শনি আপনার কর্ম অনুসারে আপনাকে লাভ বা ক্ষতি দেয়। অতএব, আপনার কাজে শ্রদ্ধাশীল থাকুন এবং কঠোর পরিশ্রম এবং সততার সাথে আপনার কাজ করলে শনদেবের অশুভ দৃষ্টির মুখোমুখি হতে হবে না, বলে মনে করা হয়।
১১ ডিসেম্বর শনি মার্গী হতে চলেছেন। শনির মার্গীর কারণে, শনির সাড়েসাতী এবং ঢাইয়া রাশিগুলির জন্য লাভের সম্ভাবনা থাকবে। শনি রাস্তায় থাকার সাথে সাথে আপনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। শনির শুভ ফলগুলিও বৃদ্ধি পাবে এবং সাড়েসাতির রাশির জন্য শনি মার্গী স্বস্তি বয়ে আনবে।
কোন রাশির উপর শনির দৃষ্টির প্রভাব কী?
মিথুন
এইরাশির জন্য, শনি পুরানো কাজের হিসাব নিয়ে আসবে। আপনার জন্য জিনিসগুলি অনেক পরিবর্তন করতে পারে। আপনাকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত নিন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করবেন না। কেবল এর মাধ্যমেই আপনি সফল হতে সক্ষম হবেন।
সিংহ
১৭ সেপ্টেম্বর এই রাশিতে শনি প্রভাব বিস্তার করবেন। এই রাশির লোকেরা সাবধানে হাঁটা চলা করা লাভজনক হবে, আপনার জন্য ভাল সুবিধা নিয়ে আসবে। সূর্য এই সময়ে কন্যা রাশিতে থাকবে এবং বুধ এই সময়ে কন্যা রাশিতে থাকবে। শনির দিকের কারণে আপনার জন্য জিনিসগুলি খারাপ হতে পারে, তবে আপনি সংযম, দরিদ্রদের সহায়তা এবং আপনার কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনার কাজ কঠোর করুন, আপনি সফল হবেন।
কন্যা
এই রাশির জন্য সময় কিছুটা কঠিন হবে, সূর্য এবং বুধ ইতিমধ্যে এই রাশিচক্রে বসে আছেন এবং এখন শনির দৃষ্টি এই রাশির উপর পড়তে চলেছে। এইভাবে, আপনার কাজ করার ক্ষমতা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। আপনার কঠিন পরীক্ষাটি দণ্ডনায়ক শনিদেব নিতে পারেন, তবে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সততা দিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন।
(ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More