Lucky Zodiac Signs: ২০২৬র কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগেই ভাগ্যলক্ষ্মী থাকবেন প্রসন্ন! লাকি ৪ রাশি
বুধ যেতে চলেছেন পশ্চাদে। বুধের বক্রী গতির ফলে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন থেকে একঝাঁক রাশির ভাগ্যে উন্নতির রেখা হবে উজ্জ্বল।
গ্রহের রাজপুত্র বুধের পশ্চাদমুখী গতিবিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্রিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। বুধ ২৪ অক্টোবর ২০২৬ এ তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী বা আঁকাবাঁকা গতিবিধি শুরু করতে চলেছে এবং ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চাদমুখী হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর রয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তার আগেই বুধ নিজের অবস্থান পাল্টে ফেলতে চলেছে। একনজরে দেখে নিন বুধের এই গতিবিধি কোন কোন রাশির ভাগ্যে ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২১ দিন ধরে সুফল দিয়ে যাবে।
মেষ রাশির জন্য বুধের পশ্চাদমুখী আন্দোলন কীভাবে হবে?
মেষ রাশির জন্য বুধের পশ্চাদমুখী বা পশ্চাদমুখী আন্দোলন উপকারী বলে মনে করা হয়। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। লোকেরা আপনার বক্তব্যে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উপশম করা যেতে পারে, তবে আর্থিক বাজেট তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এই সময়ে আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া সম্ভব।
কর্কট রাশির জন্য বুধ কীভাবে পশ্চাদমুখী হবে?
কর্কটের জন্য বুধের পশ্চাদমুখী গতিবিধি শুভ ফলাফল দিতে পারে। বুধের প্রভাব থেকে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্ন পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন। পদোন্নতির সাথে কাজ করা লোকেরা আয় বাড়িয়ে তুলতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশির জন্য বুধের পশ্চাদমুখী আন্দোলনের ফলাফল কী?
বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য পশ্চাদমুখী বুধ ইতিবাচক ফলাফল সরবরাহ করতে পারে। বুধের পশ্চাদমুখী গতিবিধির প্রভাবের কারণে, হঠাৎ সম্পদ পাওয়া যায়। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। কিছু ভাল খবরের আগমনে মন খুশি হতে পারে। ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন।
ধনু রাশির জন্য বুধের কুটিল আন্দোলন কেমন হবে?
ধনু রাশির জন্য পশ্চাদমুখী বুধ আর্থিক দিকটিকে শক্তিশালী করতে পারে। ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্য লাভের লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। যারা কাজ করছেন তারা অনেক ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় অনুকূল হতে চলেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যাতে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সফল হতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More