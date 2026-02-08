মথুরা-বৃন্দাবনে ৪০ দিন ধরে পালিত হয় হোলি! জেনে নিন ব্রজ-হোলি ২০২৬-এর সম্পূর্ণ সময়সূচী

মথুরা-বৃন্দাবনে ৪০ দিন ধরে পালিত হয় হোলি! জেনে নিন ব্রজ-হোলি ২০২৬-এর সম্পূর্ণ সময়সূচী
মথুরা এবং বৃন্দাবনে ৪০ দিন ধরে পালিত হয় হোলি। এই সময়ে ভারত ও বিদেশ থেকে বিপুল ভক্ত সমাগম হয়। লাঠমার হোলি, ফুল হোলি, লাড্ডু হোলি এবং হুরঙ্গার মতো অনন্য ঐতিহ্য হোলিকে আরও বিশেষ করে তোলে। তাই, আপনি যদি এই বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালে ব্রজে হোলির অংশ হতে চান, তাহলে আপনার জন্য রইল হোলির সম্পূর্ণ সময়সূচী।
দেশজুড়ে দোল উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবে পালিত হয়। তবে, ব্রজধামে অন্যান্য অংশের সঙ্গে মথুরা এবং বৃন্দাবনে হোলির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রঙের এই উৎসব এখানে মাত্র এক বা দুই দিন নয়, ৪০ দিন ধরে পালিত হয়। এই সময়ে, এটা কেবল দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সারা বিশ্বের মানুষ ব্রজের হোলির অংশ হওয়ার স্বপ্ন দেখে, কারণ মথুরা, বৃন্দাবন, বরসানা এবং নন্দগাঁওয়ের মতো স্থানগুলি রঙ, ভক্তি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে এই সময়। মানুষ ফুল এবং রঙ দিয়ে হোলি খেলে, স্তোত্র গায় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতায় আনন্দ উদযাপন করে।
এই উৎসব শ্রীকৃষ্ণের শহরে বসন্ত পঞ্চমীতে শুরু হয় এবং রঙ পঞ্চমী পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে ভারত ও বিদেশ থেকে বিপুল ভক্ত সমাগম হয়। পর্যটকরা ব্রজ ভ্রমণ করেন। লাঠমার হোলি, ফুল হোলি, লাড্ডু হোলি এবং হুরঙ্গার মতো অনন্য ঐতিহ্য হোলিকে আরও বিশেষ করে তোলে। তাই, আপনি যদি এই বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালে ব্রজে হোলির অংশ হতে চান, তাহলে আপনার জন্য রইল হোলির সম্পূর্ণ সময়সূচী।
৪ মার্চ ২০২৬ (বুধবার) সারা দেশে রাংওয়ালি হোলি/ধুলান্দি
৫ মার্চ ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) দাউজি মন্দিরে হুরাঙ্গা হোলি (দাউজি কা হুরাঙ্গা)
৬ মার্চ ২০২৬ (শুক্রবার) বলদেবের হুরাঙ্গা (ব্রজ হোলির সমাপ্তি)
ব্রজ অঞ্চলের তীর্থস্থান, যেমন মথুরা, বৃন্দাবন, বরসানা এবং নন্দগাঁও হিন্দুধর্মে অত্যন্ত বিশেষ বলে বিবেচিত হয়। এই অঞ্চলটি ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তাই সারা বছর ধরে এখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এখানে অনেক বিখ্যাত মন্দির এবং তীর্থস্থান রয়েছে। ব্রজে হোলির উৎপত্তি ভগবান কৃষ্ণের লীলাযাপনের সঙ্গেও জড়িত বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে কৃষ্ণ অত্যন্ত দুষ্টু ছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে রঙ নিয়ে খেলতেন। এই ঐতিহ্য আজও প্রাণবন্ত ভাবে পালন করা হয়। ব্রজে হোলি ভক্তি এবং আনন্দের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।
