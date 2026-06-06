Guru Gochar: হবে গুরু গোচর! কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?
Guru gochar in pushya nakshtra: ১৮ জুন, গুরু শনির পুষ্য নক্ষত্রে যাবেন। ১৮ আগস্ট এখানে আসবে এবং ধনু রাশিকে কর্কট, কন্যা সহ অনেক সুবিধা দেবে। জেনে নিন এই সময়ে সুফল দ্বিগুণ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?
১৮ জুন থেকে বৃহস্পতি কর্কট, কন্যা এবং ধনু রাশিকে উপকার দিতে শুরু করবে। প্রকৃতপক্ষে, ১১ দিন পরে, বৃহস্পতি পুষ্য নক্ষত্রে যাচ্ছেন। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি শনি গ্রহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। গুরু এবং পুষ্য নক্ষত্রের সংমিশ্রণকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়, যা জ্যোতিষশাস্ত্র জগতে গুরু পুষ্যযোগ বা গুরু পুষ্যমৃত যোগ নামে পরিচিত।
যখনই এই যোগব্যায়াম গঠিত হয়, এটি অবশ্যই নির্দিষ্ট রাশিচক্রের জন্য অর্থ এবং বিনিয়োগের সুবিধা দিয়ে যায়। বৃহস্পতি ১৮ আগস্ট পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, বৃহস্পতি সম্প্রতি চন্দ্র চিহ্ন কর্কট রাশিতে ভ্রমণ করেছেন এবং বর্তমানে পুনর্বাসু নক্ষত্রে রয়েছেন। আজ থেকে এক সপ্তাহ পর তারা পুষ্য নক্ষত্রে যাবেন। বৃহস্পতি আগামী ২ মাস এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে। একই সময়ে, কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে এবং তারপরে সিংহ রাশির কাছে যাবে।
এই ৩ টি রাশিচক্র ১৮ জুন থেকে পাবে লাভ:-
কর্কট
গুরু পুষ্য যোগের সুবিধা নেবে কর্কট রাশি রাশি আসন্ন সময়টি অনেক ক্ষেত্রে কর্কট রাশির লোকদের জন্য উপকারী হতে পারে। আপনি উপাসনা এবং ধর্মীয় কাজে আরও আগ্রহী হবেন। প্রেম জীবন সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার বাকি সম্পর্কগুলিও শক্তিশালী হবে। চাকুরীজীবীরা তাদের কাজের জন্য প্রচুর প্রশংসা পাবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকবে। এছাড়া আটকে থাকা টাকা কোথাও থেকে ফেরত দেওয়া হবে। বিনিয়োগ থেকে আপনি প্রচুর সুবিধা পাবেন।
কন্যা
বৃহস্পতির এই ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্যও সুসংবাদ আনতে পারে। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটবে, যা মনকে প্রসন্ন করবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা অনেক কাজ সহজ করে তুলবে। যে কাজ কিছুদিন ধরে আটকে ছিল, তা এখন গতি পাবে। ১৮ জুন থেকে ১৮ আগস্টের মধ্যে, আপনি কিছু সুসংবাদ পাবেন। শুধু নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি যদি ক্যাটারিংয়ের পাশাপাশি সঠিক রুটিন বজায় রাখেন তবে সবকিছু সঠিক পথে চলবে।
ধনু
বৃহস্পতির এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ধনু রাশির মানুষের জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। এ সময় আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনি যদি বিনিয়োগ করেন তবে আপনি অবশ্যই ভাল রিটার্ন পাবেন। একই সঙ্গে নতুন সুযোগ পেলে মনও খুশি হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার একটি ভাল সুযোগ পাবেন। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা কোথাও থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, আপনি এই সময়ের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাবেন।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গুরু পুষ্য যোগে ভগবান বিষ্ণু এবং বৃহস্পতির পূজা করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ১৮ জুন থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার হলুদ পোশাক পরুন। যে কোনও হলুদ মিষ্টি, ছোলা ডাল বা হলুদ কাপড় দান করুন। এছাড়াও, কমপক্ষে ১০৮ বার ওম বৃহ বৃহস্পতিয়ে নমঃ মন্ত্র জপ করুন। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই পদক্ষেপগুলি বৃহস্পতি গ্রহের অনুগ্রহ নিয়ে আসে এবং এটি জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির পথ খুলে দেয়।
(ডিসক্লেইমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More