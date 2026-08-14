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    বুধ, মঙ্গলের দশাঙ্ক যোগ ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল করবে! লাকি রাশির লিস্ট দেখে নিন

    ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বুধ এবং মঙ্গলের দশম সংমিশ্রণের কারণে, মেষ, মিথুন এবং কন্যা রাশির ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য, পদোন্নতি এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই শুভ যোগের সম্পূর্ণ প্রভাব এবং সহজ প্রতিকার জানুন।

    Published on: Aug 14, 2026, 17:00:51 IST
    By Sritama Mitra
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, একে অপরের সাথে গ্রহগুলির বিশেষ কৌণিক সম্পর্ক অনেক শুভ যোগ তৈরি করে। দৃক পঞ্চাংয়ের মতে, ১৪ আগস্ট, ২০২৬ দুপুর ১২:৩৭ মিনিটে, বুধ এবং মঙ্গল ৩৬ ডিগ্রি কোণ গঠন করে, একটি দশাঙ্ক যোগ তৈরি করে।

    বুধ, মঙ্গলের দশাঙ্ক যোগ ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল করবে! লাকি রাশির লিস্ট দেখে নিন
    বুধ, মঙ্গলের দশাঙ্ক যোগ ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল করবে! লাকি রাশির লিস্ট দেখে নিন

    বুধ প্রজ্ঞা, যুক্তি, বক্তৃতা এবং ব্যবসায়ের প্রতীক, অন্যদিকে মঙ্গলকে শক্তি, সাহস এবং শক্তির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন বুদ্ধি এবং বীরত্বের এই মিলন ঘটে, তখন দক্ষতা এবং কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ইঙ্গিত রয়েছে যে তিনটি রাশিচক্র এই যোগ থেকে বিশেষ উপকার পাবে।

    মেষ রাশির উপর প্রভাব মেষ রাশির প্রভু নিজেই মঙ্গল। বুধের সাথে এই যোগব্যায়াম সাহস এবং বুদ্ধির একটি ভাল ভারসাম্য তৈরি করবে। চাকুরীজীবীদের কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জমি, বিল্ডিং বা রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত বিষয়ে আর্থিক লাভ সম্ভব। আজকের কাজে উদ্যোগ নিলে ফলাফল আরও ভালো হতে পারে। সঠিক কাজে আপনার শক্তি প্রয়োগ করা অগ্রগতির পথ খুলে দেবে। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলা এবং চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া আরও বেশি সুবিধা বয়ে আনবে।

    মিথুন

    এই রাশির উপর প্রভাব মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুধ। মঙ্গলের সাথে গঠিত এই দশাঙ্ক যোগ তাদের জন্য শুভ ফলাফল আনতে পারে। ব্যবসা বা বিপণন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আটকে থাকা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যৌক্তিক ক্ষমতা ও সাহস দিয়ে অফিসের চ্যালেঞ্জগুলো সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। আলোচনা ও পরিকল্পনায় স্বচ্ছতা আসবে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্যারিয়ারের ভাল অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে।

    কন্যা

    এই রাশির লোকদের জন্য, এই যোগ ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়ে নতুন উচ্চতা নিয়ে যেতে পারে। আয়ের নতুন উৎস খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হতে পারে এবং মুনাফা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সঠিক হবে, যা বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে ভাল মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে। পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে গেলে অর্থনৈতিক শক্তি বাড়বে। ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া একটি বড় সুবিধা হতে পারে।

    এই যোগের সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে কিছু সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।জ্যোতিষবিদদের মতে, ভগবান গণেশকে দুর্ব ঘাস নিবেদন করে বুধ গ্রহের কৃপা অটুট থাকে। মঙ্গলবার, হনুমানজির দর্শন করুন এবং হনুমান চালিসা পাঠ করুন, যাতে মঙ্গলের শুভ প্রভাব বজায় থাকে। কর্মক্ষেত্রে সততা ও ধৈর্য বজায় রাখুন। অপ্রয়োজনীয় বিরোধ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/বুধ, মঙ্গলের দশাঙ্ক যোগ ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল করবে! লাকি রাশির লিস্ট দেখে নিন

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