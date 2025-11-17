Edit Profile
    Budh and shukra will make a transit: তুলায় বুধ শুক্রের গোচর! নভেম্বরে আর কয়েকদিন পর থেকেই লাকি একগুচ্ছ রাশি

    কয়েক দিনের মধ্যে, ব্যবসা এবং বুদ্ধিমত্তার উপাদান বুধ গ্রহও শুক্রের মালিকানাধীন তুলা রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। বুধ প্রবেশ করার সাথে সাথেই শুক্র এবং বুধের যুতি তৈরি হবে।

    Published on: Nov 17, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    এই সময়ে, ধনদাতা শুক্র তুলা রাশিতে ভ্রমণ করছে। কয়েক দিনের মধ্যে, ব্যবসা এবং বুদ্ধিমত্তার কারক বুধ গ্রহও শুক্রের মালিকানাধীন তুলা রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। বুধ প্রবেশ করার সাথে সাথেই শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ তৈরি হবে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৩ নভেম্বর, সন্ধ্যা ০৭:৫৮ মিনিটে, বুধ তুলা রাশিতে ভ্রমণ করবেন।

    যখনই বুধ এবং শুক্র একত্রে থাকে, তখনই লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ তৈরি হয়। শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ কিছু রাশিচক্রের লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে, আবার কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। বুধ এবং শুক্রের সংমিশ্রণ ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। সুতরাং আসুন জেনে নেওয়া যাক তুলা রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ থেকে কোন রাশিচক্র প্রচুর উপকার পেতে চলেছেন।

    কর্কট

    শুক্র-বুধ ট্রানজিট তুলা রাশির জন্য শুভ সময় বয়ে আনবে, এই ৩ টি রাশিচক্র ২৩ নভেম্বর থেকে সম্পদ পাবে কর্কট রাশির জন্য, তুলা রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ শুভ ফলাফল দিতে পারে। ইতিবাচকতা আপনার জীবনে থাকবে। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরাও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো হবে। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো থাকবে।

    তুলা

    তুলা রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা অনেক ভালো বিনিয়োগকারী পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে, যা কথা বলে মোকাবিলা করা যেতে পারে। কেরিয়ার জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যায়। আপনার দক্ষতা আপনাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

    মকর

    মকর রাশি মকর রাশির জাতকদের জন্য, তুলা রাশির শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। শুক্র ও বুধের শুভ প্রভাবের কারণে অনেক প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজে আপনার অবস্থান ও মর্যাদা বাড়বে। আর্থিক বিষয়ে, আপনাকে বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সময়ে, আপনি এই সময়ে অনেক নতুন বিনিয়োগের বিকল্প পেতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

