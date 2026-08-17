বুধ ও সূর্যের যুতিতে কপাল খুলবে মিথুন সহ অনেকের! লাভের ফোয়ারা ছুটবে কাদের ভাগ্যে

বুধ ও সূর্যের যুতিতে কপাল খুলবে মিথুন সহ অনেকের! লাভের ফোয়ারা ছুটবে কাদের ভাগ্যে
সূর্য-বুধ সংমিশ্রণকে জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব শুভ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সংমিশ্রণটি ২২ আগস্ট,২০২৬ সিংহ রাশির সূর্যের চিহ্নে গঠিত হতে চলেছে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের চিহ্নগুলি সূর্য-বুধের সংমিশ্রণ থেকে উপকৃত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য-বুধের সংমিশ্রণ মানব জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। গ্রহের রাজপুত্র বুধ ২২ আগস্ট, ২০২৬ সন্ধ্যা ০৭:৩২ মিনিটে কর্কট রাশি থেকে প্রস্থান করবেন এবং সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবেন। সূর্য দেবতা ইতিমধ্যে সিংহ রাশিতে বসে। এভাবে সিংহ রাশিতে সূর্য-বুধের যুতি তৈরি হবে। সূর্য ও বুধের সংমিশ্রণে বুধাদিত্য রাজযোগ তৈরি হবে।
সূর্য এবং বুধের সংমিশ্রণে গঠিত এই যোগকে প্রচুর সম্পদ, উচ্চ পদ, প্রতিপত্তি, বুদ্ধি এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্য-বুধের সংমিশ্রণ সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে এটি চারটি রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হবে। জেনে নিন সূর্য-বুধ যুতি কাদের জন্য লাকি।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতকদের এই সময়ে আর্থিক লাভের লক্ষণ দেখা যায়। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আকস্মিক অর্থ লাভের ফলে ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়তে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন। নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগ থাকতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। পরিবার সহায়ক হবে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং পুরানো বিনিয়োগে ভাল রিটার্ন দেওয়া যেতে পারে। নেতৃত্বের মান ভালো থাকবে।
মিথুন- সূর্য-বুধ সংমিশ্রণ মিথুন রাশির জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। এই সময়ে, আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। যারা চাকরি করছেন তারা আয় বৃদ্ধির সাথে পদোন্নতি পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বীরত্ব আসতে পারে বহু কাজে। যাঁরা চাকরি খুঁজছেন তারা ভাল এবং আরও ভাল সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। বাড়িতে শুভ বা শুভ কাজ হতে পারে।
সিংহ - সূর্য,বুধের সংমিশ্রণ অগ্রগতির পথ খুলে দেবে। এই সময়ে, আপনার চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করবেন তারা নতুন সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু সুসংবাদ পেলে মন খুশি হবে। ভ্রমণ উপকারী হবে। ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণের সুযোগ থাকবে এবং ভ্রমণগুলিও ফলপ্রসূ হবে। আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
তুলা রাশি – তুলা রাশির জাতকদের বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। আপনি নিজেরাই কাজে সাফল্য পাবেন। ভাগ্যের সহায়তায় আটকে থাকা কাজগুলো এগিয়ে যাবে। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যা আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে উপকৃত করবে। ভাগ্যের সংমিশ্রণের কারণে আপনার আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। এ সময় যারা কাজ করছেন তারা কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে পারেন। সিনিয়ররা আপনাকে সমর্থন করবে এবং আপনি সাফল্য পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More