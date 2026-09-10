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বুধ ও ইউরেনাসের ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে মহাসংযোগ! চলতি মাসেই আসছে নবপঞ্চম রাজযোগ, ৩ রাশির জীবনে ঢুকবে উজ্জ্বল আলো

তুলা রাশিতে বুধ এবং বৃষ রাশিতে বক্রী ইউরেনাসের এই চমৎকার দৃষ্টিকোণের ফলে গঠিত নবপঞ্চম রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম সুখবর ও ভাগ্যবদল নিয়ে আসবে।

Published on: Sep 10, 2026, 12:25:59 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহমণ্ডলীর নির্দিষ্ট কোণ বা দূরত্বে অবস্থানকে অত্যন্ত অলৌকিক ও শুভ ফলদায়ক বলে মানা হয়। যখন দুটি প্রভাবশালী গ্রহ একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণ বা পঞ্চম ও নবম ভাবে অবস্থান করে, তখন মহাকাশে গঠিত হয় পরম শুভ ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ (Navpancham Rajyog)। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, বুদ্ধি ও বাণিজ্যের কারক গ্রহ বুধদেবে এবং প্রযুক্তি ও আধুনিক উদ্ভাবনের কারক গ্রহ অরুণ বা ইউরেনাস (Uranus)-এর মধ্যে ১২০ ডিগ্রির মহাসংযোগ ঘটতে চলেছে।

বুধ ও ইউরেনাসের ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে মহাসংযোগ! আসছে নবপঞ্চম রাজযোগ, ৩ রাশির সুসময়
বুধ ও ইউরেনাসের ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে মহাসংযোগ! আসছে নবপঞ্চম রাজযোগ, ৩ রাশির সুসময়

তুলা রাশিতে বুধ এবং বৃষ রাশিতে বক্রী ইউরেনাসের এই চমৎকার দৃষ্টিকোণের ফলে গঠিত নবপঞ্চম রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম সুখবর ও ভাগ্যবদল নিয়ে আসবে। বিশেষ করে মিথুন, তুলা ও ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কালটি অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, কেরিয়ারে অভূতপূর্ব প্রমোশন, ব্যবসায় হঠাৎ বিপুল ধনলাভ এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এনে দিতে চলেছে। বুধ ও অরুণ গ্রহের এই বিশেষ সমীকরণে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ-ইউরেনাসের 'নবপঞ্চম রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেব হলেন বুদ্ধি, ব্যবসায়িক চাতুর্য ও বাচনিক দক্ষতার প্রতীক; অন্যদিকে ইউরেনাস বা অরুণ গ্রহ হলেন আকস্মিক ধনাত্মক পরিবর্তন, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির কারক। এই দুই গ্রহের ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান জাতকের জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে:

  • উদ্ভাবনী শক্তি ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত: এই রাজযোগের প্রভাবে জাতকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ইনটুইশন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শেয়ার বাজার, আইটি, বিজ্ঞান, মিডিয়া ও ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত সহজ হয়।
  • আকস্মিক অর্থনৈতিক সুযোগ: বুধ ও ইউরেনাসের এই কোণ ধীরগতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। থমকে থাকা প্রজেক্ট মুহূর্তের মধ্যে চালু হয় এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আসার পথ সুগম হয়।

নবপঞ্চম রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে বুধ ও ইউরেনাসের এই নবপঞ্চম রাজযোগ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি পাবেন এবং বড় কোনো পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুখবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসায় নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করবেন।

খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশিতে বুধদেবের শুভ অবস্থানের কারণে এই নবপঞ্চম রাজযোগ তুলা রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও মেধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিনের পুরোনো ঋণ বা আর্থিক টানাপোড়েন থেকে মুক্তি মিলবে। চাকুরিতে নতুন আকর্ষণীয় কাজের সুযোগ আসতে পারে। এছাড়া দূরবর্তী বা বৈদেশীয় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আকস্মিক বিপুল ধনলাভের মুখ দেখবেন।

গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই রাজযোগ ভাগ্যভাব ও কেরিয়ারের দিক থেকে পরম শুভ বার্তা নিয়ে আসছে। অমীমাংসিত আইনি বিবাদ বা প্রপার্টি সংক্রান্ত ঝামেলা আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে। বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করা প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক কাজের সূচনা হতে পারে, যা মানসিক শান্তি জোগাবে।

নবপঞ্চম রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই অলৌকিক রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং গ্রহদ্বয়ের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং বেসনের লাড্ডু ভোগ দিন।
  • ওঁ বুং বুধায় নমঃ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর ১০৮ বার বুধ বীজ মন্ত্র জপ করলে কাজের মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।
  • দুঃস্থদের দান-ধ্যান: অসহায় মানুষদের সবুজ শাকসবজি, ফল বা বস্ত্র দান করলে গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে গঠিত হতে চলা বুধ ও ইউরেনাসের এই ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ মিথুন, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/বুধ ও ইউরেনাসের ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে মহাসংযোগ! চলতি মাসেই আসছে নবপঞ্চম রাজযোগ, ৩ রাশির জীবনে ঢুকবে উজ্জ্বল আলো

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