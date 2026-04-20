Budh Gochar Astrology: এপ্রিলের শেষে মেষে যাবেন বুধ! লাকির লিস্টে অনেকে, সাবধান হতে হবে কাদের?
চলতি বছরে এপ্রিলের শেষে বুধ মেষ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। তারফলে একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলতে চলেছে। কারা লাকি, দেখে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতা, যুক্তি এবং ব্যবসায়ের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই এর প্রভাব সরাসরি কাজ এবং উপার্জনের উপর দেখা যায়। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষে বুধের গোচর রয়েছে। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। আবার বহু রাশিকে সতর্ক থাকতে হবে। দেখা যাক, এই গোচরের প্রভাব কোন রাশিতে কীরকম?
মিথুন- মিথুন রাশির প্রভু নিজেই বুধ, তাই এই পরিবর্তনটি আপনার পক্ষে ভাল বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। আপনি নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করবেন, যারা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারেও সুযোগ পেতে পারেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির রাশির জন্য এই সময় ভাগ্য বয়ে আনতে পারে। আপনি পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা দেখতে পারেন। যদি কোনও কাজ দীর্ঘ সময় ধরে থেমে ছিল, তাহলে এখন সেটিও গতি পেতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
ধনু রাশি - এই ট্রানজিট ধনু রাশির লোকদের জন্য একটি পুরষ্কার হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। আপনারা যে কঠোর পরিশ্রম করছেন তার ফল এখন দৃশ্যমান হবে। সমাজে সম্মান বাড়তে পারে এবং আপনার পরিচয় শক্তিশালী হবে।
মকর রাশি- বাড়ি এবং পরিবারের দিক থেকে মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আরও ভাল হবে। বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকবে এবং কাজে ভারসাম্য থাকবে। আপনি আপনার কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্য তৈরি করতে সক্ষম হবেন।
মীন রাশি - এই ট্রানজিটটি মীন রাশির লোকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয়। ব্যবসায় লাভ হতে পারে এবং পরিবারও সমর্থন পাবে। নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী হবে।
এই রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক থাকতে হবে
মেষ - মেষ রাশির জাতকদের এই সময়ে স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। ছোট ছোট সমস্যা বিরক্তিকর হতে পারে, তাই অসাবধান হবেন না।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির জাতকদের খরচ বাড়তে পারে। মানসিক চাপও থাকতে পারে, তাই অর্থের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির লোকদের তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে।
কী করবেন সহজ ব্যবস্থা- এই সময়ে, এমনকি ছোট পদক্ষেপগুলিও সাহায্য করতে পারে। বুধবার সবুজ মুগ ডাল দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। ভগবান গণেশের আরাধনা করুন এবং আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে, তথ্য সৌজন্য-LH )
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।