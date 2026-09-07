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মাসের শুরুতেই হল বুধের গোচর! ভাগ্য খুলবে ৪ রাশির, আগামী ২০ দিন ভাগ্যের আকাশ দারুণ উজ্জ্বল

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করে পরবর্তী রাশিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংগঠিত এই বিশেষ গ্রহ গোচর নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হতে চলেছে।

Published on: Sep 7, 2026, 08:56:48 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, বাচনিক তেজ, যোগাযোগ এবং বাণিজ্যের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর এই শুভ গ্রহের স্থান পরিবর্তন বা গোচর মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, ব্যবসা এবং পেশাগত সাফল্যের ওপর গভীর ও সরাসরি প্রভাব ফেলে।

মাসের শুরুতেই হল বুধের গোচর! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির
মাসের শুরুতেই হল বুধের গোচর! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করে পরবর্তী রাশিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংগঠিত এই বিশেষ গ্রহ গোচর নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়কালে থমকে থাকা কাজের সমাধান, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন শুভ চুক্তি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। ৭ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গোচরের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের গতিবিধি এবং অবস্থানের শুভ প্রভাব জাতকের জীবনে একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে:

  • ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ: বুধের শুভ প্রভাবে জাতকের বিচারবুদ্ধি ও অ্যানালিটিক্যাল স্কিল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সঠিক সময়ে সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
  • আইটি, মিডিয়া ও ব্যাংকিং খাতে শুভ যোগ: শেয়ার বাজার, ব্যাংকিং, মিডিয়া, ফ্রিল্যান্সিং, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বুধের শুভ গোচরকালে চমৎকার সফলতা ও সম্মান অর্জন করেন।

২. ৭ সেপ্টেম্বরের পর বুধের গোচরে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের এই পরিবর্তন কেরিয়ারে বড় উন্নতি বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে লাভবান হবেন।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে এই গোচর মিথুন রাশির জাতকদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজগুলো এবার গতি পাবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের অবস্থান পরিবর্তন আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত বলীয়ান করবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, যা আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়িয়ে দেবে। পারিবারিক জীবনে শুভ যোগাযোগ তৈরি হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা ভালো ফলাফল পাবেন।

ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর কেরিয়ার ও ভাগ্যস্থানে দারুণ শুভ প্রভাব ফেলবে। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের প্রস্তাব পেতে পারেন। বিদেশে ব্যবসা বা উচ্চশিক্ষার খোঁজে থাকা ব্যক্তিদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ মিলবে। সামাজিক মান-সম্মান ও সুনাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

৩. বুধদেবের শুভ প্রভাব বজায় রাখার সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

বুধের গোচরের পূর্ণ সুফল পেতে এবং অশুভ প্রভাব কাটাতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং লাড্ডু বা মোদকের ভোগ দিন।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক একাগ্রতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।
  • সবুজ বস্তু দান: বুধবারে দুঃস্থ মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ পোশাক বা শাকসবজি দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ বুধের এই গুরুত্বপূর্ণ গোচর মেষ, মিথুন, সিংহ ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে স্থায়ী উন্নতির এক চমৎকার পথ খুলে দিচ্ছে। সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন এনে দেবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মাসের শুরুতেই হল বুধের গোচর! ভাগ্য খুলবে ৪ রাশির, আগামী ২০ দিন ভাগ্যের আকাশ দারুণ উজ্জ্বল

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