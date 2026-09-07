কন্যা রাশিতে বুধের গোচর! বুধাদিত্য ও শুভ যোগে ৪ রাশির শুরু হবে গোল্ডেন টাইম, মিলবে পদোন্নতি ও বিপুল অর্থ
সেপ্টেম্বর মাসে বুধদেব নিজ রাশি কন্যামে প্রবেশ করতে চলেছেন। কন্যা রাশি হলো বুধদেবের স্বরাশি এবং উচ্চ রাশি।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, বাচনিক তেজ, যোগাযোগ, ব্যবসা এবং দক্ষতার কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর অন্যতম শুভ ও প্রভাবশালি গ্রহ বুধ যখন স্বরাশি বা উচ্চ রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন মানবজীবনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, কেরিয়ার এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের পথ অত্যন্ত সুগম হয়ে ওঠে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে বুধদেব নিজ রাশি কন্যামে প্রবেশ করতে চলেছেন। কন্যা রাশি হলো বুধদেবের স্বরাশি এবং উচ্চ রাশি। নিজ রাশিতে অবস্থানকালে বুধদেব অত্যন্ত বলীয়ান ও শুভ ফলদায়ক থাকেন। কন্যা রাশিতে বুধের এই গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের সমাধান, কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বুধের এই মহাশুভ গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিতে বুধ গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবের নিজ ও উচ্চ রাশিতে অবস্থান করাকে পরম শুভ যোগের অনুঘটক মানা হয়:
- বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ: কন্যা রাশিতে বুধের প্রভাবে জাতকের বিচারবুদ্ধি, হিসাব-নিকাশ এবং যোগাযোগের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
- ব্যবসা, আইটি ও ব্যাংকিং খাতে বিশেষ সফলতা: শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া, লেখালেখি, হিসাবরক্ষণ এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে বাম্পার উন্নতি ও সম্মান লাভ করেন।
কন্যায় বুধের গোচরে ভাগ্য খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে স্বরাশি কন্যায় বুধের আগমন মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ফল বয়ে আনবে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার প্রশংসা হবে এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে।
খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবে বুধদেবের এই সঞ্চার ঘটবে। নিজের রাশিতে বুধের আগমন জাতকের ব্যক্তিত্বে বিশেষ তেজ ও আকর্ষণ এনে দেবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজের নিষ্পত্তি ঘটবে এবং মানসিক উদ্বেগ দূর হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।
গ) ধনুর রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কেরিয়ার ও কর্মভাবে বুধের এই গোচর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে। চাকুরিজীবীদের জন্য পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বেকার যুবকদের নতুন চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। ব্যবসায়ীদের সামাজিক পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতে বড় চুক্তি পেতে সাহায্য করবে।
ঘ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির সপ্তম ভাবে বুধের গোচর দাম্পত্য জীবন ও পার্টনারশিপ ব্যবসার জন্য বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন মিলবে এবং যৌথ উদ্যোগে শুরু করা কাজে দ্রুত উন্নতি হবে। আইনি বিবাদ বা পুরনো কোনো চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যার অবসান ঘটতে পারে, যার ফলে আর্থিক লাভ সুনিশ্চিত হবে।
বুধদেবের শুভ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
কন্যায় বুধের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং মোদক বা লাড্ডুর ভোগ দিন।
- বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
- সবুজ বস্তু ও শাকসবজি দান: বুধবারে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে সবুজ পোশাক, সবুজ মুগ ডাল বা শাকসবজি দান করলে বুধ গ্রহ অত্যন্ত প্রসন্ন হন।
কন্যা রাশিতে বুধের এই মহাশুভ গোচর মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক সুযোগের সদ্ব্যবহার ও পরিকল্পনার সাথে কাজ করলে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী উন্নতি নিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More