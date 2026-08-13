নিজের নক্ষত্রে আসবেন বুধ! ১৫ আগস্ট থেকে ৪ রাশির কপাল খুলতে চলেছে
বুধ ১৫ আগস্ট, ২০২৬ তার অশ্লেষা নক্ষত্রে ট্রানজিট হতে চলেছে। বুধের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ৪ টি রাশিচক্রের জন্য ভালো সময় আনতে পারে। বুধ নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রগুলি উপকারী তা জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে বক্তৃতা, ব্যবসা এবং যোগাযোগের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধ সময়ে সময়ে তাদের রাশিচক্র বা নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করে দেশ এবং বিশ্বের সাথে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করতে থাকে।
১৫ আগস্ট, রাত ১০: এ, বুধ আশ্লেষা নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন। আশ্লেষ নক্ষত্রের অধিপতি হলেন বুধ নিজেই। নিজস্ব নক্ষত্রপুঞ্জে বুধের ট্রানজিটকে একটি অত্যন্ত শুভ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, যখন বুধ তার আশ্লেষ নক্ষত্রে আসে, তখন কিছু রাশিচক্র তাদের ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবে এবং গোপন শত্রুদের জয় করবে। ট্রানজিটের প্রভাবে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হবে। বুধ নক্ষত্র ট্রানজিটের কারণে কোন রাশিচক্রগুলি তাদের দিন এবং ভাগ্য পরিবর্তন করবে তা জেনে নিন।
মেষ - মেষ রাশির নিজস্ব নক্ষত্রপুঞ্জে বুধের ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হবে। এই সময়ে, আপনি শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বীরত্ব পরিশোধ করবে। ট্রেডিং পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করবেন এবং আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। বড় বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময়টি অনুকূল। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হবে, যা অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।
মিথুন - বুধ ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। চাকরিপ্রার্থীরা নতুন পদ বা প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। বিনিয়োগের জন্য সময় অনুকূল। অর্থের প্রবাহ বাড়বে। ব্যবসায় বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। যে কোনও আটকে থাকা তহবিল ফেরতের লক্ষণ রয়েছে, যা ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে এই মুহুর্তে আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কন্যা রাশি - এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য খুব ভাল হবে। এ সময় আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার পছন্দের ভ্রমণে যেতে পারেন। ক্যারিয়ারে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উৎস থেকেও অর্থ আসবে। কিছু সুসংবাদ পেলে মন খুশি হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে।
তুলা রাশির রাশি- আশ্লেষ নক্ষত্রে বুধ ট্রানজিট তুলা রাশির জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হবে এবং অর্থ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিতে সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং আপনি সাফল্য পাবেন। আপনার বক্তব্য মধুর হবে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আপনি নিজেরাই কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন পরিচয় তৈরি করতে সফল হতে পারেন। পরিবারে একটি ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More