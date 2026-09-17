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২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ! ৩ রাশির সামনে দারুণ সময়, অফিসে একটা ভালো কিছু হবে

চিত্রা নক্ষত্র হলো সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য, শিল্প, প্রকৌশল ও বিশেষ নির্মাণশৈলীর প্রতীক। মঙ্গল গ্রহের এই বীরত্বপূর্ণ ও তেজস্বী নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ বুদ্ধিমত্তা ও পরাক্রমের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে চলেছে।

Published on: Sep 17, 2026, 11:00:37 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, তর্ক, কথা, ব্যবসা, যুক্তি ও অর্থনীতির প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। কোষ্ঠীতে বুধের অবস্থান শুভ হলে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও যোগাযোগের দক্ষতায় কেরিয়ারে বিপুল সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব মঙ্গল গ্রহের স্বনক্ষত্র চিত্রা নক্ষত্রে (Chitra Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন।

২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ! ৩ রাশির সামনে দারুণ সময়
২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ! ৩ রাশির সামনে দারুণ সময়

চিত্রা নক্ষত্র হলো সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য, শিল্প, প্রকৌশল ও বিশেষ নির্মাণশৈলীর প্রতীক। মঙ্গল গ্রহের এই বীরত্বপূর্ণ ও তেজস্বী নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ বুদ্ধিমত্তা ও পরাক্রমের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে চলেছে। জ্যোতিষবিদদের মতে, ২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের এই গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক অর্থলাভ, ব্যবসায়িক সাফল্য এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সেরা সময় শুরু হবে। বিশেষ করে বৃষ, কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা বুধদেবের শুভ কৃপায় ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন। চিত্রা নক্ষত্রে বুধের গমনে কোন ৩ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে— জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চিত্রা নক্ষত্রে বুধ সঞ্চারের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের নক্ষত্র চিত্রায় বুধের আগমন জাতকের মস্তিষ্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:

  • ব্যবসা ও প্রযুক্তিতে সাফল্য: এই সঞ্চারকালে ব্যাংকিং, আইটি, ডিজিটাল মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট, আইন, প্রপার্টি কেনাবেচা এবং গহনা ও কারুশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী সফলতা পাবেন।
  • অমীমাংসিত কাজের সমাধান ও ধনযোগ: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা বকেয়া টাকা উদ্ধার হবে এবং কোনো নতুন ব্যবসায়িক চুক্তির মাধ্যমে বড় অঙ্কের মুনাফা উপার্জিত হবে।

২. ২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র সঞ্চারে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ ভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে বুধের এই নক্ষত্র সঞ্চার। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের নতুন লাভজনক ডিল চূড়ান্ত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক টানাটানি দূর হয়ে জমানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে নিজের স্বরাশির অধিপতি বুধ যখন মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে সঞ্চার করবেন, তখন কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ ঔজ্জ্বল্য আসবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বাম্পার রিটার্ন মিলতে পারে। চাকুরিজীবীরা নতুন চমৎকার চাকরির প্রস্তাব পাবেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির অধিপতি গ্রহ মঙ্গলদেব, আর বুধ প্রবেশ করছেন মঙ্গলেরই নিজস্ব চিত্রা নক্ষত্রে। ফলে বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা এই সঞ্চার থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেতে চলেছেন। আয়ের একাধিক নতুন পথ সুগম হবে। রিয়েল এস্টেট, জমি-জমা বা নতুন গাড়ি-বাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ায় আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে।

৩. বুধদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের সঞ্চারের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং বুধ গ্রহের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশকে দুর্বা নিবেদন: প্রতি বুধবারে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশকে ২১টি কচি দুর্বা এবং সবুজ মুগ ডাল নিবেদন করুন।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • সবুজ বস্তু দান: বুধবারে অসচ্ছল ব্যক্তিদের সবুজ শাকসবজি, সবুজ পোশাক বা অন্ন দান করলে অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত ঘটে।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে বুধদেবের এই শুভ সঞ্চার বৃষ, কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, কেরিয়ারে উন্নতি ও সুদৃঢ় স্থায়িত্বের এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/২১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ! ৩ রাশির সামনে দারুণ সময়, অফিসে একটা ভালো কিছু হবে

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