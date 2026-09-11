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হস্তা নক্ষত্রে বড়সড় কিছু ঘটতে চলেছে! তাতেই দারুণ ফল পাবেন ৩ রাশির জাতক, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার অর্থলাভ

বুধদেব চন্দ্রের অধিপতিযুক্ত 'হস্তা' নক্ষত্রে (Hasta Nakshatra) সঞ্চার করতে চলেছেন। হস্তা নক্ষত্র হলো কন্যা রাশির অন্তর্গত একটি অত্যন্ত শুভ নক্ষত্র, যা সৃজনশীলতা, হাতের কাজ, বাণিজ্য, চাতুর্য ও দক্ষতার প্রতীক।

Published on: Sep 11, 2026, 14:25:05 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুদ্ধি, বাণিজ্য, যুক্তি, বাচনিক দক্ষতা, অঙ্ক ও যোগাযোগের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় বুধদেবকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনো গ্রহের রাশি পরিবর্তনের মতোই তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রভাবশালি। যখন ব্যবসায়িক চাতুর্যের কারক গ্রহ বুধদেবে শুভ ও শুভ ফলদায়ী কোনো নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, কেরিয়ার ও মানসিক চিন্তাধারায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

হস্তা নক্ষত্রে বড়সড় কিছু ঘটতে চলেছে! তাতেই দারুণ ফল পাবেন ৩ রাশির জাতক
হস্তা নক্ষত্রে বড়সড় কিছু ঘটতে চলেছে! তাতেই দারুণ ফল পাবেন ৩ রাশির জাতক

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, বুধদেব চন্দ্রের অধিপতিযুক্ত 'হস্তা' নক্ষত্রে (Hasta Nakshatra) সঞ্চার করতে চলেছেন। হস্তা নক্ষত্র হলো কন্যা রাশির অন্তর্গত একটি অত্যন্ত শুভ নক্ষত্র, যা সৃজনশীলতা, হাতের কাজ, বাণিজ্য, চাতুর্য ও দক্ষতার প্রতীক। নিজ উচ্চ রাশি কন্যাতে অবস্থানকালে হস্তা নক্ষত্রে বুধের এই গমন নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম সুখবর, ব্যবসায় চমৎকার গতি এবং কেরিয়ারে বহুল প্রতীক্ষিত পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করতে চলেছে। বুধের এই নক্ষত্র গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে হস্তা নক্ষত্রে বুধ গোচরের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে হস্তা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন চন্দ্রদেব এবং এর রাশি হলো কন্যা, যার অধিপতি স্বয়ং বুধ। ফলে হস্তা নক্ষত্রে বুধের আগমন মন ও বুদ্ধির এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটায়:

  • সৃজনশীল মেধা ও নিখুঁত সিদ্ধান্ত: বুধের বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং চন্দ্রের মানসিক নমনীয়তা একত্রিত হওয়ার ফলে জাতকের চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়। শেয়ার বাজার, আইটি, ওকালতি, ব্যাঙ্কিং, লেখালেখি ও বাণিজ্যিক চুক্তিতে নিখুঁত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়।
  • বাণিজ্যে রেকর্ড লাভ ও প্রমোশন: হস্তা নক্ষত্র হাতের কাজের দক্ষতা নির্দেশ করে। হস্তশিল্প, শিল্পকলা, বাণিজ্য, ই-কমার্স ও প্রযুক্তির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেন।

হস্তা নক্ষত্রে বুধ গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির ষষ্ঠ ভাব বা শত্রু ও প্রতিযোগিতা ভাবে বুধদেবের এই নক্ষত্র গোচর ঘটবে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার সমস্ত প্রতিপক্ষ বা শত্রুর চাল ব্যর্থ হয়ে যাবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর পাবেন, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি বা নতুন বড় দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা উদ্ধার হতে পারে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাব অর্থাৎ নিজ রাশিতে থাকা হস্তা নক্ষত্রে বুধের এই শুভ উপস্থিতি ঘটবে। নিজের রাশিতে চন্দ্রের নক্ষত্রে বুধের অবস্থান কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ আলো ও আকর্ষণী শক্তি এনে দেবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বাধা বা অনিশ্চয়তা দূর হবে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হতে পারে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির অষ্টম ভাব বা গূঢ় গবেষণা ভাবে বুধদেবের এই সঞ্চার ঘটবে। ফলে শেয়ার বাজার, লটারি, পুরোনো বিনিয়োগ বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষণা, জ্যোতিষ বা আইটি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় কোনো সাফল্য বা সম্মান লাভ করবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে।

বুধদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ ও শুভ ফল বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

হস্তা নক্ষত্রে বুধের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং বেসনের লাড্ডু বা মোদক ভোগ অর্পণ করুন।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • দুঃস্থদের দান-ধ্যান: বুধবারে অসহায় মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ শাকসবজি বা বস্ত্র দান করলে বুধ গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হস্তা নক্ষত্রে বুধদেবের এই শুভ সঞ্চার মেষ, কন্যা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/হস্তা নক্ষত্রে বড়সড় কিছু ঘটতে চলেছে! তাতেই দারুণ ফল পাবেন ৩ রাশির জাতক, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার অর্থলাভ

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