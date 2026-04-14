    Budh Gochar 2026: বুধ আসছেন মীন রাশিতে! কাদের জন্য বিরাট সুখের সময় আসছে? কাদের সতর্ক থাকতে হবে

    Budh Gochar 2026: বুধ মীন রাশিতে গোচর করবে, যা সমস্ত রাশিকে প্রভাবিত করবে। বুধ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তার সর্বনিম্ন রাশি মীনে অবস্থান করবে।

    Published on: Apr 14, 2026 11:42 AM IST
    By Suman Roy
    Budh Gochar 2026: ১১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে, বুধ শনি-শাসিত রাশি কুম্ভ ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করেছে। বুধ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মীন রাশিতে অবস্থান করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে অন্যতম শুভ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি বুদ্ধি, বাকশক্তি, ব্যবসা, যোগাযোগ, গণিত এবং যুক্তিবোধের জন্য দায়ী। জন্মকুণ্ডলীতে বুধের শুভ অবস্থান চমৎকার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা প্রদান করে। এমন ব্যক্তির নিজেকে প্রকাশ করার প্রবল ক্ষমতা থাকে। মীন রাশিকে বুধের দুর্বল রাশি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে, মীন রাশির অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি অনেকের জন্য নীচভঙ্গ রাজযোগের সৃষ্টি করবে, যা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। চলুন, আগামী দিনগুলিতে বুধের এই গোচর ১২টি রাশির উপর কী প্রভাব ফেলবে তা জেনে নেওয়া যাক।

    মেষ রাশি: এই রাশির জন্য, বুধ দ্বাদশ ঘরে গোচর করবে, যার ফলে আপনার খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। যারা বৈদেশিক ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে লাভবান হবেন। কোনো বড় ধরনের বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।

    বৃষ রাশি: এই রাশির জন্য, বুধ আপনার রাশির একাদশ ঘরে, অর্থাৎ লাভের ঘরে, গোচর করবে, যা আপনাকে আর্থিক লাভের আরও ভালো সুযোগ এনে দেবে। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। আপনার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ হবে। আপনি আপনার কর্মজীবনে একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করতে পারেন।

    মিথুন রাশি: বুধ আপনার রাশি থেকে দশম ঘরে গোচর করবে। ফলস্বরূপ, কর্মক্ষেত্রে আপনি মিশ্র ফল পেতে পারেন। মীন রাশিতে বুধের এই গোচরের কারণে এই সময়ে আপনাকে আপনার ঊর্ধ্বতনদের সাথে আরও ভালো ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। যাঁরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য ৩০শে এপ্রিলের পরের সময়টি অনুকূল হবে।

    কর্কট রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নবম ঘরে বুধের গোচর আপনার ভাগ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি নিয়ে আসবে। আর্থিক লাভের সুযোগ বাড়বে এবং আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল লাভ করবেন। এই সময়ে, ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ প্রবল থাকবে।

    সিংহ রাশি: এই রাশির জন্য, বুধ অষ্টম ঘরে গোচর করবে। ফলস্বরূপ, আসন্ন সময়গুলি চ্যালেঞ্জিং এবং কঠিন হতে পারে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরও সতর্ক থাকতে হবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

    কন্যা রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধ সপ্তম ঘরে গোচর করবে, যার ফলে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে জড়িতদের আরও ভালো ভারসাম্য আনার জন্য কাজ করতে হবে। এদিকে, অবিবাহিত ব্যক্তিরা এই সময়ে বিবাহের প্রস্তাব পেতে পারেন।

    তুলা রাশি: এই রাশির জন্য, ষষ্ঠ ঘরে বুধের গোচর প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে সাহায্য করতে পারে। যারা নতুন চাকরিতে আছেন, তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের একটি সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশি: এই রাশির জন্য বুধ পঞ্চম ঘরে অবস্থান করবে, যা সন্তান ও শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আপনার জন্য কিছু সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আপনি শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন। এই সময়ে আপনার ফটকাবাজদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

    ধনু রাশি: এই রাশির জন্য , বুধ চতুর্থ ঘরে অবস্থান করবে, যা আপনার জীবনে বর্ধিত আরাম ও বিলাসিতা নিয়ে আসবে। এই সময়ে, আপনার জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার সুযোগ আসতে পারে।

    মকর রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, বুধ আপনার রাশি থেকে তৃতীয় ঘরে গোচর করবে, যা আপনার সাহস, শৌর্য এবং উদ্যম বৃদ্ধি করবে। এই সময়ে আপনার স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। আপনার কথাবার্তায় নম্রতা বজায় রাখা উচিত।

    কুম্ভ রাশি: এই রাশির জন্য, বুধ দ্বিতীয় ঘরে, অর্থাৎ ধন-সম্পদের ঘরে অবস্থান করবে। এর ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। এই সময়ে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। তবে, এই সময়ে অন্যদের সাথে কঠোর কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

    মীন রাশি: আপনার রাশিতে বুধের গোচর আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করতে হতে পারে।

      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

