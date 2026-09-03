Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

পরশু উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের মহাগোচর! ৩ রাশির বাড়বে প্রজ্ঞা, খুলবে উপার্জনের পথ

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব সূর্যদেবের স্বক্ষেত্র ও শুভ নক্ষত্র উত্তরা ফাল্গুনীতে (Uttara Phalguni Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন।

Published on: Sep 3, 2026, 11:43:50 IST
By Suman Roy
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রজ্ঞা, তর্কশক্তি, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা, বাচনিক তেজ এবং বাণিজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলেন বুধদেব। গ্রহমণ্ডলীর অন্যতম শুভ গ্রহ বুধের গতিবিধি, রাশি পরিবর্তন এবং নক্ষত্র অবস্থান মানবজীবনের অর্থনৈতিক গতিশীলতা, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের গোচর! ৩ রাশির বাড়বে প্রজ্ঞা, খুলবে উপার্জনের পথ
উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের গোচর! ৩ রাশির বাড়বে প্রজ্ঞা, খুলবে উপার্জনের পথ

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব সূর্যদেবের স্বক্ষেত্র ও শুভ নক্ষত্র উত্তরা ফাল্গুনীতে (Uttara Phalguni Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের প্রজ্ঞা ও চতুরতার সাথে সূর্যের আত্মবিশ্বাস, তেজ ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মেলবন্ধন এক অত্যন্ত বলশালী ও গতিশীল শুভ যোগ তৈরি করে। এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের শুভ প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আটকে থাকা কাজ দ্রুত সমাধান হওয়া, কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি, ব্যবসায় নতুন শুভ চুক্তি এবং বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের গমনে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধ গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের নক্ষত্র উত্তরা ফাল্গুনীতে বুধের অবস্থানকে সম্মান, বুদ্ধিমত্তা ও রাজকীয় সাফল্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় মানা হয়:

  • বুদ্ধি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অনন্য মেলবন্ধন: সূর্যের নীতি ও নেতৃত্বের সাথে বুধের অ্যানালিটিক্যাল স্কিল যুক্ত হওয়ায় জাতক যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি বা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নিতে সক্ষম হন।
  • বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশাসন খাতে শুভ ফল: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, আইটি, মিডিয়া, হিসাবরক্ষণ, সরকারি চাকরি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে চমৎকার আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

২. ৫ সেপ্টেম্বরের পর উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের গোচরে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের এই নক্ষত্র গোচর কেরিয়ার ও আয়ের দিক দিয়ে চরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। আপনার কাজের গতি ও কর্মদক্ষতা কর্মক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসিত হবে। অফিসে বসেরা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারেন। শেয়ার বাজার বা শুভ বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ রয়েছে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে নিজের রাশিতে বিচরণকালে সূর্যের নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ কন্যা রাশির জাতকদের ব্যক্তিত্বে এক অভূতপূর্ব তেজ ও শুভ প্রভাব এনে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রজেক্ট বা আইনি বিবাদের অবসান ঘটে সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে। নতুন বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তিতে সই করার জন্য এটিই সেরা সময়।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের এই গোচর আকস্মিক ধনলাভ ও কেরিয়ারে বড় সাফল্য বয়ে আনবে। যৌথ ব্যবসায় দারুণ উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দূরবর্তী সফর বা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে বড় ধরনের অর্থ উপার্জনের পথ খুলবে। সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখ পড়ার মতো বাঢ়বে।

৩. বুধদেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের এই গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং বুধদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রী গণেশের আরাধনা: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং মোদক বা লাড্ডুর ভোগ অর্পণ করুন।
  • সবুজ বস্তু দান: বুধবারে দুঃস্থ মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ বস্ত্র বা শাকসবজি দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মনসংযোগ ও অর্থাগম বৃদ্ধি পায়।

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের মহাগোচর মেষ, কন্যা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/পরশু উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বুধের মহাগোচর! ৩ রাশির বাড়বে প্রজ্ঞা, খুলবে উপার্জনের পথ

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes