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তুলা রাশিতে বুধের শুভ গোচর! অনেক দিন পরে শুভ সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই ৪ রাশি

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর শেষ সপ্তাহে বুধদেব কন্যা রাশি থেকে বেরিয়ে শুক্রদেবের স্বরাশি তুলাতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশি হলো বায়ু তত্ত্বের একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ রাশি, যার অধিপতি পরম শুভ গ্রহ শুক্র।

Published on: Sep 9, 2026, 12:14:40 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, বাচনিক তেজ, চাতুর্য, বাণিজ্য, শেয়ার বাজার ও যোগাযোগের কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর যুবরাজ বুধের গতিবিধি বা রাশি পরিবর্তনের ফলে মানবজীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পেশাগত জীবনের ওপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

তুলা রাশিতে বুধের শুভ গোচর! অনেক দিন পরে শুভ সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই ৪ রাশি
তুলা রাশিতে বুধের শুভ গোচর! অনেক দিন পরে শুভ সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই ৪ রাশি

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর শেষ সপ্তাহে বুধদেব কন্যা রাশি থেকে বেরিয়ে শুক্রদেবের স্বরাশি তুলাতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশি হলো বায়ু তত্ত্বের একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ রাশি, যার অধিপতি পরম শুভ গ্রহ শুক্র। তুলা রাশিতে বুধের এই গমন বা বুধ গোচর (Mercury Transit in Libra) নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বাম্পার ধনলাভ, শুভ সুযোগ এবং কেরিয়ারে অভূতপূর্ব সাফল্যের বার্তা নিয়ে আসছে। বুধের এই বিশেষ স্থান পরিবর্তনে কোন ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে বুধ গোচরের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও শুক্রের মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই শুক্রের রাশি তুলাতে বুধের উপস্থিতি জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে:

  • সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত ও বাণিজ্যে গতি: তুলা রাশিতে বুধের প্রভাবে জাতকের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, আমদানি-রপ্তানি, আইটি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে যায়।
  • ব্যক্তিত্বে চাতুর্য ও যোগাযোগ দক্ষতা: কথাবার্তায় মাধুর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, যা কর্মক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসায়িক বৈঠকে ক্লায়েন্টদের প্রভাবিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

তুলা রাশিতে বুধের গোচরে ভাগ্যের মোড় ঘুরবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির সপ্তম ভাবে বুধদেবের এই গোচর ঘটবে। দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে গিয়ে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। পার্টনারশিপ ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন ও লাভজনক চুক্তিতে সই করতে পারেন। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কাঙ্ক্ষিত প্রমোশনের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন বুধদেব। দ্বিতীয় ভাব বা ধনভাব তুলা রাশিতে বুধের সঞ্চার কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আকস্মিক অর্থলাভের পথ প্রশস্ত করবে। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ বা আটকে থাকা টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে আসতে পারে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আর্থিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবেই বুধদেবের এই শুভ উপস্থিতি বজায় থাকবে। নিজের রাশিতে বুধের আগমনে জাতকের ব্যক্তিত্বে প্রখরতা ও নতুন তেজ ফুটে উঠবে। ব্যবসায়ীরা উদ্ভাবনী ভাবনার মাধ্যমে ব্যবসায় রেকর্ড মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা চমৎকার ফল পাবেন।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির নবম বা ভাগ্যভাবে বুধদেবের এই সঞ্চার ঘটবে। গুরুর মতো ভাগ্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থাকবে। কাজের সূত্রে দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে বাম্পার লাভ এনে দেবে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে এবং সমাজে আপনার প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বুধদেবের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

তুলা রাশিতে বুধের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং মোদক বা সবুজ রঙের মিষ্টি ভোগ দিন।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • দান-ধ্যান: বুধবারে দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ বস্ত্র বা শাকসবজি দান করলে বুধ গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তুলা রাশিতে বুধদেবের এই শুভ গোচর মেষ, কন্যা, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে উচ্চ উন্নতির এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক পরিকল্পনা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/তুলা রাশিতে বুধের শুভ গোচর! অনেক দিন পরে শুভ সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই ৪ রাশি

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