Budh Gochar Astrology: কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময় শুরু! বুধের কৃপায় কাদের ঘুরবে ভাগ্য?

Budh Gochar Astrology: কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময় শুরু! বুধের কৃপায় কাদের ঘুরবে ভাগ্য?
Budh Astrology: বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজপুত্রের ট্রানজিটের কারণে, কিছু রাশিচক্র দুর্দান্ত ফলাফল পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক গ্রহের রাজপুত্র বুধের নক্ষত্র ট্রানজিটের ভাগ্যবান লক্ষণগুলি-
Budh Transit Rashifal: বুধ সময়ে সময়ে নিজের অবস্থান পাল্টায়। গ্রহের রাজপুত্র বুধের গোচর সমস্ত ১২ টি রাশির মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। গ্রহের রাজপুত্র বুধের নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে, কিছু রাশিচক্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং কিছু রাশিচক্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২২ এপ্রিল, ২০২৬ এ, বুধ গ্রহ, বুধবার দুপুর ০১:৪১ টায় রেবতী নক্ষত্রে ভ্রমণ করেন। রেবতী নক্ষত্রের শাসক গ্রহকে বুধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই নক্ষত্রে বুধের ট্রানজিট ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে। বুধ নক্ষত্রপুঞ্জের গ্রহগুলির রাজপুত্র বুধের গোচরে কারণে, কিছু রাশিগুলি দুর্দান্ত ফলাফল পেতে পারে। কারা লাকি, আর তাদের ভাগ্য়ে কী আসবে, দেখে নিন।
কর্কট-এই রাশির লোকদের জন্য, বুধ নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজপুত্র বুধের গোচর উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ইতিবাচক হবে। সাহসী এবং শক্তিশালী থাকবেন। ক্যারিয়ারে পদোন্নতির জন্য অনেক নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি আপনার কাজের জন্য প্রশংসাও পাবেন।
বৃষ-বুধ নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি সন্তানের দিক থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান ফাটল দূর হতে শুরু করবে। ব্যবসায়ীদের অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির অধিবাসীরা বুধ নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজপুত্রের গোচর আপনার জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি প্রতিটি কাজে উন্নতি করবেন। নতুন চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়ে আপনি ভাগ্যবান হবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, স্বাস্থ্যও ভাল হতে চলেছে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More