Budh Gochar lucky zodiacs: ৫ অগস্ট কর্কট রাশিতে বুধের প্রবেশ! মেষ, কর্কট-সহ ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এই রাশিগুলির
Mercury transit in Cancer 5 August 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে অত্যন্ত দ্রুত ফলদানকারী গ্রহ মনে করা হয়। বুধ যখন চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করে, তখন মানুষের সৃজনশীলতা, ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা এবং কথা বলার কৌশল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
Vedic astrology career and money predictions: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, ব্যবসা, তর্কশক্তি, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক কৌশলের কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী, বুধ গ্রহ যখনই তার রাশি পরিবর্তন করে, তখনই সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক দক্ষতা, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক পরিস্থিতির ওপর এর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
আগামী ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বুধ গ্রহ তার রাশি পরিবর্তন করে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। কর্কট রাশিতে বুধের এই গমনের ফলে মহাকাশে এক বিশেষ শুভ যোগের সৃষ্টি হবে। বুধের এই পরিবর্তনের কারণে বিশেষ করে মেষ, মিথুন এবং কর্কট-সহ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রাশির জীবনে অর্থলাভ, ব্যবসায়িক প্রসার এবং ক্যারিয়ারে সাফল্যের এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। বুধের এই রাশি পরিবর্তনের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ এবং এর ইতিবাচক প্রভাব জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে অত্যন্ত দ্রুত ফলদানকারী গ্রহ মনে করা হয়। বুধ যখন চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করে, তখন মানুষের সৃজনশীলতা, ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা এবং কথা বলার কৌশল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা ব্যবসা, মিডিয়া, মার্কেটিং, লেখালেখি, ব্যাঙ্কিং এবং শিক্ষকতার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য বুধের এই রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক প্রমাণিত হবে।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ভাগ্যশালী রাশিগুলি
আগামী ৫ আগস্টের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে মূলত কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে বড় ধরণের লাভ পেতে চলেছেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই অবস্থান অত্যন্ত অনুকূল থাকবে। কাজের জায়গায় আপনার বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা হবে। নতুন সম্পত্তি, জমি বা যানবাহন কেনার যে পরিকল্পনা আপনি দীর্ঘদিন ধরে করছিলেন, তা এবার বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিবারে সুখ-শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে এবং মায়ের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।
- মিথুন রাশি: মিথুন রাশির অধিপতি স্বয়ং বুধদেব। ফলে নিজের রাশির স্বামীর এই গমনের কারণে মিথুন রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মজবুত হবে। আকস্মিক অর্থলাভের সুযোগ তৈরি হবে এবং পুরনো কোনো আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। আপনার কথার প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
- কর্কট রাশি: যেহেতু বুধ গ্রহ আপনার নিজের রাশিতেই প্রবেশ করতে চলেছে, তাই আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম আকর্ষণ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনো চুক্তি বা পার্টনারশিপ থেকে বড় ধরণের আর্থিক মুনাফা লাভ করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে ক্যারিয়ারের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।
- কন্যা রাশি: বুধের এই পরিবর্তনের ফলে কন্যা রাশির জাতকদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে ব্যবসা বা চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এটি সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসতে চলেছে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি চমৎকার সময়, যার থেকে ভবিষ্যতে দ্বিগুণ লাভ মিলতে পারে।
আর্থিক উন্নতি ও ব্যবসায়িক সাফল্য
কর্কট রাশিতে বুধের এই শুভ গমনের ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দারুণ সময় আসতে চলেছে। যারা নতুন স্টার্টআপ বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবছেন, তাঁদের পরিকল্পনা সফল হবে। কাজের ক্ষেত্রে সঠিক যোগাযোগ বা নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে বড় মুনাফা অর্জনের পথ সুগম হবে।
বুধের শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
যদি আপনার জন্মকুণ্ডলীতে বুধের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে বা ব্যবসায় কোনো ধরণের বাধা আসে, তবে এই পরিবর্তনের সময়ে কিছু সহজ উপায় মেনে চলতে পারেন:
১. প্রতি বুধবার গণেশজিকে দুর্বা ঘাস এবং লাড্ডু নিবেদন করুন।
২. বুধবারের দিন অভাবী মানুষকে সবুজ রঙের কাপড়, মুগ ডাল বা সবুজ সবজি দান করুন।
৩. গরু বা গো-শালায় সবুজ ঘাস খাওয়ান, এতে বুধ গ্রহের ইতিবাচক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
মহাকাশের এই গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা, বুদ্ধি ও সমৃদ্ধির আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। বুধের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে স্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More