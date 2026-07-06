Lucky Zodiac Signs from 7 July: ৭ জুলাই ২০২৬ থেকে কপাল খুলছে মিথুন সহ বহু রাশির! কৃপা করবেন স্বয়ং বুধ

Lucky Zodiac Signs from 7 July: ৭ জুলাই ২০২৬ থেকে কপাল খুলছে মিথুন সহ বহু রাশির! কৃপা করবেন স্বয়ং বুধ
৭ জুলাই ২০২৬, বুধ তার নিজস্ব রাশি মিথুন রাশিতে ফিরে আসছে। মিথুন রাশিতে বুধের আগমনের কারণে অনেক রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে। জেনে নিন এই সময়ে কী কী বিষয় এড়িয়ে চলবেন।
গ্রহদের মধ্যে 'রাজকুমার' হিসেবে পরিচিত বুধ গ্রহ প্রায় প্রতি ১৫ থেকে ১৬ দিন অন্তর তার রাশি পরিবর্তন করে। ২০২৬ সালের ৭ই জুলাই বুধ তার নিজস্ব রাশিতে প্রবেশ করবে এবং ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এই গোচর বা রাশি পরিবর্তন যোগাযোগ, ব্যবসা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বয়ে আনে। নিজস্ব রাশিতে বুধের অবস্থান এই গ্রহের শুভত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি করে, যার ফলে বিশেষ কিছু সৌভাগ্যবান রাশির জাতক-জাতিকারা ব্যবসার প্রসার, কর্মজীবনে সাফল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নত ক্ষমতা এবং আর্থিক লাভের সুযোগ লাভ করেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে বক্তৃতা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যবসা এবং যোগাযোগের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, এই সময়ে কিছু কাজ সম্পাদন করা নিষিদ্ধ। পাশাপাশি সাবধানতা অবলম্বন করার কথাও বলা হয়। বুধের মিথুনে প্রবেশ থেকে কোন কোন রাশি লাভ পাবে, দেখে নিন।
১. মিথুন - মিথুন রাশিচক্রে বুধ ভ্রমণ করছেন। এই রাশির প্রভু বুধ। বুধের রাশিচক্রের পরিবর্তন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বীরত্ব পরিশোধ করবে। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। যারা চাকরি করছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাবেন। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।
২. সিংহ রাশি - বুধের ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি চাকরিতে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভ আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন এবং চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন এবং সরকারী যন্ত্রপাতি থেকে উপকৃত হবেন।
৩. তুলা রাশি - এই সময়টি তুলা রাশির লোকদের জন্য আরামদায়ক হবে। বৈষয়িক সুখ বাড়বে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা পাবেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
৪. ধনু - এই সময়টি ধনু রাশির লোকদের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। দাম্পত্য জীবনে সুখকর ফলাফল আসবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি চাকরিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে।
বুধের গোচর ঘিরে জ্যোতিষ টোটকা-
1. বুধ মিথুন রাশির ট্রানজিটের সময় অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এই মুহুর্তে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনি যদি বিনিয়োগ করতে চান তবে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।
২. বুধ ট্রানজিটের সময় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। যদি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বের হতে হয় তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে বুধ গ্রহের 'ওম বুদ্ধায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করা উপকারী বলে মনে করা হয়।
৩. বুধ ট্রানজিটের সময় আপনার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করুন। এ সময় কঠোর শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে। এ সময় বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More