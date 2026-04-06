karkat and other lucky rashi: কর্কট সহ বহু রাশির ভালো সময় এই এপ্রিলে কদিন পর থেকেই শুরু! লাকির লিস্টে কারা

karkat and other lucky rashi: কর্কট সহ বহু রাশির ভালো সময় এই এপ্রিলে কদিন পর থেকেই শুরু! লাকির লিস্টে কারা
খুব শীঘ্রই বুধ তাঁর গতিবিধি পাল্টাতে চলেছেন। তারফলে একগুচ্ছ রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১১ এপ্রিল, ২০২৬ এ, বুধ মীন রাশিতে ভ্রমণ করবে। মীন রাশির শাসক গ্রহকে বৃহস্পতি বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, বুধ ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বৃহস্পতির মীন রাশিতে থাকবেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য রাশিচক্রের পরিবর্তন উপকারী প্রমাণিত হতে পারে - 11 এপ্রিল থেকে, এই রাশিচক্রের ক্যারিয়ার এবং ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে, বুধ মীন রাশিতে ট্রানজিট করবে
বুধের রাশিচক্রের পরিবর্তন মিথুন রাশির লোকদের জন্য কীভাবে হবে?
বৃহস্পতির মীন রাশিতে বুধের ট্রানজিট মিথুন রাশির লোকদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি খুব সৃজনশীল বোধ করবেন। অনেক উদ্ভাবনী ধারণা আপনার মনে আসতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা একটি চুক্তি এগিয়ে যেতে পারে। শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময়কে বিশেষ বলে মনে করা হয়। আপনি একটি ইতিবাচক পরিবেশ অনুভব করবেন।
কর্কট রাশির জন্য বুধের রাশিচক্রের পরিবর্তন কেমন হবে?
বৃহস্পতির মীন রাশিতে বুধের ট্রানজিট কর্কট রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার জিহ্বা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হবেন। এই ট্রানজিট আপনার যোগাযোগের দক্ষতাকে আরও উন্নত করবে। আপনি আপনার বস এবং পরামর্শদাতার কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। এই সময়ে ভ্রমণ আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে।
কন্যা রাশির জন্য বুধের রাশিচক্রের পরিবর্তন কেমন হবে?
বৃহস্পতির মীন রাশিচক্রে বুধের ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। শিক্ষার্থীরা এই সময়ে ভাল ফলাফল পেতে পারে। ধর্মীয় বিষয়গুলির প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে। আপনি উৎসাহের সাথে কাজে অংশ নেবেন। হঠাৎ করেই একটি বড় চুক্তি অর্জন করা যায়। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। আপনি ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।