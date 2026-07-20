Sawan Lucky Zodiac Signs: ২০২৬এ শ্রাবণে বুধ, গুরু, শনিদেবের কৃপা বর্ষণ! ৫ রাশিতে সৌভাগ্যের ফোয়ারা বর্ষণ

Sawan Lucky Zodiac Signs: ২০২৬এ শ্রাবণে বুধ, গুরু, শনিদেবের কৃপা বর্ষণ! ৫ রাশিতে সৌভাগ্যের ফোয়ারা বর্ষণ
শনি বকরি, বুধ উদয়, গুরু গোচরের প্রভাব শ্রাবণে একগুচ্ছ রাশিতে পড়বে। কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
দেবগুরু বৃহস্পতি ১৯ জুলাই, গুরু পুষ্য নক্ষত্রের তৃতীয় পদে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এখন ২৫ জুলাই, গ্রহের রাজপুত্র বুধ উদিত হবেন, অন্যদিকে ২৭ জুলাই শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী গতি শুরু করবে।
শ্রাবণ মাস বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুরু হয়ে গিয়েছে, দেশের বহু প্রান্তে তা ৩০ জুলাই থেকে শুরু হবে বলে মান্যতা রয়েছে। যখন গ্রহগুলির গতিবিধি বা অবস্থানের পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটবে। শ্রাবণের আগে, বৃহস্পতি, বুধ এবং শনির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসবে, যা শ্রাবণের সময় অনেক রাশিচক্রের উপর শুভ প্রভাব ফেলবে এবং অনেক রাশিচক্রের উপর অশুভ প্রভাব ফেলবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, বৃহস্পতি, বুধ এবং শনি শ্রাবণে একসাথে পাঁচটি রাশিচক্রের ভাগ্য জাগ্রত করতে পারে। এই সময়ে, এই রাশিচক্রগুলি অর্থ, ক্যারিয়ার, স্বাস্থ্য, পরিবার এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারে। বৃহস্পতি, বুধ এবং শনি শ্রাবণে একগুচ্ছ রাশিকে সুখের মুখ দেখাবে।
মেষ- মেষ রাশির জন্য আসন্ন সময় ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে। এই মুহুর্তে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন তবে আপনি ভাল অফার পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা মুনাফা অর্জন করতে পারেন। ভাগ্যের সহায়তায়, কিছু লোক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি চাকরিতে কাঙ্খিত পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারে। আপনি পরিবারে আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। খরচ কমবে, যা সঞ্চয়ের উপর জোর দেবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের কারণে অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ইত্যাদিতে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি হবে।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকেদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজ এবং ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হবেন, যা মূল্যায়নে আপনাকে উপকৃত করবে। এই সময়ে, ভাগ্যক্রমে, দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করেন তারা ভালো সুযোগ পাবেন। কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। তবে এই মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না।
তুলা রাশি - তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে ভাগ্যবান হবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদান করতে পারে। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। যাইহোক, প্রচুর প্রজ্ঞা এবং চিন্তাভাবনার পরেই অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত নিন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভ্রমণে যেতে পারেন।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকেরা এই সময়ে তাদের চারপাশে ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন। শক্তি বৃদ্ধি পাবে, যা আপনি আটকে থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে ব্যবহার করবেন। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়বে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকলেও তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। শিশুরা সহযোগিতা পাবে। পিতা-মাতার সহায়তায় প্রেম এখন বিয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More